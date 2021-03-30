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Новини
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Рада розблокувала велику приватизацію

Рада розблокувала велику приватизацію

Верховна Рада прийняла в цілому урядовий законопроєкт №4543 про розблокування процесу великої приватизації.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, за проєкт закону у другому читанні проголосували 257 народних депутатів.

Зазначимо, велика приватизація була припинена через набрання сили закону №540-IX від 30 березня 2020 року, який у зв'язку з карантином встановив обмеження на проведення приватизації великих об'єктів - як на підготовку до продажу, так і на самі аукціони.

Законопроєкт №4543 виключає цю норму.

Читайте також: Необхідно відновлювати "велику приватизацію", щоб у держвласності вітер не гуляв, - Корнієнко

Автор: 

ВР (14979) приватизація (1675)


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Топ коментарі
+19
А потім покупують собі костюмчики- і в Ялту!
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30.03.2021 16:35
+19
Большим зебилам- большие деньги. Маленьким зебилятам - большие тарифы, шоб они росли над собой и развивались. По-другому, видимо, в этой жизни ничего не работает. Надеюсь, теперь вы довольны
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30.03.2021 16:38
+17
фракция кнессета за большую приватизацию...секрет полишенеля...
думали на землях они остановятся?
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30.03.2021 16:42
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А потім покупують собі костюмчики- і в Ялту!
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30.03.2021 16:35 Відповісти
Олексій Любченко, Голова податкової України, пропонує підняти ставки податку на доходи фізичних осіб від отримання девідентів до звичайного рівня 18% (зараз 5%). Це б дало змогу додатково отримати в бюджет від мільйонерів 250 млрд гривень. Звісно на це ні президент, ні депутати не погодяться. Спасибі Любченко, що бодай піднімає цю тему.
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30.03.2021 17:04 Відповісти
Бывший https://www.segodnya.ua/ukraine/janukovicha-zhdut-pchely-jushchenko-i-tennic.html президент Украины Леонид https://www.segodnya.ua/ukraine/jushchenko-i-varfolomej-i-vozlozhili-tsvety-k-pamjatniku-knjazju-vladimiru.html Кравчук признал, что решение о создании акционерного общества на базе Черноморского пароходства, которое привело к потере Украиной торгового флота, было ошибочным.

Зараз преЗЄдента ************ до того, щоб зробив з ДП "АНТОНОВ" те саме, що Кравчук зробив з ЧП

https://www.facebook.com/serhej.michalenko?__cft__[0]=AZUpUVmjQ-mejG-*************************************************************-tna9f4YOur2Yi0NsVdXLhGXuVMPcnZ7Nxnqtt_puN2Skt199AWoczj9UiEo0Nw77JbEpyEd0jlV_xTqB9wPA6ZKnGJZ8PkXDd1GeyrfyUfdaiq6xW1ZdbQXgjI_dzeIGocJ5EXGP40J&__tn__=-UC%2CP-R https://www.facebook.com/serhej.michalenko?__cft__[0]=AZUpUVmjQ-mejG-*************************************************************-tna9f4YOur2Yi0NsVdXLhGXuVMPcnZ7Nxnqtt_puN2Skt199AWoczj9UiEo0Nw77JbEpyEd0jlV_xTqB9wPA6ZKnGJZ8PkXDd1GeyrfyUfdaiq6xW1ZdbQXgjI_dzeIGocJ5EXGP40J&__tn__=-UC%2CP-R Se rhej Michalenko
https://www.facebook.com/groups/792432034133471/permalink/3957082621001714/?__cft__[0]=AZUpUVmjQ-mejG-*************************************************************-tna9f4YOur2Yi0NsVdXLhGXuVMPcnZ7Nxnqtt_puN2Skt199AWoczj9UiEo0Nw77JbEpyEd0jlV_xTqB9wPA6ZKnGJZ8PkXDd1GeyrfyUfdaiq6xW1ZdbQXgjI_dzeIGocJ5EXGP40J&__tn__=%2CO%2CP-R 27 марта, 01:21 ·

...Сокращение высокооплачиваемых должностей не понравилось многим присланным на "Антонов" «молодым и старым опытным» менеджерам, которые об авиации понятия не имели, а пришлось ею «руководить». Оказалось действительным то, что «каленным железом надо выжигать эту пришлую номенклатуру» . ... И политические популисты уже более 30 лет твердят, что мы «выжигаем каленным железом старую парт. номенклатуру и красных директоров», а в итоге, после корпоратизации и приватизации только в Киеве несколько десятков предприятий ликвидировали- (например: завод ВУМ. КРАСНЫЙ ЭКСКАВАТОР, СТАНКОЗАВОД. БОЛЬШЕВИК, Кислородный завод, АРСЕНАЛ , АРТЕМА и др.), уже не говоря о нескольких десятках предприятий «Укроборонпрома», которые ликвидировали и продали застройщикам такие же присланные «молодые и опытные менеджеры». В итоге сотни тысяч киевлян остались без работы, а армия без вооружения, которое производилось в Украине, а сейчас вынуждены покупать за границей. Судя по обстановке, на очереди «по вижиганию каленным железом» видимо в угоду конкурентам стоит и ГП «Антонов».
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30.03.2021 17:05 Відповісти
Большим зебилам- большие деньги. Маленьким зебилятам - большие тарифы, шоб они росли над собой и развивались. По-другому, видимо, в этой жизни ничего не работает. Надеюсь, теперь вы довольны
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30.03.2021 16:38 Відповісти
Ну.большие тарифы для всех. Или у порохоботов есть льгота на коммуналку?
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30.03.2021 17:35 Відповісти
Это неважно. Важно то, что ситуация должна была сделать зебобиков счастливыми, они ведь этого так упорно добивались. И вот счастье льется на них с неба, и будет еще литься. А я просто радуюсь за них. Порохоботам не чуждо чувство радости.
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30.03.2021 17:55 Відповісти
фракция кнессета за большую приватизацию...секрет полишенеля...
думали на землях они остановятся?
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30.03.2021 16:42 Відповісти
За що поважаю євреїв- то за те що від самого народження вони знають що у всіх них є прекрасна Батьківщина- Ізраїль. А країна в якій вони народилися дана їм Богом, щоб заробити на тупих гоях грошей і зрештою зробити свою Батьківщину ще багатшою.
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30.03.2021 16:45 Відповісти
опять олигархи все скупят на намученое бабло...
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30.03.2021 16:47 Відповісти
Як тільки розпродадуть- здриснуть.
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30.03.2021 16:48 Відповісти
усе, як усегда достанется усем громадянам поровну
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30.03.2021 16:48 Відповісти
жесть! люди еще беднее будут! наоборот нужно забрать у олигархов - национализировать все предприятия отвечающие за платежки. Они накрутили платежки в 20 раз дороже и грабят население беспощадно! мафия устроила передел гос имущества Украины и за бесцень все отжала у государства и жадно обогащается на истощении населения. я не понимаю людей, сколько это терпеть можно это??? нужна революция с полным уничтожением олигархов и их мафии! Потому что они занимаются уничтожением страны! государство становится все беднее и беднее! Они государство превратили в источник бесконечного грабежа и выкачивания крови государства - обескровливают Украину. Нужно их уничтожить уже и положить конец раз и навсегда этим бандитам!
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30.03.2021 16:49 Відповісти
Замість того, щоб стимулювати виробництво і налагоджувати господарку, вони вирішили розпродувати основні фонди, дерибанити за безцінь заводи, порти, залізницю. І, звісно ж, - Українську Землю.
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30.03.2021 16:50 Відповісти
Олигархи должны выглядеть вот так - Рада разблокировала большую приватизацию - Цензор.НЕТ 4128
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30.03.2021 16:51 Відповісти
Рада розблокувала велику приватизацію - Цензор.НЕТ 7713
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30.03.2021 16:56 Відповісти
73%, а тепер складіть це до купи. Ви зробили себе разом. Ще й Україну на додачу.

1. "Рада разблокировала большую приватизацию"

2. "Рада поддержала законопроект Зеленского об анонимной налоговой амнистии"
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30.03.2021 16:57 Відповісти
Грабить все что еще не украдено!
Ура! Ничего не способные создать или построить, будут за за копейки делить народное!
Рада розблокувала велику приватизацію - Цензор.НЕТ 5769
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30.03.2021 17:08 Відповісти
А 73% своими безмозглыми черепушками думали, что ЗЄ это Голобородько.
Зелень пришла, чтобы приватизировать Украину, а вы, идиоты, чужие на этом празднике жизни
Сосите теперь свою лапу, убогие. И детей своих предали.
Теперь они в своей стране будут сужками у слуг
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30.03.2021 17:20 Відповісти
Служками у слуг

Село неначе погоріло
неначе люди подуріли
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть

Історія малоросів-хохлів нічому не вчить...
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30.03.2021 17:22 Відповісти
Грабь, Бухай, ... Гусей
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30.03.2021 17:29 Відповісти
"... Присплять лукаві і в вогні її окраденую збудять..."
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30.03.2021 18:54 Відповісти
Большой ЗЕ-дерибан стартовал.
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30.03.2021 19:20 Відповісти
Если под видом законопослушных граждан,работники брокерской конторы,которых наняли владельц квартиры для управления этим активом с целью получения ренты и дивидентов,устроил в квартире наркоточку, а затем и продал квартиру без согласия хозяина , то что в таком случае,что надо делать? Вернуть квартиру прежнему владельцу , а преступников наказать и взыскать за не законный промысел.
Так и в нашем случае, депутаты,которые предложились,наняли по конкурсу за немалую зарплату и привилегии управляют майном народа с целью получения ренты и дивидентов ,а они в место этого занимаются коррупцией и продают активы олигархам и самому себе, должны вернуть активы народу и возместить убытки и упущенную выгоду с % по ставке размещения ОВГЗ или сесть в места не столь отдаленны и все равно вернуть активы и упущенню выгоду. Депутатам надо думать не как продать активы,а как обеспечивать рост производства,а значит экономики не для себя, а для всего народа на конкурентных условиях и на основе этих активов .К тому же срок индексации потеряных вкладов не загорами ,пора возмежать народу, а не только не резедентам ,Яресько и прочим окупантам и врагам.
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30.03.2021 19:48 Відповісти
Рада розблокувала велику приватизацію
«Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит»))
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30.03.2021 20:58 Відповісти
Да, был перехвачен такой разговор.
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30.03.2021 22:48 Відповісти
 
 