16-річна дівчина загинула під колесами пасажирського поїзда на Житомирщині, - поліція
У місті Малин на Житомирщині 16-річна дівчина загинула під колесами пасажирського поїзда.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Житомирській області.
Зазначається, що трагедія сталася в ніч із понеділка на вівторок на залізничному переїзді.
"Поліцейські встановили, що приблизно о 23:00 на переїзді по вул. Базарній у м. Малині поїзд сполученням Київ - Ковель смертельно травмував 16-річну жительку Малинської міської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що призвело до смерті людини (ч. 3 ст. 276 КК). Встановлюються всі обставини інциденту.
Топ коментарі
+2 Greta Kinuo
показати весь коментар31.03.2021 08:47
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Greta Kinuo
показати весь коментар31.03.2021 08:47 Відповісти Мені подобається 2
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Felix Trinidad
показати весь коментар31.03.2021 10:14 Відповісти Мені подобається 0
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