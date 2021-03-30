За 20 років кількість ув'язнених в Україні зменшилася на 77,5%, - Мін'юст
З 2001 по 2021 рік чисельність осіб у місцях позбавлення волі кримінально-виконавчої системи України зменшилася на 77,5%.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Мін'юст наводить дані щодо кількості ув’язнених починаючи з 2001 року, коли в місцях позбавлення волі перебували 222 254 особи, і до 1 січня 2021, коли їх чисельність становила 49 823 особи.
"За останні 20 років динаміка чисельності осіб в місцях позбавлення волі зменшилася на 77,5%. А починаючи з 2017 року кількість осіб, які перебувають у таких місцях, стабільно зменшується на 3-5% щороку", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Веретено
показати весь коментар30.03.2021 20:05
+9 Greta Kinuo
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+7 Greta Kinuo
показати весь коментар30.03.2021 20:12
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может и тут так же?
или кто то врет и даже лжет?
Только сидят они не в тюрьме а ... (все знают где).
Если на тебя напали гопники, у тебя два выхода: отдать всё что есть и получить по лицу ил дать отпор и сесть в тюрьму.
Значит законы писали преступники!
Впевнений що друге.
Там в некоторых городах типа Макеевки / Енакиево до 30% взрослого мужского населения через зону прошли. Специфика региональная, на шахты и химию много кого "отправляли" ещё с советских времён. И теперь весь этот сброд с оружием в руках воюет против центрального правительства, гены убийц / насильников / грабителей своё взяли, так сказать.
Интересно, а количество тяжких уголовных, например убийств, тоже сократилось??? И тоже на 77,5%? А если нет, то куда преступники подевались то???? Почему не сидят????
Ауууу! Почему они не сидят? Не изолированы от общества??? Нахрена нам такое, с позволения сказать, государство с такими министрами, которые только бардак разводят, причём во всех сферах и областях???