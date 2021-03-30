Полтавщина посилює карантинні обмеження

Полтавська область посилює карантинні обмеження, вони діятимуть з 3 по 17 квітня.

Таке рішення сьогодні прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, з 3 квітня в області буде заборонено прийом відвідувачів у кафе, ресторанах і барах, крім роботи на винос і доставку. Також не працюватимуть торгові центри і розважальні заклади.

Також буде заборонений прийом відвідувачів у закладах культури і проведення масових заходів.

Крім того, ресторанам у готелях буде заборонено працювати з 23:00 до 6:00, однак вони зможуть надавати послуги з харчування у готельному номері за замовленням клієнтів.

Також на час карантину в Полтавській області заборонена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, діяльність непродовольчих ринків.

При цьому забороняється відвідування навчальних закладів, крім:

студентів 6 курсу та інтернів, які отримують освіту за медичними напрямами і залучених в подоланні наслідків поширення коронавірусу;

вихованців дитсадків;

1-4 класи шкіл;

спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів

Зазначимо, що Полтавська область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

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