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МОН планує створити єдину базу даних позашкільної освіти

МОН планує створити єдину базу даних позашкільної освіти

Міністерство освіти і науки України та ІТ-компанія підписали меморандум про співпрацю, який передбачає цифрову трансформацію позашкільної освіти шляхом створення єдиної централізованої бази даних і впровадження електронної освітньої системи.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міносвіти.

"Наразі ми працюємо над створенням інформаційно-аналітичної системи у сфері позашкільної освіти. Ця ланка освіти спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у науці, культурі, спорті, техніці, різних видах творчості. Участь дітей у різних гуртках є важливою складовою становлення особистості та розвитку здібностей, зокрема реалізації можливостей дітей з особливими освітніми потребами", - зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

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Заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький розповів, що система допоможе користувачам:

  • обирати найближчі за місцем проживання та напрямом діяльності гуртки, клуби, секції;
  • бачити графік роботи та популярність гуртка (відвідуваність, наповненість груп);
  • моніторити рівень матеріально-технічного забезпечення закладів позашкільної освіти та бачити кадрову наповнюваність (профілі педагогів та відгуки на кожен заклад).

Запланований функціонал буде доповнюватись і розширюватись відповідно до наповнення системи та потреб користувачів.

Проєкт реалізується спільно з Міністерством молоді та спорту України і Міністерством культури та інформаційної політики України.

Автор: 

освіта (1302) Міносвіти (1413) Шкарлет Сергій (353)


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усе создають-создають шось, а тим часом народ як не розумів різницю між ДПА і ЗНО, так і не розуміє.
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30.03.2021 17:23 Відповісти
якщо при відкритті секції чи кружка не буде обов"язком внести себе у цей каталог, то то все до одного місця дверці.
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30.03.2021 17:25 Відповісти
 
 