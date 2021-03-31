Кошулинський вимагає провести на окрузі №87 перевибори
Кандидат у нардепи від "Свободи" в окрузі №87 на Прикарпатті Руслан Кошулинський заявляє про численні порушення під час голосування і підрахунків і вимагає оголосити результати виборів недійсними.
Про це він написав у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Очевидні факти підкупу голосів, численні порушення на дільницях і те, що зараз відбувається в ОВК - це яскравий приклад грубої, незаконної боротьби за владу.
Зважаючи на численні порушення і на ситуацію, що зараз відбувається, вимагаємо визнати результати виборів недійсними і оголосити перевибори", - написав він.
Кошулинський закликав "скоординувати свої сили і перемогти в цій боротьбі за справедливість".
""Свобода" захищатиме ваш вибір!" - пообіцяв він.
Як повідомлялося, 28 березня в округах №50 у Донецькій області та №87 в Івано-Франківській області відбулися проміжні вибори до Верховної Ради. За даними сайту ЦВК, після підрахунку 67,52% електронних протоколів, на окрузі №87 лідирує Василь Вірастюк (партія "Слуга народу") - 31.3% голосів, на другому місці "свободівець" Руслан Кошулинський - 28.88%, а в Олександра Шевченка (партія "За майбутнє") - 28,73%.
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але націоналіста в нас всього 2 - Аваків (віднедавна) та Медведчук (вже давно).
Ось коли вони об'єднаються, тоді у Петра з'явиться потужна альтернатива на націоналістичному фронті.
А поки що у нього - найбільше шансів
Они радикальны в этом вопросе.
Люди разные и по разному проявляют и выражают свою любовь к Украине.
Эти две партии требуют такого проявления и выражения, как они считают нужным.
А любое принуждение порождает неприятие и противодействие.
Одни выражают это перформенсами, а другие начинают тихо ненавидеть.
Других вариантов у них не было.
Я связываю с этим и переименование БПП в ЕС, типа - теперь мы другие.
И сегодня выборы в округе №87 тому подтверждение.
Успех ЕС приписала бы себе (поддержка от Звиробий), а поражение сваливают на "тупой нарид".
войны на донбассе .
Кошулинский сам говорил, что никакой БПП(ЕС) не будет без Порошенко.
Без него партия развалится.
Доречі, цікава думка від Іллєнка https://www.youtube.com/watch?v=6c8wLR1Ie8Q&ab_channel=%D0%92%D0%9E%22%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%22 "Націоналіст і патріот: у чому полягає різниця? "
Понятно, что мутят с подсчетом. Тем более, что сегодня открываться даже не хотели.
На місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. дві третини івано-франківських виборців, підтримали ВО «Свобода», що дозволило цій політсилі сформувати однопартійну більшість у міській раді. Фракції також сформують також проукраїнська «Європейська Солідарність» і нейтральна «Батьківщина». А чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків переміг на місцевих виборах за нього проголосували понад 84% виборців.
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде.
Боже! Таку б нам українцям не продажну а патріотичну про -українську Верховну Раду і її спікера, таку як мер і міськрада Івано-Франківська.
Я чесно кажучи не розумію - хто в них на даний час єдиний лідер.
Хай лучше безмозглый Втрастюк, чем понаехавшие из России агенты Лещенко, Кошулинский, Левченко.
Биомассе напомню.
Член центрального провода ОУН Кошулинская помогала МГБ ликвидировать С.Бандеру.
(гурт "Пацики з Франека", трек "Вася OMG")
Бігме, статечні ґазди та ґаздині, правоспроможні легіні та кобіти на Прикарпатському Покутті виміркувалили, що буде більш дотепно і ловко, якщо під банею Верховної Ради млосно вигріватиметься кремезна й моцна дупа Василька Вірастюка, аніж кістлява та куценька дупка Русіка Кошулинського, за одне стане файною колєжанкою здоровезній та пухкій дупі Юзіка - буде з ким у купі заповзято гримнути від переповнення радощами і ґазами.
Бігме, то є неабиякий привід банувати Кошулинському - не виправилосі діло Русикові ся видряпати на війта від Покуття, аби-с обзавестисі мандатом, щоб надибати грейцарів на кошулі від "Hugo Boss" або "Prada". У смутку та лохівській кошулі почимчикує Кошулинський дошукувати собі електоральних любощів деінде.
Там йдеться про "бєспрєдєл" бєніного халдея Шевченка, котрий на дороги до Буковеля
викинув купу грошей, а гУцули, обирають Васю, котрий буде бити Ківу по сусалам.
Не політкоректно? А країну вони з "упицькими" нам руйнують за Законом?
викинув купу грошей"
гівна з лопати він викинув. Поки Порох гроші на дороги не дав - ця свиня жадібна тільки бабло на таксюках до Буковелю лупила, а дороги всі і ямах були.
зы странно, что столько внимания 87-му округу, а 50-му, через который пролез активный сепаратист, вообще ноль внимания.
"умелиє ручкі""марсістко - ленінской естетіки"!
сколько там уже раз она должна была уволиться с президентства с её пздлвх слов?..
- для одного целого увольнения в сумме уже давно достаточно, но през зебилов - пустая балаболка, а 73%ным зебилам это "заходит" до тех пор, пока им есть что жрать и что бухать
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде.
Боже! Таку б нам українцям не продажну а патріотичну про -українську Верховну Раду і її спікера, таку як мер і міськрада Івано-Франківська.