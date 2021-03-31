Кошулинский требует провести на округе №87 перевыборы

Кандидат в нардепы от "Свободы" по округу №87 на Прикарпатье Руслан Кошулинский заявляет о многочисленных нарушениях во время голосования и подсчетов и требует объявить результаты выборов недействительными.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК - это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. С учетом многочисленных нарушений и ситуации, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы", - написал он.

Кошулинский призвал "скоординировать свои силы и победить в этой борьбе за справедливость".

""Свобода" будет защищать ваш выбор!" - пообещал он.

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Как сообщалось, 28 марта в округах №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду. По данным сайта ЦИК, после подсчета 67,52% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31.3% голосов, на втором месте "свободовец" Руслан Кошулинский - 28.88%, а у Александра Шевченко (партия "За майбутне") – 28,73%.