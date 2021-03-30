За 20 лет количество заключенных в Украине снизилось на 77,5%, - Минюст

С 2001 по 2021 год численность лиц в местах лишения свободы уголовно-исполнительной системы Украины уменьшилась на 77,5%.

Об этом сообщается на странице Министерства юстиции в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Минюст приводит данные по количеству заключенных начиная с 2001 года, когда в местах лишения свободы находились 222 254 лица, и до 1 января 2021, когда их численность составляла 49 823 человека.

"За последние 20 лет динамика численности лиц в местах лишения свободы уменьшилась на 77,5%. А начиная с 2017 года количество лиц, находящихся в таких местах, стабильно уменьшается на 3-5% ежегодно ", - говорится в сообщении.

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