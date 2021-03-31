16-летняя девушка погибла под колесами пассажирского поезда на Житомирщине, - полиция

В городе Малин на Житомирщине 16-летняя девушка погибла под колесами пассажирского поезда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

Отмечается, что трагедия произошла в ночь с понедельника на вторник на железнодорожном переезде.

"Полицейские установили, что около 23:00 на переезде по ул. Базарной в г. Малине поезд сообщением Киев - Ковель смертельно травмировал 16-летнюю жительницу Малинской городской территориальной общины", - сказано в сообщении.

Правоохранители открыли производство по факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, что привело к смерти человека (ч. 3 ст. 276 УК). Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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