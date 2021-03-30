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Новини Коронавірус і карантин
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Полтавщина посилює карантинні обмеження

Полтавщина посилює карантинні обмеження

Полтавська область посилює карантинні обмеження, вони діятимуть з 3 по 17 квітня.

Таке рішення сьогодні прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, з 3 квітня в області буде заборонено прийом відвідувачів у кафе, ресторанах і барах, крім роботи на винос і доставку. Також не працюватимуть торгові центри і розважальні заклади.

Також буде заборонений прийом відвідувачів у закладах культури і проведення масових заходів. 

Крім того, ресторанам у готелях буде заборонено працювати з 23:00 до 6:00, однак вони зможуть надавати послуги з харчування у готельному номері за замовленням клієнтів.

Також на час карантину в Полтавській області заборонена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, діяльність непродовольчих ринків.

При цьому забороняється відвідування навчальних закладів, крім:

  • студентів 6 курсу та інтернів, які отримують освіту за медичними напрямами і залучених в подоланні наслідків поширення коронавірусу;
  • вихованців дитсадків;
  • 1-4 класи шкіл;
  • спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів

Зазначимо, що Полтавська область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Полтавська область (1117)


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Ковид косит как с пулемета,если раньше в районную больницу приходило 3-5 человек то теперь 20-30.
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30.03.2021 17:55 Відповісти
Просто виявили неймовірні зловживання в сфері нафти і газу ,спочатку на західній Україні, а потім і на східній ! Тому стараються застрашити всіх ,щоб часом народ не вийшов і не спитав де його надра ,земля і чому треба платити за транспортування власного газу по власних мережах якимсь хитросраким поцам неукраїнської національності!
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30.03.2021 18:31 Відповісти
А при чому тут Полтава, яка в центрі? Питання приналежності свердловин, об'єм видобування і ринки збуту - це велика таємниця всіх років незалежності.
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30.03.2021 21:37 Відповісти
Польтава при чому? Польтава це якраз https://svitppt.com.ua/images/42/41566/770/img2.jpg те місце де найбільше газу видобувають , а так просто https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI галушки з салом .
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31.03.2021 08:30 Відповісти
 
 