ВР схвалила виділення підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн
Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт №5300 про фінансову підтримку підприємців, які змушені зупинити свою діяльність через карантинні обмеження в "червоних" зонах.
Зокрема, йдеться про виплату в розмірі 8 тис. грн з державного бюджету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Президентський проєкт закону "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19" на позачерговому засіданні парламенту у вівторок підтримали 307 народних депутатів за необхідних 226 голосів.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, виплати мають бути профінансовані за рахунок державного та місцевих бюджетів і призначатимуться застрахованим особам, які втрачають частину зарплати або доходу через запровадження локдауну.
"Законопроєкт передбачає державну допомогу з двох джерел: держбюджет - це гарантована сума 8 тис. грн і місцеві бюджети - в розмірі, який визначать місцеві органи влади", - зазначила заступниця керівника Офісу Президента з питань економічної політики Юлія Свириденко, представляючи документ у парламенті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как раз на коммуналку, и 5 бутылок олии по ценам "прастова-чеснава-парня-из-народа"
Галина Третьякова, Максим Бужанский со «Слугами народа» предлагают освободить госорганы и органы местного самоуправления от необходимости выполнять в срок судебные решения, если в бюджете нет денег на их выполнение.
В скором времени вопрос с массовым невыполнением решений судов по социальным спорам (инвалидов, пенсионеров, матерей-одиночек и пр.) может быть «решен».
Так, государственным органам попросту не нужно будет их выполнять в установленный законодательством срок и выплачивать людям положенное по решению суда, если в казне нет денег.
Такие новеллы предусмотрены http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71535 законопроектом 5310, который зарегистрирован в Верховной Раде 29 марта. Законопроект называется «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно восстановления принципа справедливости при осуществлении судебного контроля за исполнением судебных решений по административным делам».
Подали его глава «социального» Комитета Верховной Рады Галина Третьякова, а также нардепы: Максим Бужанский, Юлия Яцык, Виктория Кинзбурская, Геннадий Вацак, Антон Поляков, Оксана Гринчук, Евгений Брагар, Николай Задорожный, Сергей Швец и другие.