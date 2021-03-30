Рада приняла в первом чтении законопроект о налоговой амнистии
Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.
Документ поддержали 245 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Закон предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.
Согласно закону, в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года проведут единоразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.
Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:
- 5% в отношении валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
- 9% в отношении валютных ценностей, размещенных за рубежом;
- 2,5% в отношении стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го.
Также нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроекты №№5155 - 5156, которые являются производными от проекта №5153. Эти документы вносят необходимые изменения для проведения налоговой амнистии в Налоговый кодекс, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.
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