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Новости Коронавирус и карантин
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Глава ВОЗ Гебрейесус призвал расследовать возможность лабораторной утечки COVID-19

Глава ВОЗ Гебрейесус призвал расследовать возможность лабораторной утечки COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию происхождения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщают "Факты" со ссылкой на CNN.

По его словам, для более точных данных нужны дополнительные исследования происхождения коронавируса, в частности для расследования теории утечки вируса в лаборатории.

Команда экспертов ВОЗ пришла к выводу, что эта теория - наименее вероятная гипотеза. Однако государственный деятель настаивает на дополнительных исследованиях происхождения коронавируса с участием международных специалистов.

В отчете ВОЗ перечислили четыре возможных источника вируса. Однако первоисточник происхождения коронавируса так и не обнаружили. В то же время, по данным отчета ВОЗ, лабораторное происхождение коронавируса - крайне маловероятно. Нет никаких доказательств, подтверждающих эту теорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богатые государства вакцинируют от COVID-19 молодежь за счет жизней пожилых людей из бедных стран, – глава ВОЗ Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад из 120 страниц по итогам поездки экспертов в Китай для исследования происхождения коронавируса.

Эксперты не обнаружили первоисточник вируса. По этой причине все гипотезы о происхождении COVID-19 продолжают рассматривать.

ВОЗ (777) карантин (16729) расследование (3042) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Шукайте на казляндії.
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31.03.2021 09:00
+5
Ой.только не надо защищать здесь козломордых
Они и Новичок по миру растащили
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31.03.2021 09:12
+4
В вирусологии сначала изобретут лекарство ( шоб заработать ), а потом выпускают гулять вирус
Судя по всему , СПУТНИК был готов и заранее 😀😀😀
Там ФБР надо отправлять искать , а не каких то шестёрок из ВОЗ
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31.03.2021 09:08
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Ща китайцы "расследуют".
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31.03.2021 08:57 Ответить
Жаль, что Гебрейсус его не читает.
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31.03.2021 09:02 Ответить
эфиоп рeшил продоить подneбecnую....
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31.03.2021 08:59 Ответить
Шукайте на казляндії.
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31.03.2021 09:00 Ответить
Напиши Гебрейсусу на Вайбер.
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31.03.2021 09:03 Ответить
Новосибирская лаборатория - командировка кацапов в Ухань
А свалить хотели на мышей . НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НИКАК
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31.03.2021 09:05 Ответить
В вирусологии сначала изобретут лекарство ( шоб заработать ), а потом выпускают гулять вирус
Судя по всему , СПУТНИК был готов и заранее 😀😀😀
Там ФБР надо отправлять искать , а не каких то шестёрок из ВОЗ
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31.03.2021 09:08 Ответить
Так Спутник хорошая вакцина?
Или Pfayzer лучше?
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31.03.2021 09:10 Ответить
Ой.только не надо защищать здесь козломордых
Они и Новичок по миру растащили
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31.03.2021 09:12 Ответить
Я их не защищаю.
Это ты написала, что Спутник был готов, как противоядие.
Но аналогично можно рассуждать и про любую другую удачную вакцину.
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31.03.2021 09:15 Ответить
Вы сначала перечитайте Ваши комменты внимательнее 😀😀😀
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31.03.2021 09:20 Ответить
Я свои перечитал.
Теперь Вы свои.
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31.03.2021 09:23 Ответить
"Как же я сам до этого не дотумкал?"

Глава ВООЗ Гебреєсус закликав розслідувати можливість лабораторного витоку COVID-19 - Цензор.НЕТ 2671
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31.03.2021 09:11 Ответить
Та ні! Які там лабораторні віруси.... То все летючі кажани.....
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31.03.2021 09:11 Ответить
ВОЗ не исключает роль кроликов и барсуков.
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31.03.2021 09:13 Ответить
Краще б вони звернули увагу на таких тварин - паразитів, як прямоходячі безхвості лисі примати. Від них можна чого завгодно чекати, якщо вони хочуть швидких великих грошей і влади над собіподібним.
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31.03.2021 09:16 Ответить
А я уверен без " Вектора " не обошлось!!!! Путин перед уходом устроит феерверк!!!!
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31.03.2021 09:22 Ответить
То трактористы и шахтеры купили в каждом военторге продается.
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31.03.2021 09:54 Ответить
Вы что ..дееетиии???? Это не утечка. Изначально и вирус и антивирус были УЖЕ созданы, но это были сырые продукты, типа голимого Спутника. И...и....затем искусственно были созданы условия, чтобы вирус был правильно!!!??? модифицирован. Сама лаборатория, сами люди этого сделать не могли. Но были УМЫШЛЕННО!!! созданы условия для его модификации.
Мне очень жаль, что пожар не уничтожил там все вокруг, я слишком понадеялся на баллон с кислородом.....
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31.03.2021 10:19 Ответить
Новосибирск, спутник, недоразвитую страну рекламируют соплями
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31.03.2021 12:42 Ответить
 
 