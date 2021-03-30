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Рада ухвалила закон, що дозволяє президенту закликати резервістів без оголошення мобілізації

Рада ухвалила закон, що дозволяє президенту закликати резервістів без оголошення мобілізації

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про удосконалення оборони, який, зокрема, дає право президенту закликати резервістів без оголошення мобілізації.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №3553 "Внесення змін до закону про удосконалення окремих питань виконання військового зобов'язання і ведення військового обліку" підтримали 256 нардепів.

Відповідно до законопроєкту пропонується створити на базі військкоматів територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ввести облік резервістів і військову службу за призовом з числа резервістів в особливий період.

Зазначається, що в разі загострення ситуації на фронті або під час порушення кордонів України держава протягом доби зможе залучити резервістів.

Нардеп "СН" Мар'яна Безугла підкреслила, що практика призову резервістів поза мобілізацією відповідає практиці західних країн, зокрема США, Фінляндії та Ізраїлю.

Також читайте: Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, - "Юридична сотня"

За її словами, Фінляндія ввела таку практику, аналізуючи дії РФ в Україні.

На запитання нардепів щодо цієї норми і пропозиція дозволити поза мобілізації закликати лише резервістів, які підписали контракт, Безугла відповіла, що ця норма приймається на крайній випадок, коли немає парламенту і нікому оголосити мобілізацію.

Парламентарій сподівається, що в найближчі 100 років вона не буде використана.

Автор: 

ВР (14979) мобілізація (3065) резервісти (71) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+24
мама запретила))) оно ей уже 4 раза не нравилось)))
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30.03.2021 14:46
+21
а що, бубусік слово "мобілізація" не виговарює з релігіозних міркувань?
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30.03.2021 14:43
+19
Надеюсь те, кто проголосовал за это и их сыновья, есть в списке резервистов?!!!
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30.03.2021 14:47
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а що, бубусік слово "мобілізація" не виговарює з релігіозних міркувань?
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30.03.2021 14:43 Відповісти
мама запретила))) оно ей уже 4 раза не нравилось)))
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30.03.2021 14:46 Відповісти
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30.03.2021 14:50 Відповісти
Та ви шо -а кто разносил повестки ахметову,пинчуку,герегам и помельче - ведь им не было в 14м шестидесяти и плоскостопие не мешает быть водителями своих машин,значит мехводами только так...или конституционный долг для простых Иванов......?
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30.03.2021 16:11 Відповісти
Ну точно зекретин просрал все и вся и даже то,о чем мы ещё не подозреваем
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30.03.2021 14:44 Відповісти
У верховного "немає часу думати стратегічно"
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30.03.2021 14:51 Відповісти
ну...преЗЕ знает... что тут надо делать (по собственному опыту)))))
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30.03.2021 14:45 Відповісти
Надеюсь те, кто проголосовал за это и их сыновья, есть в списке резервистов?!!!
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30.03.2021 14:47 Відповісти
Гы...
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30.03.2021 16:12 Відповісти
это по израильским лекалам
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30.03.2021 14:48 Відповісти
окрім лекал не заважало б мати яйця, як у ізраілських генералів, та діяти по відношенню до ворога, як це роблять очильникі цієї держави.
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30.03.2021 14:51 Відповісти
чого нема того нема, але рівняння на Сіон)
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30.03.2021 14:54 Відповісти
До ізраїльських "лекал" тут як свині до коня! І ратиці є та шерсть не така!
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30.03.2021 15:38 Відповісти
Це корисний крок для обороноздатності країни. Звісно, якщо не обговорювати якість того, кому ВРУ надала це право...
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30.03.2021 14:50 Відповісти
Прочитай обов'язки резервіста , ну так за 2018 рік. Не чув про таке? А ну да да...
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30.03.2021 15:40 Відповісти
Дай посилання, почитаю
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31.03.2021 08:30 Відповісти
а откосячных тоже будут в партизаны ловить
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30.03.2021 14:54 Відповісти
это теперь тот, кто четырех повесток в упор не замечал, сам будет их рассылать?!
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30.03.2021 15:00 Відповісти
Я не понимаю а на хрена нам вообще армия нужна? Почему армию не привлекают а резервистов?
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30.03.2021 15:06 Відповісти
Зачем армия нужна...???
Рада ухвалила закон, що дозволяє президенту закликати резервістів без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 5477
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30.03.2021 15:43 Відповісти
Це маланський трюк.Що заважає оголосити війну і щоб ЗСУ діяли в рамках закону.А так це буде тільки знущання з воїнів яких і зараз переслідують закацаплені суди,за те що вони захищають Батькіщину.Кожний підписант цієї писульки є злочинцем що діє в інтересах ворога.
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30.03.2021 15:13 Відповісти
Це видимість бурхливої діяльності! Резервісти і раніше були зобов'язані (ті що називались 1 ша черга) по дзвінку, не чекаючі повістки....
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30.03.2021 15:46 Відповісти
А у нас є президент?
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30.03.2021 15:21 Відповісти
Був до 31 березня 2019 року. Тепер це непорозуміння зветься преЗе...
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30.03.2021 15:44 Відповісти
Давно пора.
Моб.готовность при Яныке свели к нулю.министры с какапскими паспортами.
Большинство коментов. от лиц, которые в этом деле ни хрена не понимают.
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30.03.2021 15:46 Відповісти
Негайно і всіх з "95 кварталу". Не забудьте Юзіка, бо без нього батальон буде недієздатний.
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30.03.2021 15:56 Відповісти
Нифига - ожирение - освобождение от службы,есть масса более стройных и ....подлых...
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30.03.2021 16:15 Відповісти
Скучно стало - призывает потешные войска?
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30.03.2021 16:04 Відповісти
Ты, шутничек, базар-то фильтруй!!! Много ли знаешь о первом резерве?!!!
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30.03.2021 16:48 Відповісти
Шмарклю пригласите
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30.03.2021 16:16 Відповісти
...когда нет парламента и некому объявить мобилизацию...А ото, що зараз, пiд куполом, чи можна парламентом назвати??? АНАЛТАБУ й тiльки!
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30.03.2021 16:46 Відповісти
Здравствуй РАБСТВО !

"На вопросы нардепов относитльно этой нормы и предложение позволить вне мобилизации призывать лишь резервистов, подписавших контракт, Безуглая ответила, что эта норма принимается на крайний случай, когда нет парламента и некому обьявить мобилизацию" - А ГДЕ в этом Законе это сказано !?
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30.03.2021 16:51 Відповісти
А чому резервісти?
У нас оно на повному забезпеченні сотні тисяч розжирілих поліцаїв, феесбеушнків, вевешників (типу НГ).
Нехай на своїх новеньких автозаках їдуть воювати не з народом, а зі своїми колєгами.
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30.03.2021 17:13 Відповісти
То есть в ВР сидит целая партия российских террористов, по стране безпрепятственно перемещается финансирующий терроризм Медведчук с женой а нам нужны резервисты? Что за бред вообще?
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30.03.2021 18:46 Відповісти
себе таким чином ці ...дараси на чолі з зеленою шмарклею у резервісти не забули записати, Про те про що це я, Україна ж це не Швейцарія!
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30.03.2021 20:43 Відповісти
Попытка закрыть рот и удалить с глаз долой АТОшников и активистов--все до 55 лет резервисты))) Значит готовятся новые договорняки с х-йлом и велике крадiвництво!

Это чтобы "Нет Капитуляции" и др. акции знали : выйдут на улицы-полгода на сборах будут сидеть! По желанию зебила и его обслуги! Шмаркля давно перестала использовать законные методы и пытается придумать свои ноу-хау.

Только не говорите, что вас не предупреждали!
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31.03.2021 00:52 Відповісти
ойойой зрадулечка.
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31.03.2021 03:20 Відповісти
 
 