"Велика приватизація" принесе Україні 12 млрд грн, - глава ФДМ Сенниченко

За 2021 рік Фонд держмайна може залучити на приватизаційних аукціонах 12 млрд грн - в 4 рази більше, ніж торік.

Про це пише у фейсбуці глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші аукціони великої приватизації відбудуться вже влітку. Об'єднана гірничо-хімічна компанія, київський завод "Більшовик", "Президент Готель", а згодом і багато іншого - кожен інвестор знайде в нашому інвестиційному меню щось на свій смак", - написав він.

Розблокування "великої приватизації" Сенниченко назвав "великою історією успіху", яка починається на очах українців.

"Незабаром дослідники з усього світу почнуть вивчати феномен "українського економічного дива"!" - запевнив він.

Нагадаємо, до 30 березня Рада на позачерговому засіданні ухвалила в цілому урядовий законопроєкт №4543 про розблокування процесу великої приватизації.

Напомним, ранее 30 марта Рада на внеочередном заседании приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.