Рада розблокувала велику приватизацію

Верховна Рада прийняла в цілому урядовий законопроєкт №4543 про розблокування процесу великої приватизації.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, за проєкт закону у другому читанні проголосували 257 народних депутатів.

Зазначимо, велика приватизація була припинена через набрання сили закону №540-IX від 30 березня 2020 року, який у зв'язку з карантином встановив обмеження на проведення приватизації великих об'єктів - як на підготовку до продажу, так і на самі аукціони.

Законопроєкт №4543 виключає цю норму.

Читайте також: Необхідно відновлювати "велику приватизацію", щоб у держвласності вітер не гуляв, - Корнієнко