ВР одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн
Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5300 о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены остановить свою деятельность из-за карантинных ограничений в "красных" зонах.
В частности речь идет о выплате в размере 8 тыс. грн из государственного бюджета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Президентский проект закона "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период проведения ограничительных противоэпидемиологических мер, введенных для предотвращения острой респираторной болезни COVID-19", на внеочередном заседании парламента во вторник поддержали 307 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, выплаты должны быть профинансированы за счет государственного и местных бюджетов и будут предназначаться застрахованным лицам, которые теряют часть зарплаты или дохода из-за введения локдауна.
"Законопроект предусматривает государственную помощь из двух источников: госбюджет - это гарантированная сумма 8 тыс. грн, и местные бюджеты - в размере, который определят местные органы власти", – отметила заместитель руководителя Офиса президента по вопросам экономической политики Юлия Свириденко, представляя документ в парламенте.
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Галина Третьякова, Максим Бужанский со «Слугами народа» предлагают освободить госорганы и органы местного самоуправления от необходимости выполнять в срок судебные решения, если в бюджете нет денег на их выполнение.
В скором времени вопрос с массовым невыполнением решений судов по социальным спорам (инвалидов, пенсионеров, матерей-одиночек и пр.) может быть «решен».
Так, государственным органам попросту не нужно будет их выполнять в установленный законодательством срок и выплачивать людям положенное по решению суда, если в казне нет денег.
Такие новеллы предусмотрены http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71535 законопроектом 5310, который зарегистрирован в Верховной Раде 29 марта. Законопроект называется «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно восстановления принципа справедливости при осуществлении судебного контроля за исполнением судебных решений по административным делам».
Подали его глава «социального» Комитета Верховной Рады Галина Третьякова, а также нардепы: Максим Бужанский, Юлия Яцык, Виктория Кинзбурская, Геннадий Вацак, Антон Поляков, Оксана Гринчук, Евгений Брагар, Николай Задорожный, Сергей Швец и другие.