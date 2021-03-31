Глава ВОЗ Гебрейесус призвал расследовать возможность лабораторной утечки COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию происхождения коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщают "Факты" со ссылкой на CNN.
По его словам, для более точных данных нужны дополнительные исследования происхождения коронавируса, в частности для расследования теории утечки вируса в лаборатории.
Команда экспертов ВОЗ пришла к выводу, что эта теория - наименее вероятная гипотеза. Однако государственный деятель настаивает на дополнительных исследованиях происхождения коронавируса с участием международных специалистов.
В отчете ВОЗ перечислили четыре возможных источника вируса. Однако первоисточник происхождения коронавируса так и не обнаружили. В то же время, по данным отчета ВОЗ, лабораторное происхождение коронавируса - крайне маловероятно. Нет никаких доказательств, подтверждающих эту теорию.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад из 120 страниц по итогам поездки экспертов в Китай для исследования происхождения коронавируса.
Эксперты не обнаружили первоисточник вируса. По этой причине все гипотезы о происхождении COVID-19 продолжают рассматривать.
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А свалить хотели на мышей . НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НИКАК
Судя по всему , СПУТНИК был готов и заранее 😀😀😀
Там ФБР надо отправлять искать , а не каких то шестёрок из ВОЗ
Или Pfayzer лучше?
Они и Новичок по миру растащили
Это ты написала, что Спутник был готов, как противоядие.
Но аналогично можно рассуждать и про любую другую удачную вакцину.
Теперь Вы свои.
Мне очень жаль, что пожар не уничтожил там все вокруг, я слишком понадеялся на баллон с кислородом.....