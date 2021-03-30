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Разумков о всеукраинском локдауне: "Теоретически это возможно"
В Украине теоретически возможное введение локдауна в пределах всей страны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Теоретически это возможно", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о вероятности введения всеукраинского локдауна в случае попадания в "красную" зону 13 областей Украины.
При этом он заявил, что не желает "прогнозировать будущее".
"Будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать", - сказал спикер парламента.
Напомним, 25 марта Разумков заявил, что вводить тотальный локдаун в Украине нецелесообразно.
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Дмитрием Корнейчуком .
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Прогнозирую: с мая под видом «годовой рыночной цены» нам зафиксируют стоимость газа 7-8 грн за куб. Плюс - почти 2 грн за доставку. В итоге стоимость газа для украинцев составит 9-10 грн за куб.
Впрочем, мы этого достойны. Это наше наказание за избрание Зеленского президентом.
И никто не обсуждает огромные платежки за отопление и газ за февраль, которые украинцам пришлось оплатить в марте.
Хлеба нет. Только зрелища. И карантин...