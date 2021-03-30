МОН планирует создать единую базу данных внешкольного образования

Министерство образования и науки Украины и ИТ-компания подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает цифровую трансформацию внешкольного образования путем создания единой централизованной базы данных и внедрения электронной образовательной системы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобразования.

"Сейчас мы работаем над созданием информационно-аналитической системы в сфере внешкольного образования. Это звено образования направлено ​​на развитие способностей детей и молодежи в науке, культуре, спорте, технике, различных видах творчества. Участие детей в различных кружках является важной составляющей становления личности и развития способностей, в частности реализации возможностей детей с особыми образовательными потребностями", - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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Заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий рассказал, что система поможет пользователям

- выбирать ближайшие по месту жительства и по направлению деятельности кружки, клубы, секции;

- видеть график работы и популярность кружка (посещаемость, наполненность групп);

- мониторить уровень материально-технического обеспечения учреждений внешкольного образования и видеть кадровую наполняемость (профили педагогов и отзывы на каждое учреждение).

Планируемый функционал будет дополняться и расширяться в соответствии с наполнением системы и потребностей пользователей.

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Проект реализуется совместно с Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством культуры и информационной политики Украины.