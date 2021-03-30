"Большая приватизация" принесет Украине 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко
За 2021 год Фонд госимущества может привлечь на приватизационных аукционах 12 млрд грн - в 4 раза больше, чем в прошлом году.
Об этом пишет в Фейсбуке глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом. Объединенная горно-химическая компания, киевский завод "Большевик", "Президент Отель", а впоследствии и многое другое - каждый инвестор найдет в нашем инвестиционном меню что-то на свой вкус", - написал он.
Разблокировку "большой приватизации" Сенниченко назвал "большой историей успеха", которая начинается на глазах украинцев.
"Вскоре исследователи со всего мира начнут изучать феномен "украинского экономического чуда"!" - заверил он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Рада разблокировала большую приватизацию
Напомним, ранее 30 марта Рада на внеочередном заседании приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.
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Ты я вижу просветленный бобек - должен знать.
Зараз преЗЄдента ************ до того, щоб зробив з ДП "АНТОНОВ" те саме, що Кравчук зробив з ЧП
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...Сокращение высокооплачиваемых должностей не понравилось многим присланным на "Антонов" «молодым и старым опытным» менеджерам, которые об авиации понятия не имели, а пришлось ею «руководить». Оказалось действительным то, что «каленным железом надо выжигать эту пришлую номенклатуру» . ... И политические популисты уже более 30 лет твердят, что мы «выжигаем каленным железом старую парт. номенклатуру и красных директоров», а в итоге, после корпоратизации и приватизации только в Киеве несколько десятков предприятий ликвидировали- (например: завод ВУМ. КРАСНЫЙ ЭКСКАВАТОР, СТАНКОЗАВОД. БОЛЬШЕВИК, Кислородный завод, АРСЕНАЛ , АРТЕМА и др.), уже не говоря о нескольких десятках предприятий «Укроборонпрома», которые ликвидировали и продали застройщикам такие же присланные «молодые и опытные менеджеры». В итоге сотни тысяч киевлян остались без работы, а армия без вооружения, которое производилось в Украине, а сейчас вынуждены покупать за границей. Судя по обстановке, на очереди «по вижиганию каленным железом» видимо в угоду конкурентам стоит и ГП «Антонов».
Кожен шоптур з продажу України починався зі здачі флоту.
Кучма першим ділом подарував росіянцям 80% ЧФ.
Янукович в Харківських угодах продовжив базування в Севастополі, і російський флот нічтоже сумняшеся зжер увесь Крим.
Тут же вже й флоту наче не залишилось, самі катери, але й цього вистачило, щоб здати й прогнутися. Квінтілій Вар, поверни йому унітази.
НАБУ внесло в реестр досудебных расследований уголовное производство по приватизации стратегического предприятия на Днепропетровщине - Аульской хлоропереливной станции.
Это предприятие - единственное, которое занималось расфасовкой хлора для очистки питьевой воды. Фактические «ДнепрАзот», на котором производился хлор, поставлял вещество на водоканалы исключительно через Аульскую хлоропереливную станцию.
В конце сентября, воспользовавшись отпуском тогдашнего главы Днепропетровского областного совета Глеба Пригунова, его заместитель Святослав Олейник собирает сессию, на которой принимают решение о приватизации «АХП». А уже в ноябре станцию покупает никому неизвестное «Агенство Мега Плюс».
Выяснилось позже, что эта компания связана с одиозным олигархом Игорем Коломойским. Ему также принадлежит «ДнепрАзот». Таким образом, Олейник обеспечил олигарху монополию на производство и расфасовку хлора, слив стратегическое предприятие Днепропетровской области. Это по факту сделало нас заложниками Коломойского, ведь он уже останавливал «ДнепрАзот», шантажируя поставщика электроэнергии. Тогда города, в частности Днепр, начали закупать хлор за границей. Ведь запасы вещества заканчиваются быстро и, в случае прекращения поставок, город остается без питьевой воды, на грани биологической катастрофы.
Дело о приХватизации «АХП» квалифицировали по 364 статье Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением. Если вина Олейника будет доказана в суде, следующие шесть лет он проведет за решеткой.
Пять млн долларов за ОПЗ: кроме завода договаривались за две ТЭЦ
Как оказалось, когда в ресторане под Киевом задерживали Колесникова, Троця и Щербака на попытке дать пять миллионов долларов главе ФГИУ Дмитрию https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&__cft__[0]=AZXkiyuZANcA2-whmJEQKXRi57XbRMp0cbam5vQiEetAGLB_NMJ2yQ-ejgTjwMjQDsKOy6fvkbXrlsgAFJ7TKHka-FioEuEswx1BVhWCLPlam5ENHMUWPfxqfgLY1wlNHvw&__tn__=*NK-R #Сенниченко , речь там шла не только о контроле над Одесским припортовым заводом.
Вернее как, в озвученную сумму взятки входил только завод, но в ресторане Сенниченко сделали еще одно интересное предложение касательно Херсонской и Криворожской ТЭЦ. Сенниченко просили обеспечить передачу этих ТЭЦ в концессию фирмам Колесникова. Взамен обещали 20% в уставном капитале предприятий, которые получат ТЭЦ, и, соответственно, 20% от их прибыли.
Интересно, что на данный момент юристы Колесникова делают все, чтобы переквалифицировать дело с 4 ст. 369 УК (предложения взятки должностному лицу) на гораздо более легкую ч. 1 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием) - Сенниченко де официально не имеет полномочий решать, с кем сотрудничать ОПЗ и ТЭЦ. Впрочем, пока что порешать не получается.
Более того, https://www.facebook.com/hashtag/%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA?__eep__=6&__cft__[0]=AZXkiyuZANcA2-whmJEQKXRi57XbRMp0cbam5vQiEetAGLB_NMJ2yQ-ejgTjwMjQDsKOy6fvkbXrlsgAFJ7TKHka-FioEuEswx1BVhWCLPlam5ENHMUWPfxqfgLY1wlNHvw&__tn__=*NK-R #Щербак оказался «слабым звеном» начал вовсю колоться и пошел на сделку с прокурором, получив за это условный срок, так что проблем у Троця и Колесникова только прибавилось.
Вже навіть є готова назва для майбутнього дослідження:
"Як керувати Всесвітом не привертаючи уваги санітарів")
Ешьте лапшу дальше...
73% зробили себе самі.
Теперь будут батрачить у слуг
стоит ли за такую цену вообще , что то продавать?