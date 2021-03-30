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Разумков о всеукраинском локдауне: "Теоретически это возможно"

Разумков о всеукраинском локдауне:

В Украине теоретически возможное введение локдауна в пределах всей страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Теоретически это возможно", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о вероятности введения всеукраинского локдауна в случае попадания в "красную" зону 13 областей Украины.

При этом он заявил, что не желает "прогнозировать будущее".

"Будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать", - сказал спикер парламента.

Напомним, 25 марта Разумков заявил, что вводить тотальный локдаун в Украине нецелесообразно.

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Автор: 

карантин (16729) Разумков Дмитрий (1521) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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приехали. курц как бэ собрался купить 1млн доз парашного шмурдяка (((. отэто промазали парашники потцанчика, по чёрному, как и его партию.
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30.03.2021 17:25 Ответить
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVpsX555FVXGcMM-DogQrmjYG1CWjWPPC14Eovqgw99A-hP2xobqZk4sM4PoxJsLctmOfk3S21OdZs_E_a6gKqJP-esBMekbRYU-kIN8sqFQwkE0XtXIijLiJjnEEfGUGg&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk
сейчас с https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVpsX555FVXGcMM-DogQrmjYG1CWjWPPC14Eovqgw99A-hP2xobqZk4sM4PoxJsLctmOfk3S21OdZs_E_a6gKqJP-esBMekbRYU-kIN8sqFQwkE0XtXIijLiJjnEEfGUGg&__tn__=-]C%2CP-R
Дмитрием Корнейчуком .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=103152988546947&id=100065567374187&__cft__[0]=AZVpsX555FVXGcMM-DogQrmjYG1CWjWPPC14Eovqgw99A-hP2xobqZk4sM4PoxJsLctmOfk3S21OdZs_E_a6gKqJP-esBMekbRYU-kIN8sqFQwkE0XtXIijLiJjnEEfGUGg&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Прогнозирую: с мая под видом «годовой рыночной цены» нам зафиксируют стоимость газа 7-8 грн за куб. Плюс - почти 2 грн за доставку. В итоге стоимость газа для украинцев составит 9-10 грн за куб.

Впрочем, мы этого достойны. Это наше наказание за избрание Зеленского президентом.

И никто не обсуждает огромные платежки за отопление и газ за февраль, которые украинцам пришлось оплатить в марте.

Хлеба нет. Только зрелища. И карантин...
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30.03.2021 18:05 Ответить
Шоу пандемиии. Коронабесие. Барановирус. Как это ещё назвать. Давайте будем честными - Зеленский переболел ковидом, и что? Его жена переболела ковидом, и тоже ничего. Тимошенко переболела ковидом и хоть бы что. Половина депутатов переболели ковидом, и всё нормально. Что за чушь. Эту так называемую пандемию вероятно придумали Ротшильды с компанией для того чтобы поработить и поставить на колени весь мир уже окончательно, это фейк, сговор продажных элит. Всех пособников лже-пандемии ждёт международный суд и трибунал, начиная с ВОЗ.
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30.03.2021 20:06 Ответить
 
 