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Новини
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16-річна дівчина загинула під колесами пасажирського поїзда на Житомирщині, - поліція

16-річна дівчина загинула під колесами пасажирського поїзда на Житомирщині, - поліція

У місті Малин на Житомирщині 16-річна дівчина загинула під колесами пасажирського поїзда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Житомирській області.

Зазначається, що трагедія сталася в ніч із понеділка на вівторок на залізничному переїзді.

"Поліцейські встановили, що приблизно о 23:00 на переїзді по вул. Базарній у м. Малині поїзд сполученням Київ - Ковель смертельно травмував 16-річну жительку Малинської міської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що призвело до смерті людини (ч. 3 ст. 276 КК). Встановлюються всі обставини інциденту.

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потяг (1971) Нацполіція (15190) смерть (6756) Житомирська область (1266)


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Топ коментарі
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Наушники нашли?
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31.03.2021 08:47
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Наушники нашли?
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31.03.2021 08:47 Відповісти
винника слушала в наушниках
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31.03.2021 10:14 Відповісти
 
 