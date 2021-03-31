Глава ВООЗ Гебреєсус закликав розслідувати можливість лабораторного витоку COVID-19
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус закликав до подальшого розслідування походження коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляють "Факти" з посиланням на CNN.
За його словами, для більш точних даних потрібні додаткові дослідження походження коронавірусу, зокрема для розслідування теорії витоку вірусу в лабораторії.
Команда експертів ВООЗ дійшла висновку, що ця теорія – найменш вірогідна гіпотеза. Однак державний діяч наполягає на додаткових дослідженнях походження коронавірусу за участю міжнародних фахівців.
У звіті ВООЗ перерахували чотири можливих джерела вірусу. Однак першоджерело походження Covid-19 так і не виявили. Водночас за даними звіту ВООЗ, лабораторне походження коронавірусу – вкрай малоймовірне. Немає ніяких доказів, що підтверджують цю теорію.
Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала доповідь зі 120 сторінок за підсумками поїздки експертів в Китай для дослідження походження коронавірусу.
Експерти не виявили першоджерело вірусу. З цієї причини всі гіпотези про походження Covid-19 продовжують розглядати.
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А свалить хотели на мышей . НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НИКАК
Судя по всему , СПУТНИК был готов и заранее 😀😀😀
Там ФБР надо отправлять искать , а не каких то шестёрок из ВОЗ
Или Pfayzer лучше?
Они и Новичок по миру растащили
Это ты написала, что Спутник был готов, как противоядие.
Но аналогично можно рассуждать и про любую другую удачную вакцину.
Теперь Вы свои.
Мне очень жаль, что пожар не уничтожил там все вокруг, я слишком понадеялся на баллон с кислородом.....