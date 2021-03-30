Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про податкову амністію
Верховна Рада прийняла за основу президентський законопроєкт №5153 з поправками до Податкового кодексу про добровільне декларування активів фізичних осіб з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року.
Документ підтримали 245 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Закон передбачає введення податкової амністії активів з метою детінізації економіки України.
Відповідно до закону, в період з 1 липня 2021 до 1 липня 2022 проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.
Збір з цього декларування буде визначатися за такими ставками:
5% щодо валютних цінностей та активів, розміщених на рахунках в банках в Україні;
9% щодо валютних цінностей, розміщених за кордоном;
2,5% щодо вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 до 20 червня 2022.
Також нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроєкти №№5155 - 5156, які є похідними від проєкту №5153. Ці документи вносять необхідні зміни для проведення податкової амністії в Податковий кодекс, Кримінальний, Кримінально-процесуальний кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення.
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