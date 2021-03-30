Разумков о всеукраинском локдауне: "Теоретически это возможно"

В Украине теоретически возможное введение локдауна в пределах всей страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Теоретически это возможно", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о вероятности введения всеукраинского локдауна в случае попадания в "красную" зону 13 областей Украины.

При этом он заявил, что не желает "прогнозировать будущее".

"Будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать", - сказал спикер парламента.

Напомним, 25 марта Разумков заявил, что вводить тотальный локдаун в Украине нецелесообразно.

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