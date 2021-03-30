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За 20 лет количество заключенных в Украине снизилось на 77,5%, - Минюст

За 20 лет количество заключенных в Украине снизилось на 77,5%, - Минюст

С 2001 по 2021 год численность лиц в местах лишения свободы уголовно-исполнительной системы Украины уменьшилась на 77,5%.

Об этом сообщается на странице Министерства юстиции в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Минюст приводит данные по количеству заключенных начиная с 2001 года, когда в местах лишения свободы находились 222 254 лица, и до 1 января 2021, когда их численность составляла 49 823 человека.

За 20 лет количество заключенных в Украине снизилось на 77,5%, - Минюст 01

"За последние 20 лет динамика численности лиц в местах лишения свободы уменьшилась на 77,5%. А начиная с 2017 года количество лиц, находящихся в таких местах, стабильно уменьшается на 3-5% ежегодно ", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Минюст (1750) заключенные (511) пенитенциарная служба (205)


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Топ комментарии
+17
хаха, вони усі у Раду перелізли.
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30.03.2021 20:05
+9
ничего, ничего, прийдет следующая власть, и тюрьмы будут забиты слугами народу и их хозяевами
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30.03.2021 20:11
+7
будут сидеть и за Вагнеровцев, и за Цемаха...
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30.03.2021 20:12
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хаха, вони усі у Раду перелізли.
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30.03.2021 20:05 Ответить
У Раду всі не можуть ввійти. Там їх чисельність не може перевищувати 422 злочинці. Хто не ввійшов у Раду, мабудь пішли у суди, прокуратуру, МВС та СБУ. Мабудь є ще деяка кількість організацій яка залюбки дає злочинцям притулок та хліб з маслом.
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30.03.2021 20:29 Ответить
ну ти у правильному напрямку думаєш: Рада = Влада
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30.03.2021 20:39 Ответить
Это явно минут судебной системе а не уменьшение кол-ва преступников.Ну или как вариант просто преступники все повалили в политику.
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30.03.2021 20:06 Ответить
Ну да, в Моск. обл настигли 5000 "дел", где "понятыми" были сидевшие/подследственные - так шо сразу минус 50000 зэков тупо по причине фальсификации мусорами.
может и тут так же?
или кто то врет и даже лжет?
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30.03.2021 20:09 Ответить
а сколько из них сидит за коррупцию?
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30.03.2021 20:07 Ответить
бандюки исправно заносят
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30.03.2021 20:10 Ответить
Не за 20 років, а з 2014 . . там вся шушваль тепер попочлєнци і в ДНР важливі люди.
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30.03.2021 20:10 Ответить
Скоро все по готелям отдыхать будут,малюська рулит...
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30.03.2021 20:11 Ответить
ничего, ничего, прийдет следующая власть, и тюрьмы будут забиты слугами народу и их хозяевами
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30.03.2021 20:11 Ответить
будут сидеть и за Вагнеровцев, и за Цемаха...
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30.03.2021 20:12 Ответить
Мирным жителям этой удивительной страны гораздо лучше, когда зеки бывшие и будущие не в кабинетах власти шастают, не на улицах, а сидят в тюрьмах, и чем больше их там находится, тем как-то спокойнее..
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30.03.2021 20:11 Ответить
Бубо, коли вже ти?!) Малюська вже й матрасика під шконкою для тебе нагрів...)))
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30.03.2021 20:17 Ответить
А жопа растет.Население уменьшилось и преступники тоже уменьшились.Точнее они остались на улицах.Это чувствуется по криминальной хронике.Мне лично пришлось столкнуться с криминалом на улицах.во время Харьковской Русской Весны 2014.Концентрация уголовного элемента в одном городе превысила все немыслимые пределы.Шла война на улицах,площадях.дворах, ЖД и так далее.Автоматные очереди гранатомётные атаки,побоища и убийства на площадях.Интервенция уголовного элемента из московского улуса через открытые границы.Моторыло чего только стоит.Было страшно за Украину ,своих детей и внуков.Побороли где-то к 2016. Но сердечная боль за ежедневные потери украинцев,лучших украинцев,так и не утихает.Хуже нет привыкнуть к повседневным смертям.
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30.03.2021 20:24 Ответить
Откупаются ?
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30.03.2021 20:26 Ответить
і законами крутять як хочуть
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30.03.2021 20:51 Ответить
А количество преступников увеличилось на 400%.
Только сидят они не в тюрьме а ... (все знают где).
Если на тебя напали гопники, у тебя два выхода: отдать всё что есть и получить по лицу ил дать отпор и сесть в тюрьму.
Значит законы писали преступники!
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30.03.2021 20:31 Ответить
мрази его писали - преступник -сильно размытое понятие
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30.03.2021 21:20 Ответить
Тут можуть бути дві версії - чи злочинність зменшилась, чи поліція нічого не робить.
Впевнений що друге.
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30.03.2021 20:32 Ответить
Полиция
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30.03.2021 20:58 Ответить
Короче, сейчас сидит только тот, у кого нет денег, ну, типо украл кусок колбасы...
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30.03.2021 20:59 Ответить
или по заказу соседей например за землю
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30.03.2021 21:22 Ответить
А преступность снизилась, или ...???
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30.03.2021 21:46 Ответить
ну это школьная программа ведь - если где-то убыло, то значить где-то прибыло ... но короткоствол законопослушным гражданам для самозащиты давать низзя, а то еще поубивают этих преступников нахрен, а они тоже граждане !
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31.03.2021 00:10 Ответить
А какая у нас корреляционная зависимость преступности со школьной программой по физике, можно узнать?
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31.03.2021 07:10 Ответить
Уменшилось количество ЗЕКОВ? Так при продажных ЗЕбилах - капитулянтах выпустили с тюрем множество: сепаратистов, террористов, бандитов, коллаборантов, своих коррупционеров и ворюг . И ещё эту названную категорию лютых врагов Украины их вообще не садят а продвигают в свою антиукраинскую власть. Теперь в тюрьмах находятся только патриоты, националисты, ветераны войны, активисты и все проукраинские граждане
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30.03.2021 22:16 Ответить
А если учитывать что было 52млн населения ?
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30.03.2021 22:31 Ответить
Население сократилось на 77,5%?
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31.03.2021 08:05 Ответить
Ну да, отвалился самый криминальный регион - дамбосяцкий
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30.03.2021 22:52 Ответить
Там свои тюрьмы. Вы в танке или где?
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31.03.2021 08:03 Ответить
Так ОРДиЛО отвалилось с Крымом, ещё бы . . . (посмотрите на динамику между 2007 и 2011, с одной стороны, и между 2011 и 2016, с другой).

Там в некоторых городах типа Макеевки / Енакиево до 30% взрослого мужского населения через зону прошли. Специфика региональная, на шахты и химию много кого "отправляли" ещё с советских времён. И теперь весь этот сброд с оружием в руках воюет против центрального правительства, гены убийц / насильников / грабителей своё взяли, так сказать.
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30.03.2021 23:51 Ответить
На территориях ордло и Крыма свои тюрьмы! И их не продают. Думайте что пишите!
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31.03.2021 08:07 Ответить
Нашли чем хвалиться! Идиотизмом своим?????
Интересно, а количество тяжких уголовных, например убийств, тоже сократилось??? И тоже на 77,5%? А если нет, то куда преступники подевались то???? Почему не сидят????
Ауууу! Почему они не сидят? Не изолированы от общества??? Нахрена нам такое, с позволения сказать, государство с такими министрами, которые только бардак разводят, причём во всех сферах и областях???
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31.03.2021 07:56 Ответить
Після чергових виборів і очищення владних коридорів від зелені ситуація зміниться...бо за прикриття економічних злочинів все одно їм прийдеться відповідати, за суцільну бідність, за "велике крадівництво" , за державну зраду .... В країні , де олігархи за два роки стали у декілька разів багатшими, а населення у декілька разів біднішими, камери пустувати не повинні....
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03.04.2021 19:02 Ответить
 
 