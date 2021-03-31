16-річна дівчина загинула під колесами пасажирського поїзда на Житомирщині, - поліція

У місті Малин на Житомирщині 16-річна дівчина загинула під колесами пасажирського поїзда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Житомирській області.

Зазначається, що трагедія сталася в ніч із понеділка на вівторок на залізничному переїзді.

"Поліцейські встановили, що приблизно о 23:00 на переїзді по вул. Базарній у м. Малині поїзд сполученням Київ - Ковель смертельно травмував 16-річну жительку Малинської міської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що призвело до смерті людини (ч. 3 ст. 276 КК). Встановлюються всі обставини інциденту.

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