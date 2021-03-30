Рада ухвалила закон, що дозволяє президенту закликати резервістів без оголошення мобілізації

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про удосконалення оборони, який, зокрема, дає право президенту закликати резервістів без оголошення мобілізації.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №3553 "Внесення змін до закону про удосконалення окремих питань виконання військового зобов'язання і ведення військового обліку" підтримали 256 нардепів.

Відповідно до законопроєкту пропонується створити на базі військкоматів територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ввести облік резервістів і військову службу за призовом з числа резервістів в особливий період.

Зазначається, що в разі загострення ситуації на фронті або під час порушення кордонів України держава протягом доби зможе залучити резервістів.

Нардеп "СН" Мар'яна Безугла підкреслила, що практика призову резервістів поза мобілізацією відповідає практиці західних країн, зокрема США, Фінляндії та Ізраїлю.

Також читайте: Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, - "Юридична сотня"

За її словами, Фінляндія ввела таку практику, аналізуючи дії РФ в Україні.

На запитання нардепів щодо цієї норми і пропозиція дозволити поза мобілізації закликати лише резервістів, які підписали контракт, Безугла відповіла, що ця норма приймається на крайній випадок, коли немає парламенту і нікому оголосити мобілізацію.

Парламентарій сподівається, що в найближчі 100 років вона не буде використана.