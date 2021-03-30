За 20 років кількість ув'язнених в Україні зменшилася на 77,5%, - Мін'юст

З 2001 по 2021 рік чисельність осіб у місцях позбавлення волі кримінально-виконавчої системи України зменшилася на 77,5%.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Мін'юст наводить дані щодо кількості ув’язнених починаючи з 2001 року, коли в місцях позбавлення волі перебували 222 254 особи, і до 1 січня 2021, коли їх чисельність становила 49 823 особи.

"За останні 20 років динаміка чисельності осіб в місцях позбавлення волі зменшилася на 77,5%. А починаючи з 2017 року кількість осіб, які перебувають у таких місцях, стабільно зменшується на 3-5% щороку", - сказано в повідомленні.

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