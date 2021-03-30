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Рада приняла в первом чтении законопроект о налоговой амнистии

Рада приняла в первом чтении законопроект о налоговой амнистии

Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

Документ поддержали 245 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.

Согласно закону, в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года проведут единоразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

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Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:

  • 5% в отношении валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
  • 9% в отношении валютных ценностей, размещенных за рубежом;
  • 2,5% в отношении стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го.

Также нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроекты №№5155 - 5156, которые являются производными от проекта №5153. Эти документы вносят необходимые изменения для проведения налоговой амнистии в Налоговый кодекс, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.

Автор: 

амнистия (455) ВР (29248) налоги (3238)


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30.03.2021 16:40 Ответить
І МВФ чомусь проти. Не бачуть сенсу. Мовляв і в подальшому будуть хімічити, сподіваючись на нову податкову амністію. А от вся мразь за.
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30.03.2021 17:50 Ответить
222 слуг Мойші, 12 члєнів Довіри та 12 члєнів За Майбахи підтримали гАмністію.
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30.03.2021 17:59 Ответить
Це зараз швиденько Бєня сплатить за ті активи, що в США 9% и за клоунськими законами буде чистий перед продажною фемідою. А ви, прості українці, горбатьтеся, наповнюючи бюджет...
Ну, 73%, і чий слуга ваш Голозадько?
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30.03.2021 18:23 Ответить
Ну летом же стартует продажа земли---нужно срочно легализовать бабки)))
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30.03.2021 23:49 Ответить
 
 