ВР одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5300 о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены остановить свою деятельность из-за карантинных ограничений в "красных" зонах.

В частности речь идет о выплате в размере 8 тыс. грн из государственного бюджета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президентский проект закона "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период проведения ограничительных противоэпидемиологических мер, введенных для предотвращения острой респираторной болезни COVID-19", на внеочередном заседании парламента во вторник поддержали 307 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, выплаты должны быть профинансированы за счет государственного и местных бюджетов и будут предназначаться застрахованным лицам, которые теряют часть зарплаты или дохода из-за введения локдауна.

"Законопроект предусматривает государственную помощь из двух источников: госбюджет - это гарантированная сумма 8 тыс. грн, и местные бюджеты - в размере, который определят местные органы власти", – отметила заместитель руководителя Офиса президента по вопросам экономической политики Юлия Свириденко, представляя документ в парламенте.

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