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"Большая приватизация" принесет Украине 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко

За 2021 год Фонд госимущества может привлечь на приватизационных аукционах 12 млрд грн - в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом пишет в Фейсбуке глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом. Объединенная горно-химическая компания, киевский завод "Большевик", "Президент Отель", а впоследствии и многое другое - каждый инвестор найдет в нашем инвестиционном меню что-то на свой вкус", - написал он.

Разблокировку "большой приватизации" Сенниченко назвал "большой историей успеха", которая начинается на глазах украинцев.

"Вскоре исследователи со всего мира начнут изучать феномен "украинского экономического чуда"!" - заверил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада разблокировала большую приватизацию

Напомним, ранее 30 марта Рада на внеочередном заседании приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.

Большая приватизация принесет Украине 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко 01

Автор: 

приватизация (1043) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


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Топ комментарии
+17
12 миллиардов гривен.(Когда разводят лохов (зебилов) цены всегда в гривнах). 430 миллионов долларов за предприятия, которые стоят миллиарды. Действительно экномическое чудо...
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30.03.2021 20:47
+13
а шо там с 3 миллиардами из Емиратов.
Ты я вижу просветленный бобек - должен знать.
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30.03.2021 20:49
+12
Олег Петрович, ты идиот. Сразу прощу прощения за комплимент. Потому как за другие комплименты здесь забанят.
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30.03.2021 20:51
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Команда Президента Зеленского первая взялась наводить порядок в Украине.
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30.03.2021 20:44 Ответить
а коли це каломой взяв собі поганяйло "украина"?
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30.03.2021 20:48 Ответить
а шо там с 3 миллиардами из Емиратов.
Ты я вижу просветленный бобек - должен знать.
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30.03.2021 20:49 Ответить
Дякую за хороший жарт! А про боротьбу з ковідом можете пожартувати?

"Большая приватизация" принесет Украине 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 1248
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30.03.2021 20:49 Ответить
Олег Петрович, ты идиот. Сразу прощу прощения за комплимент. Потому как за другие комплименты здесь забанят.
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30.03.2021 20:51 Ответить
лаконічно і змістовно.
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30.03.2021 20:55 Ответить
Олєжка, а що, друг Зєлі Бєня вже повернув вкрадені 5.5 млрд дол?
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30.03.2021 20:55 Ответить
ах, сколько пафоса от того, что толкают гос собственность, которую народ страны создавал десятилетиями. а сделать ее прибыльной не пробовали?
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30.03.2021 20:44 Ответить
а она прибыльная. Или кто-то купит нерентабельный актив?
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30.03.2021 20:50 Ответить
я думаю по документам она убыточная. и даже очень
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30.03.2021 20:56 Ответить
Та не парься,це не народ создавал а клятые комуняки.Народ сейчас в Раде заседает
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30.03.2021 21:37 Ответить
ну если клятые коммуняки, то народ в общем таки за это заплатил на порядок больше чем оно стОило тогда, а о сегодняшних победных реляциях так вообще
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30.03.2021 22:08 Ответить
В Раде правят СЛУГИ народа
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30.03.2021 22:45 Ответить
12 миллиардов гривен.(Когда разводят лохов (зебилов) цены всегда в гривнах). 430 миллионов долларов за предприятия, которые стоят миллиарды. Действительно экномическое чудо...
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30.03.2021 20:47 Ответить
Бывший https://www.segodnya.ua/ukraine/janukovicha-zhdut-pchely-jushchenko-i-tennic.html президент Украины Леонид https://www.segodnya.ua/ukraine/jushchenko-i-varfolomej-i-vozlozhili-tsvety-k-pamjatniku-knjazju-vladimiru.html Кравчук признал, что решение о создании акционерного общества на базе Черноморского пароходства, которое привело к потере Украиной торгового флота, было ошибочным.

Зараз преЗЄдента ************ до того, щоб зробив з ДП "АНТОНОВ" те саме, що Кравчук зробив з ЧП

https://www.facebook.com/serhej.michalenko?__cft__[0]=AZUpUVmjQ-mejG-*************************************************************-tna9f4YOur2Yi0NsVdXLhGXuVMPcnZ7Nxnqtt_puN2Skt199AWoczj9UiEo0Nw77JbEpyEd0jlV_xTqB9wPA6ZKnGJZ8PkXDd1GeyrfyUfdaiq6xW1ZdbQXgjI_dzeIGocJ5EXGP40J&__tn__=-UC%2CP-R https://www.facebook.com/serhej.michalenko?__cft__[0]=AZUpUVmjQ-mejG-*************************************************************-tna9f4YOur2Yi0NsVdXLhGXuVMPcnZ7Nxnqtt_puN2Skt199AWoczj9UiEo0Nw77JbEpyEd0jlV_xTqB9wPA6ZKnGJZ8PkXDd1GeyrfyUfdaiq6xW1ZdbQXgjI_dzeIGocJ5EXGP40J&__tn__=-UC%2CP-R Se rhej Michalenko
https://www.facebook.com/groups/792432034133471/permalink/3957082621001714/?__cft__[0]=AZUpUVmjQ-mejG-*************************************************************-tna9f4YOur2Yi0NsVdXLhGXuVMPcnZ7Nxnqtt_puN2Skt199AWoczj9UiEo0Nw77JbEpyEd0jlV_xTqB9wPA6ZKnGJZ8PkXDd1GeyrfyUfdaiq6xW1ZdbQXgjI_dzeIGocJ5EXGP40J&__tn__=%2CO%2CP-R 27 марта, 01:21 ·

...Сокращение высокооплачиваемых должностей не понравилось многим присланным на "Антонов" «молодым и старым опытным» менеджерам, которые об авиации понятия не имели, а пришлось ею «руководить». Оказалось действительным то, что «каленным железом надо выжигать эту пришлую номенклатуру» . ... И политические популисты уже более 30 лет твердят, что мы «выжигаем каленным железом старую парт. номенклатуру и красных директоров», а в итоге, после корпоратизации и приватизации только в Киеве несколько десятков предприятий ликвидировали- (например: завод ВУМ. КРАСНЫЙ ЭКСКАВАТОР, СТАНКОЗАВОД. БОЛЬШЕВИК, Кислородный завод, АРСЕНАЛ , АРТЕМА и др.), уже не говоря о нескольких десятках предприятий «Укроборонпрома», которые ликвидировали и продали застройщикам такие же присланные «молодые и опытные менеджеры». В итоге сотни тысяч киевлян остались без работы, а армия без вооружения, которое производилось в Украине, а сейчас вынуждены покупать за границей. Судя по обстановке, на очереди «по вижиганию каленным железом» видимо в угоду конкурентам стоит и ГП «Антонов».
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30.03.2021 20:47 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001205690197&hc_ref=ARQgbowjlYSHB34xMOFZK175dNo3a2j3w13W1q201oC861hjhpJxf00gZr6E_sPwUJg&fref=nf Антон Санченко https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2865655973484564&id=100001205690197 27 ноября 2019 г. ·

Кожен шоптур з продажу України починався зі здачі флоту.
Кучма першим ділом подарував росіянцям 80% ЧФ.
Янукович в Харківських угодах продовжив базування в Севастополі, і російський флот нічтоже сумняшеся зжер увесь Крим.
Тут же вже й флоту наче не залишилось, самі катери, але й цього вистачило, щоб здати й прогнутися. Квінтілій Вар, поверни йому унітази.
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30.03.2021 21:04 Ответить
Как то по дебильному текст написан. Это он 400 млн дол считает невипическими инвестициями? Ох и дурко.
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30.03.2021 20:48 Ответить
Комусь і принесе, але не державі Україна. "Велике будівництво" тому приклад.
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30.03.2021 20:49 Ответить
А Беня вже повернув вкрадені в українців з ПриватБанку 150 мдрд.грн.. (5.5 млрд.дол)??? Зеленський, може треба "просТа пєрєстать вАрАвать"???
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30.03.2021 20:52 Ответить
допродать шо осталось у мудрого нарида, купить пинжак с отливом и в Ялту)
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30.03.2021 20:52 Ответить
Криворож сталь, укррудпром, 76% акций "Лугансктепловоза" за 58 млн долл. (сумму, вдвое меньшую годовой выручки от реализации продукции этого предприятия) отошли российскому "инвестору-конкуренту", который еще до оккупации Донбасса вывез в Россию часть производственного комплекса указанного предприятия. и т.д... СПРАШИВАЮ!! ГДЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО? Разве что чудо в развале!
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30.03.2021 20:53 Ответить
"Большая приватизация" принесет Украине 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 739
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30.03.2021 20:54 Ответить
Вітаю з найвеличнішою перемогою всіх часів!!! Наступною буде приватизація внутрішніх органів змучєного та зубожілого наріду.
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30.03.2021 20:54 Ответить
"Большая приватизация" принесет Украине 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 2871"Большая приватизация" принесет Украине 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 348"Большая приватизация" принесет Украине 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 411"Большая приватизация" принесет Украине 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 4543
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30.03.2021 20:54 Ответить
Тимошенко вернула криворожсталь и продала за 4,8 млрд. долларов. Это сколько по курсу? Не любитель Юли, но янычары только закупку скорых могли ей предьявить
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30.03.2021 20:56 Ответить
не Тимошенко а Ющенко.
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30.03.2021 20:59 Ответить
2005 они вместе
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30.03.2021 22:21 Ответить
а газовые контракты по кабальным ценам с россией, ей предъявить нельзя? а коррупционные схемы времен паши лазаренко ?
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30.03.2021 21:01 Ответить
Профанация от Сенниченко: российские бенефициары «Смартленда» заплатили за отель Днепр деньгами народа Украины И эта курва ,вы хотите сказ ать, переживает за Украину!? Расстрелять падлу https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339069927366988&id=100037919509634
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30.03.2021 20:58 Ответить
докрадем нераскраденное
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30.03.2021 21:02 Ответить
////

НАБУ внесло в реестр досудебных расследований уголовное производство по приватизации стратегического предприятия на Днепропетровщине - Аульской хлоропереливной станции.
Это предприятие - единственное, которое занималось расфасовкой хлора для очистки питьевой воды. Фактические «ДнепрАзот», на котором производился хлор, поставлял вещество на водоканалы исключительно через Аульскую хлоропереливную станцию.
В конце сентября, воспользовавшись отпуском тогдашнего главы Днепропетровского областного совета Глеба Пригунова, его заместитель Святослав Олейник собирает сессию, на которой принимают решение о приватизации «АХП». А уже в ноябре станцию покупает никому неизвестное «Агенство Мега Плюс».
Выяснилось позже, что эта компания связана с одиозным олигархом Игорем Коломойским. Ему также принадлежит «ДнепрАзот». Таким образом, Олейник обеспечил олигарху монополию на производство и расфасовку хлора, слив стратегическое предприятие Днепропетровской области. Это по факту сделало нас заложниками Коломойского, ведь он уже останавливал «ДнепрАзот», шантажируя поставщика электроэнергии. Тогда города, в частности Днепр, начали закупать хлор за границей. Ведь запасы вещества заканчиваются быстро и, в случае прекращения поставок, город остается без питьевой воды, на грани биологической катастрофы.
Дело о приХватизации «АХП» квалифицировали по 364 статье Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением. Если вина Олейника будет доказана в суде, следующие шесть лет он проведет за решеткой.
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30.03.2021 21:02 Ответить
400 лямов за все?????да это меньше копейки сколько стоит ТРЦ в Киеве?
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30.03.2021 21:02 Ответить
Скіьки там мільярдів ще не відомо, але принесе не Україні, а закордонним офшорам зеленої шобли. А українська держава буде вчергове пограбована і залишиться взагалі без майна, навіть стратегічного. Пуйло плескає в долоні
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30.03.2021 21:04 Ответить
Скоріше, як завжди, принесе 12 мільярдів в кишені "громадян" з двома-трьома і більше паспортами, серед яких один обов'язково ізраїльський. Усі інші громадяни, з одним українським паспортом, звично поссуть пісю.
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30.03.2021 21:06 Ответить
Как может дополнительных $ 400 млн. в масштабах 42 миллионной страны сделать "якесь економічне диво" достойное научных исследований? Кто такой Сенниченко и что он курит?
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30.03.2021 21:09 Ответить
заробитчаны принесут явно больше. а если придумать, как дополнительно с них шкуру содрать, то на польта и внукам можно будет прибарахлиться )
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30.03.2021 21:11 Ответить
А тим часом державна власність переходить в бандитські руки.

​​"Велика приватизація" принесе Україні 12 млрд грн, - глава ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 3858Пять млн долларов за ОПЗ: кроме завода договаривались за две ТЭЦ

Как оказалось, когда в ресторане под Киевом задерживали Колесникова, Троця и Щербака на попытке дать пять миллионов долларов главе ФГИУ Дмитрию https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&__cft__[0]=AZXkiyuZANcA2-whmJEQKXRi57XbRMp0cbam5vQiEetAGLB_NMJ2yQ-ejgTjwMjQDsKOy6fvkbXrlsgAFJ7TKHka-FioEuEswx1BVhWCLPlam5ENHMUWPfxqfgLY1wlNHvw&__tn__=*NK-R #Сенниченко , речь там шла не только о контроле над Одесским припортовым заводом.

Вернее как, в озвученную сумму взятки входил только завод, но в ресторане Сенниченко сделали еще одно интересное предложение касательно Херсонской и Криворожской ТЭЦ. Сенниченко просили обеспечить передачу этих ТЭЦ в концессию фирмам Колесникова. Взамен обещали 20% в уставном капитале предприятий, которые получат ТЭЦ, и, соответственно, 20% от их прибыли.

Интересно, что на данный момент юристы Колесникова делают все, чтобы переквалифицировать дело с 4 ст. 369 УК (предложения взятки должностному лицу) на гораздо более легкую ч. 1 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием) - Сенниченко де официально не имеет полномочий решать, с кем сотрудничать ОПЗ и ТЭЦ. Впрочем, пока что порешать не получается.

Более того, https://www.facebook.com/hashtag/%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA?__eep__=6&__cft__[0]=AZXkiyuZANcA2-whmJEQKXRi57XbRMp0cbam5vQiEetAGLB_NMJ2yQ-ejgTjwMjQDsKOy6fvkbXrlsgAFJ7TKHka-FioEuEswx1BVhWCLPlam5ENHMUWPfxqfgLY1wlNHvw&__tn__=*NK-R #Щербак оказался «слабым звеном» начал вовсю колоться и пошел на сделку с прокурором, получив за это условный срок, так что проблем у Троця и Колесникова только прибавилось.
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30.03.2021 21:18 Ответить
"Незабаром дослідники з усього світу почнуть вивчати феномен "українського економічного дива"!" - запевнив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3256608
Вже навіть є готова назва для майбутнього дослідження:
"Як керувати Всесвітом не привертаючи уваги санітарів")
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30.03.2021 21:51 Ответить
Ну да, ну да, как с отелем Днепр будет: кредит на покупку госмайна выдаст госбанк, а НБУ напечатает для этого бумажек)))
Ешьте лапшу дальше...
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30.03.2021 22:07 Ответить
Як же це шобло ******** слово "велике", думаю що самі такі мізерні і нікчемні, тому прикриваються чимось ВЕЛИКИМ.
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30.03.2021 22:07 Ответить
в общем, оккупация продолжается ударными темпами
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30.03.2021 22:12 Ответить
Внутренняя оккупация.
73% зробили себе самі.
Теперь будут батрачить у слуг
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30.03.2021 22:49 Ответить
"Велика приватизація" принесе Україні 12 млрд грн, - глава ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 5252
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30.03.2021 22:19 Ответить
Так а інвестиції звідки? Що за маячня?
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30.03.2021 22:21 Ответить
Львовские, Киевские и Одесские таможенники в сумме за месяц больше зашибают в виде взяток )))
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30.03.2021 22:30 Ответить
Шо, опять?
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30.03.2021 22:46 Ответить
От вам для чого прийшли до влади зелені, все що приносить гроші буде доведене до банкрутства і продане за 1 гривню.
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30.03.2021 22:47 Ответить
Попрошу фамилии в студию! Кому конкретно принесет?
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30.03.2021 23:02 Ответить
Не Україні, а Зеленському у кишеню
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31.03.2021 00:17 Ответить
очень маленькая сумма, менее 500т $...
стоит ли за такую цену вообще , что то продавать?
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31.03.2021 07:19 Ответить
Тварилло а зачем продавать? Может начать эффективно управлять. Эта "сумма" настолько смешная. Один ОПЗ реально стоит 150млр. гривень. Построй,чучело,хотя бы порт,который вы продаете вместе с заводом. Он тебе в млрд 5 долларей обойдется. А тут УЖЕ готовый,с историей успеха. А это чучело ЗА ВСЕ объявляет 12 млрд.грн. Чучело вы конверте. Почему такое конверте государство( в лице чинуш его представляющих) .Чучело ,в ЕС недавно задержали "украинцы"( такого же как ты вора и ублюдка) с тремя миллионами евро налом. Ты понял ,чучело? Делай для себя В СВОЕЙ стране.Воруй с ПРИБЫЛИ,урод.
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31.03.2021 08:15 Ответить
 
 