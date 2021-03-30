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Новости Коронавирус и карантин
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Полтавщина усиливает карантинные ограничения

Полтавщина усиливает карантинные ограничения

Полтавская область ужесточает карантинные ограничения, они будут действовать с 3 по 17 апреля.

Такое решение сегодня приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, с 3 апреля в области будет запрещен прием посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме работы на вынос и доставку. Также не будут работать торговые центры и развлекательные заведения.

Также будет запрещен прием посетителей в учреждениях культуры и проведение массовых мероприятий.

Кроме того, ресторанам в гостиницах будет запрещено работать с 23:00 до 6:00, однако они смогут предоставлять услуги по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Также на время карантина в Полтавской области запрещена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, деятельность непродовольственных рынков.

При этом запрещается посещение учебных заведений, кроме:

  • студентов 6 курса и интернов, которые получают образование по медицинским направлениям и задействованы в преодолении последствий распространения коронавируса;
  • воспитанников детсадов;
  • 1-4 классы школ;
  • спецшкол и учебно-реабилитационных центров.

Отметим, что Полтавская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Полтавская область (1162)


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Ковид косит как с пулемета,если раньше в районную больницу приходило 3-5 человек то теперь 20-30.
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30.03.2021 17:55 Ответить
Просто виявили неймовірні зловживання в сфері нафти і газу ,спочатку на західній Україні, а потім і на східній ! Тому стараються застрашити всіх ,щоб часом народ не вийшов і не спитав де його надра ,земля і чому треба платити за транспортування власного газу по власних мережах якимсь хитросраким поцам неукраїнської національності!
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30.03.2021 18:31 Ответить
А при чому тут Полтава, яка в центрі? Питання приналежності свердловин, об'єм видобування і ринки збуту - це велика таємниця всіх років незалежності.
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30.03.2021 21:37 Ответить
Польтава при чому? Польтава це якраз https://svitppt.com.ua/images/42/41566/770/img2.jpg те місце де найбільше газу видобувають , а так просто https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI галушки з салом .
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31.03.2021 08:30 Ответить
 
 