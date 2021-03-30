Рада ухвалила закон, що дозволяє президенту закликати резервістів без оголошення мобілізації
Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про удосконалення оборони, який, зокрема, дає право президенту закликати резервістів без оголошення мобілізації.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Законопроєкт №3553 "Внесення змін до закону про удосконалення окремих питань виконання військового зобов'язання і ведення військового обліку" підтримали 256 нардепів.
Відповідно до законопроєкту пропонується створити на базі військкоматів територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ввести облік резервістів і військову службу за призовом з числа резервістів в особливий період.
Зазначається, що в разі загострення ситуації на фронті або під час порушення кордонів України держава протягом доби зможе залучити резервістів.
Нардеп "СН" Мар'яна Безугла підкреслила, що практика призову резервістів поза мобілізацією відповідає практиці західних країн, зокрема США, Фінляндії та Ізраїлю.
За її словами, Фінляндія ввела таку практику, аналізуючи дії РФ в Україні.
На запитання нардепів щодо цієї норми і пропозиція дозволити поза мобілізації закликати лише резервістів, які підписали контракт, Безугла відповіла, що ця норма приймається на крайній випадок, коли немає парламенту і нікому оголосити мобілізацію.
Парламентарій сподівається, що в найближчі 100 років вона не буде використана.
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Моб.готовность при Яныке свели к нулю.министры с какапскими паспортами.
Большинство коментов. от лиц, которые в этом деле ни хрена не понимают.
"На вопросы нардепов относитльно этой нормы и предложение позволить вне мобилизации призывать лишь резервистов, подписавших контракт, Безуглая ответила, что эта норма принимается на крайний случай, когда нет парламента и некому обьявить мобилизацию" - А ГДЕ в этом Законе это сказано !?
У нас оно на повному забезпеченні сотні тисяч розжирілих поліцаїв, феесбеушнків, вевешників (типу НГ).
Нехай на своїх новеньких автозаках їдуть воювати не з народом, а зі своїми колєгами.
Это чтобы "Нет Капитуляции" и др. акции знали : выйдут на улицы-полгода на сборах будут сидеть! По желанию зебила и его обслуги! Шмаркля давно перестала использовать законные методы и пытается придумать свои ноу-хау.
Только не говорите, что вас не предупреждали!