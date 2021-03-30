Рада разблокировала большую приватизацию
Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, за проект закона во втором чтении проголосовали 257 народных депутатов.
Отметим, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы.
Законопроект №4543 исключает эту норму.
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Зараз преЗЄдента ************ до того, щоб зробив з ДП "АНТОНОВ" те саме, що Кравчук зробив з ЧП
https://www.facebook.com/serhej.michalenko?__cft__[0]=AZUpUVmjQ-mejG-*************************************************************-tna9f4YOur2Yi0NsVdXLhGXuVMPcnZ7Nxnqtt_puN2Skt199AWoczj9UiEo0Nw77JbEpyEd0jlV_xTqB9wPA6ZKnGJZ8PkXDd1GeyrfyUfdaiq6xW1ZdbQXgjI_dzeIGocJ5EXGP40J&__tn__=-UC%2CP-R https://www.facebook.com/serhej.michalenko?__cft__[0]=AZUpUVmjQ-mejG-*************************************************************-tna9f4YOur2Yi0NsVdXLhGXuVMPcnZ7Nxnqtt_puN2Skt199AWoczj9UiEo0Nw77JbEpyEd0jlV_xTqB9wPA6ZKnGJZ8PkXDd1GeyrfyUfdaiq6xW1ZdbQXgjI_dzeIGocJ5EXGP40J&__tn__=-UC%2CP-R Se rhej Michalenko
https://www.facebook.com/groups/792432034133471/permalink/3957082621001714/?__cft__[0]=AZUpUVmjQ-mejG-*************************************************************-tna9f4YOur2Yi0NsVdXLhGXuVMPcnZ7Nxnqtt_puN2Skt199AWoczj9UiEo0Nw77JbEpyEd0jlV_xTqB9wPA6ZKnGJZ8PkXDd1GeyrfyUfdaiq6xW1ZdbQXgjI_dzeIGocJ5EXGP40J&__tn__=%2CO%2CP-R 27 марта, 01:21 ·
...Сокращение высокооплачиваемых должностей не понравилось многим присланным на "Антонов" «молодым и старым опытным» менеджерам, которые об авиации понятия не имели, а пришлось ею «руководить». Оказалось действительным то, что «каленным железом надо выжигать эту пришлую номенклатуру» . ... И политические популисты уже более 30 лет твердят, что мы «выжигаем каленным железом старую парт. номенклатуру и красных директоров», а в итоге, после корпоратизации и приватизации только в Киеве несколько десятков предприятий ликвидировали- (например: завод ВУМ. КРАСНЫЙ ЭКСКАВАТОР, СТАНКОЗАВОД. БОЛЬШЕВИК, Кислородный завод, АРСЕНАЛ , АРТЕМА и др.), уже не говоря о нескольких десятках предприятий «Укроборонпрома», которые ликвидировали и продали застройщикам такие же присланные «молодые и опытные менеджеры». В итоге сотни тысяч киевлян остались без работы, а армия без вооружения, которое производилось в Украине, а сейчас вынуждены покупать за границей. Судя по обстановке, на очереди «по вижиганию каленным железом» видимо в угоду конкурентам стоит и ГП «Антонов».
думали на землях они остановятся?
1. "Рада разблокировала большую приватизацию"
2. "Рада поддержала законопроект Зеленского об анонимной налоговой амнистии"
Ура! Ничего не способные создать или построить, будут за за копейки делить народное!
Зелень пришла, чтобы приватизировать Украину, а вы, идиоты, чужие на этом празднике жизни
Сосите теперь свою лапу, убогие. И детей своих предали.
Теперь они в своей стране будут сужками у слуг
Село неначе погоріло
неначе люди подуріли
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть
Історія малоросів-хохлів нічому не вчить...
Так и в нашем случае, депутаты,которые предложились,наняли по конкурсу за немалую зарплату и привилегии управляют майном народа с целью получения ренты и дивидентов ,а они в место этого занимаются коррупцией и продают активы олигархам и самому себе, должны вернуть активы народу и возместить убытки и упущенную выгоду с % по ставке размещения ОВГЗ или сесть в места не столь отдаленны и все равно вернуть активы и упущенню выгоду. Депутатам надо думать не как продать активы,а как обеспечивать рост производства,а значит экономики не для себя, а для всего народа на конкурентных условиях и на основе этих активов .К тому же срок индексации потеряных вкладов не загорами ,пора возмежать народу, а не только не резедентам ,Яресько и прочим окупантам и врагам.
«Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит»))