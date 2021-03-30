"Большая приватизация" принесет Украине 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко

За 2021 год Фонд госимущества может привлечь на приватизационных аукционах 12 млрд грн - в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом пишет в Фейсбуке глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом. Объединенная горно-химическая компания, киевский завод "Большевик", "Президент Отель", а впоследствии и многое другое - каждый инвестор найдет в нашем инвестиционном меню что-то на свой вкус", - написал он.

Разблокировку "большой приватизации" Сенниченко назвал "большой историей успеха", которая начинается на глазах украинцев.

"Вскоре исследователи со всего мира начнут изучать феномен "украинского экономического чуда"!" - заверил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада разблокировала большую приватизацию

Напомним, ранее 30 марта Рада на внеочередном заседании приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.