Кошулинський вимагає провести на окрузі №87 перевибори

Кандидат у нардепи від "Свободи" в окрузі №87 на Прикарпатті Руслан Кошулинський заявляє про численні порушення під час голосування і підрахунків і вимагає оголосити результати виборів недійсними.

Про це він написав у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидні факти підкупу голосів, численні порушення на дільницях і те, що зараз відбувається в ОВК - це яскравий приклад грубої, незаконної боротьби за владу.

Зважаючи на численні порушення і на ситуацію, що зараз відбувається, вимагаємо визнати результати виборів недійсними і оголосити перевибори", - написав він.

Кошулинський закликав "скоординувати свої сили і перемогти в цій боротьбі за справедливість".

""Свобода" захищатиме ваш вибір!" - пообіцяв він.

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Як повідомлялося, 28 березня в округах №50 у Донецькій області та №87 в Івано-Франківській області відбулися проміжні вибори до Верховної Ради. За даними сайту ЦВК, після підрахунку 67,52% електронних протоколів, на окрузі №87 лідирує Василь Вірастюк (партія "Слуга народу") - 31.3% голосів, на другому місці "свободівець" Руслан Кошулинський - 28.88%, а в Олександра Шевченка (партія "За майбутнє") - 28,73%.