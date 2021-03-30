За 20 лет количество заключенных в Украине снизилось на 77,5%, - Минюст
С 2001 по 2021 год численность лиц в местах лишения свободы уголовно-исполнительной системы Украины уменьшилась на 77,5%.
Об этом сообщается на странице Министерства юстиции в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Минюст приводит данные по количеству заключенных начиная с 2001 года, когда в местах лишения свободы находились 222 254 лица, и до 1 января 2021, когда их численность составляла 49 823 человека.
"За последние 20 лет динамика численности лиц в местах лишения свободы уменьшилась на 77,5%. А начиная с 2017 года количество лиц, находящихся в таких местах, стабильно уменьшается на 3-5% ежегодно ", - говорится в сообщении.
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может и тут так же?
или кто то врет и даже лжет?
Только сидят они не в тюрьме а ... (все знают где).
Если на тебя напали гопники, у тебя два выхода: отдать всё что есть и получить по лицу ил дать отпор и сесть в тюрьму.
Значит законы писали преступники!
Впевнений що друге.
Там в некоторых городах типа Макеевки / Енакиево до 30% взрослого мужского населения через зону прошли. Специфика региональная, на шахты и химию много кого "отправляли" ещё с советских времён. И теперь весь этот сброд с оружием в руках воюет против центрального правительства, гены убийц / насильников / грабителей своё взяли, так сказать.
Интересно, а количество тяжких уголовных, например убийств, тоже сократилось??? И тоже на 77,5%? А если нет, то куда преступники подевались то???? Почему не сидят????
Ауууу! Почему они не сидят? Не изолированы от общества??? Нахрена нам такое, с позволения сказать, государство с такими министрами, которые только бардак разводят, причём во всех сферах и областях???