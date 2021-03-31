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Кошулинский требует провести на округе №87 перевыборы

Кошулинский требует провести на округе №87 перевыборы

Кандидат в нардепы от "Свободы" по округу №87 на Прикарпатье Руслан Кошулинский заявляет о многочисленных нарушениях во время голосования и подсчетов и требует объявить результаты выборов недействительными.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК - это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. С учетом многочисленных нарушений и ситуации, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы", - написал он.

Кошулинский призвал "скоординировать свои силы и победить в этой борьбе за справедливость".

""Свобода" будет защищать ваш выбор!" - пообещал он.

Также на Цензор.НЕТ: Два десятка "слуг народа" вылетели на Прикарпатье следить за подсчетом голосов в округе №87, - Корниенко

Как сообщалось, 28 марта в округах №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду. По данным сайта ЦИК, после подсчета 67,52% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31.3% голосов, на втором месте "свободовец" Руслан Кошулинский - 28.88%, а у Александра Шевченко (партия "За майбутне") – 28,73%.

Кошулинский требует провести на округе №87 перевыборы 01

Автор: 

выборы (24732) Свобода (2752) Кошулинский Руслан (143) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+58
Останні чесні вибори без фальсифікацій відбулись у квітні 2019 року, саме на тих виборах "Свобода" попрацювала, щоб звалити Порошенка. Тоді Кошулинський закликав своїх виборців у другому турі не голосувати за Порошенка. Про Зеленського промовчав, що означало можна голосувати "за". Проте шкода, що ні Кошулинського, ні Марусі Звіробій, яка знялась на його користь, не буде у Верховній Раді.
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31.03.2021 02:20
+44
попрацював він, це правда. Тільки ви зебіли, оббрехали його роботу на благо України.
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31.03.2021 02:46
+42
Порошенко проятгом 2014-2019 сам добряче попрацював, щоб себе звалити. Скидати вину на інших - ознака слабкості.
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31.03.2021 02:26
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Страница 2 из 2
Да
але націоналіста в нас всього 2 - Аваків (віднедавна) та Медведчук (вже давно).
Ось коли вони об'єднаються, тоді у Петра з'явиться потужна альтернатива на націоналістичному фронті.
А поки що у нього - найбільше шансів
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31.03.2021 09:14 Ответить
Чёрный юмор
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31.03.2021 09:53 Ответить
скоріше сарказм у відповідь на відверту маячню
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31.03.2021 16:04 Ответить
Проблема "СВОБОДЫ", как и у ЕС, в приватизации понятия "патриотизм".
Они радикальны в этом вопросе.
Люди разные и по разному проявляют и выражают свою любовь к Украине.
Эти две партии требуют такого проявления и выражения, как они считают нужным.
А любое принуждение порождает неприятие и противодействие.
Одни выражают это перформенсами, а другие начинают тихо ненавидеть.
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31.03.2021 07:31 Ответить
ЕС только недавно так 'радикализировались'. Риторика очень измененилась, это просто калька риторики Свободы. Свобода, по крайней мере, всегда последовательна была и есть и всегда имела свою нишу в электоральном поле.
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31.03.2021 07:39 Ответить
Они заняли нишу, которую потеряла СВОБОДА.
Других вариантов у них не было.
Я связываю с этим и переименование БПП в ЕС, типа - теперь мы другие.
И сегодня выборы в округе №87 тому подтверждение.
Успех ЕС приписала бы себе (поддержка от Звиробий), а поражение сваливают на "тупой нарид".
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31.03.2021 07:44 Ответить
а чЁ ,народ умный , президента выбрали . теперь судьбу Украины решают , даже не пригласив президента Украины , вчера путин , Макрон и Меркель общались по поводу

войны на донбассе .
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31.03.2021 07:51 Ответить
Конечно недавно. Ведь ПЕСу всего только год с небольшим Кстати, интересный факт. Партия, которую недавно купил Порошенко, которая как-то там называлась за все хорошее и против всего плохого и переименованная в ПЕС была зарегистрирована в....Донецке в славные времена Шапкотыра. Вот такие вот йэдыни патриоты
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31.03.2021 07:45 Ответить
Всего только год с небольшим новому названию БПП.
Кошулинский сам говорил, что никакой БПП(ЕС) не будет без Порошенко.
Без него партия развалится.
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31.03.2021 07:50 Ответить
Не не. С точки зрения Минюста БудкаПП и ПЕС друг к другу отношения не имеют Кажу ж Вам, ПЕС это свежекупленная партия, а БудкаПП это ещё та Соледарнисть,которая объединялась с партией рыгов. Вот такие вот метаморфозы в потоке послидовного соевого сознания
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31.03.2021 07:57 Ответить
Чем не доволен, лапоть?
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31.03.2021 09:29 Ответить
лапоть не хоче згадати, що в листопаді 2013-го (!!), ще тодішній міністр юстиції Лавринович під надуманим приводом неучасті у виборах партії "Солідарність" скасував її реєстрацію; і що партію для участі у виборах потрібно було відновлювати будь-яким способом, навіть умовно легальним.
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31.03.2021 11:11 Ответить
И каким же образом, порохоботина, вонючая Солидарность принимала участие в выборах 2014-го года под очередным названием БудкаПП? Это во-первых. Во-вторых, в Украине было более 100 партий, в выборах 2012-го участвовала около половины из них. Какие ещё кроме потужной соледарности закрыл коллега Порошенко по работе в уряди Азирова Лавринович?
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31.03.2021 11:39 Ответить
Хибна точка зору і по відношенню до ЄС, і до ВО Свободи. А то б ЄС підтримувала б Кошулинського на виборах.
Доречі, цікава думка від Іллєнка https://www.youtube.com/watch?v=6c8wLR1Ie8Q&ab_channel=%D0%92%D0%9E%22%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%22 "Націоналіст і патріот: у чому полягає різниця? "
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31.03.2021 11:23 Ответить
треба міняти горилобразного фронтмена
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31.03.2021 09:25 Ответить
Судя по результату, вполне конкурентная борьба. Жаль чуть-чуть Кошулинскому не хватило. Голоса почти поровну распределились среди трех кандидатов. Очень похоже на выборы мэра Киева времен Черновецкого.
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31.03.2021 07:27 Ответить
Какая конкурентная борьба? Вчера одни заявили, что Шевченко побеждает, а Вирастюк на тетьем месте, и одновременно другие заявляют, что Вирастюк побеждает, а Шевченко на третьем месте. Кошулинский стабильно второй везде. Как такое возможно?
Понятно, что мутят с подсчетом. Тем более, что сегодня открываться даже не хотели.
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31.03.2021 13:56 Ответить
Зачем? мудрий нарiд зробив вибiр
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31.03.2021 07:28 Ответить
гречку чи олію (
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31.03.2021 07:52 Ответить
"Нацюки " не в пошані в Західний Україні ? Дебільний кацап !

На місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. дві третини івано-франківських виборців, підтримали ВО «Свобода», що дозволило цій політсилі сформувати однопартійну більшість у міській раді. Фракції також сформують також проукраїнська «Європейська Солідарність» і нейтральна «Батьківщина». А чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків переміг на місцевих виборах за нього проголосували понад 84% виборців.
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде.
Боже! Таку б нам українцям не продажну а патріотичну про -українську Верховну Раду і її спікера, таку як мер і міськрада Івано-Франківська.
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31.03.2021 13:28 Ответить
Схоже що "нацюки" вже і на Західній Україні не в пошані...
Я чесно кажучи не розумію - хто в них на даний час єдиний лідер.
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31.03.2021 07:45 Ответить
Путинский засланец требует.
Хай лучше безмозглый Втрастюк, чем понаехавшие из России агенты Лещенко, Кошулинский, Левченко.
Биомассе напомню.
Член центрального провода ОУН Кошулинская помогала МГБ ликвидировать С.Бандеру.
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31.03.2021 07:47 Ответить
щей так ?
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31.03.2021 07:54 Ответить
Вірастюка витягують у дупутати

Кошулинський вимагає провести на окрузі №87 перевибори - Цензор.НЕТ 4116
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31.03.2021 08:23 Ответить
а я подумав що це сивочолий кнур мацуїд
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31.03.2021 08:33 Ответить
Кошулинський сивий, але не такий дурний як ти.
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31.03.2021 08:45 Ответить
Легендарный вы человек - думаете жопой, ни каждый смогет
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31.03.2021 09:30 Ответить
Мацоїд - це зазяїн твоєї зибільної мавпи, яку ти, рахіт розумовий, на Банкову посадовив
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31.03.2021 10:24 Ответить
"Вася! Вася! Oh, my God..."©
(гурт "Пацики з Франека", трек "Вася OMG")
Бігме, статечні ґазди та ґаздині, правоспроможні легіні та кобіти на Прикарпатському Покутті виміркувалили, що буде більш дотепно і ловко, якщо під банею Верховної Ради млосно вигріватиметься кремезна й моцна дупа Василька Вірастюка, аніж кістлява та куценька дупка Русіка Кошулинського, за одне стане файною колєжанкою здоровезній та пухкій дупі Юзіка - буде з ким у купі заповзято гримнути від переповнення радощами і ґазами.
Бігме, то є неабиякий привід банувати Кошулинському - не виправилосі діло Русикові ся видряпати на війта від Покуття, аби-с обзавестисі мандатом, щоб надибати грейцарів на кошулі від "Hugo Boss" або "Prada". У смутку та лохівській кошулі почимчикує Кошулинський дошукувати собі електоральних любощів деінде.
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31.03.2021 08:19 Ответить
Кончились честные выборы без Порошенко,Вася-зе-бобик тоже подгадил(сила есть,ума не надо).
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31.03.2021 08:21 Ответить
Голубчику, ти яким боком до перегонів?
Там йдеться про "бєспрєдєл" бєніного халдея Шевченка, котрий на дороги до Буковеля
викинув купу грошей, а гУцули, обирають Васю, котрий буде бити Ківу по сусалам.
Не політкоректно? А країну вони з "упицькими" нам руйнують за Законом?
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31.03.2021 08:39 Ответить
"отрий на дороги до Буковеля
викинув купу грошей"

гівна з лопати він викинув. Поки Порох гроші на дороги не дав - ця свиня жадібна тільки бабло на таксюках до Буковелю лупила, а дороги всі і ямах були.
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31.03.2021 10:25 Ответить
Фашист обурився тому, що програв.
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31.03.2021 08:51 Ответить
А хто фашист? Твій господар *****?
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31.03.2021 09:22 Ответить
А хіба це він балотувався?
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31.03.2021 09:27 Ответить
Когда тебя порят чичи, гордишься расеей?
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31.03.2021 09:32 Ответить
А что такое чичи?
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31.03.2021 09:38 Ответить
Ну, принаймні на рахунок того, що ***** твій господар ти не заперечуєш.
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31.03.2021 09:33 Ответить
У мене немає господарів, дурбелику.
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31.03.2021 09:34 Ответить
Всі кацапи так кажуть, але правда тим не менше лізе, як шило з мішка. Завжди якась деталь видає- або лапті на ногах, або фуфайка на плечах, або будьоновка на голові. Або бажання пошукати "фашистів" в Україні. Навіть не нацистів, а саме фашистів. І тут одразу - гоп, з тобою усе ясно, "міл чєлавєк".
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31.03.2021 09:40 Ответить
Пошукати фашистів? Навіщо це, їх і шукати не треба. Від якої партії йде кошулинський? Від свободи. Чого хоче свобода? Посили призов і заборонити аборти. Де ще це все було? У фашистській німеччині. Дійшло?
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31.03.2021 09:52 Ответить
В Німеччині не було фашистів, там були нацисти. Фашисти були в Італіі. Дійшло?
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31.03.2021 09:58 Ответить
Господи та яка різниця? І там і там був тоталітаризм. І в срср теж , хоча там все таки в 1955 році дозволили аборт. А кошулинський хоче зробити як у третьому рейсі.
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31.03.2021 10:07 Ответить
Питання термінологіі надзвичайно важливе. І якщо хтось починає щось казати про "німецьких фашистів", то для мене це маркер. Далі. Може все таки в третьому рейху, а не "рейсі"? В рейс вирушають автобуси та поїзди. Ну і ще одне. Я теж не в захваті, коли забороняють аборти. Але. В Польші заборонені аборти, крім як по медичних показаннях. Ви вважаєте Польшу тоталітарною державою?
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31.03.2021 10:23 Ответить
Вважаю. А чому б мені вважати, якщо там заборонено одне з найголовніших прав?
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31.03.2021 10:39 Ответить
Це ваше право. А я так не вважаю. Можливість зробити аборт - це не є "одне з найголовніших прав". Так, це важливо, але не фундаментально. "Фашизмом", чи тоталітаризмом тут і не пахне. Є інші, набагато важливіші права і свободи.
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31.03.2021 10:55 Ответить
До чого тут аборти? Вони заборонені зараз і у Польщі, і у тій же Німеччині. Виключення тільки за медичними показниками
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31.03.2021 11:30 Ответить
Щось по тому округу і не чисто, може мольфарів чи екстрасенсів треба звати, щоб підбили підсумки.
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31.03.2021 09:14 Ответить
честные выборы в Украине закончились после первой победы чучмы.
зы странно, что столько внимания 87-му округу, а 50-му, через который пролез активный сепаратист, вообще ноль внимания.
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31.03.2021 09:14 Ответить
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31.03.2021 09:19 Ответить
свобода уже показала себя, при власти , со своим первым генпрокурором махницким, поэтому и пролетаете
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31.03.2021 09:20 Ответить
зато тепер отримали вєнєдіктову. ну зашибісь, здобули
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31.03.2021 10:16 Ответить
На ветку сбежалась вся свора руссо-зебилоублюдков
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31.03.2021 09:33 Ответить
У жінки хай трєбуєт по ночах))
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31.03.2021 09:47 Ответить
Те що троє кандидатів набрали майже однакову кількість голосів, натякає на те, що виборці голосували практично спонтанно, не бачачи ніяких нормальних принципів і плюсів у кандидатів. Це підтримується й тим, що 65% виборців, не бачачи ніяких плюсів у кандидатів, зовсім не пішли голосувати.
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31.03.2021 10:00 Ответить
Фаріон при СССР була єдиним членом компартії на факультеті, серед студентів. Всім має бути ясно, що такої "честі" не могло бути без зв'язку з КГБ. Ото така Свобода.
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31.03.2021 10:12 Ответить
і не простою "пересічною" комунякою, а і ведучую кружка "умелиє ручкі" "марсістко - ленінской естетіки"!
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31.03.2021 10:49 Ответить
ДрастЕ, "слуги уродУ" ломонулись всім адмінресурсом щоб протягти вірастюка, а ви перевибори.
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31.03.2021 10:20 Ответить
Без орденоносця Охендовського ніяк, глухий кут
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31.03.2021 10:24 Ответить
треба було відхреститися від підтримки тузиків - і мандат був би у кишені!
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31.03.2021 10:45 Ответить
другу добу застиг підрахунок в окрузі № 87, я так розумію, через перемогу Кошулинського. Спочатку слуги урода обкатали цю технологію на окрузі Олега Ляшка, наразі на Покутті, завтра це буде Київ. Але надвірнянцям теж привіт, вони ще не наїлися зеленого крадівництва в турборежимі та абсолютного непрофесіоналізму.
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31.03.2021 11:17 Ответить
..и Зеля в очередной раз нарушила законы Украины пропихивая своего Вирастюка
сколько там уже раз она должна была уволиться с президентства с её пздлвх слов?..
- для одного целого увольнения в сумме уже давно достаточно, но през зебилов - пустая балаболка, а 73%ным зебилам это "заходит" до тех пор, пока им есть что жрать и что бухать
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31.03.2021 11:18 Ответить
На місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. дві третини івано-франківських виборців, підтримали ВО «Свобода», що дозволило цій політсилі сформувати однопартійну більшість у міській раді. Фракції також сформують також проукраїнська «Європейська Солідарність» і нейтральна «Батьківщина». А чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків переміг на місцевих виборах за нього проголосували понад 84% виборців.
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде.
Боже! Таку б нам українцям не продажну а патріотичну про -українську Верховну Раду і її спікера, таку як мер і міськрада Івано-Франківська.
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31.03.2021 13:29 Ответить
Да там Шевченко мутит - такая реклама,такие деньги, столько времени и все в пустую. (Игорь Валерьевич не поймет) и только бронза. Фальстарт, понимаеш. Ну а дальше - согласно намеченому плану - деньги комиссарам, под видом минирования все ушли, но не все вернулись. заменили тех, новые не приехали. Видно, доллар перехватил по дороге. Новые выборы - а почему нет, пускай платит дальше.
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31.03.2021 15:29 Ответить
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