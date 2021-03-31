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Новини Коронавірус і карантин
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Глава ВООЗ Гебреєсус закликав розслідувати можливість лабораторного витоку COVID-19

Глава ВООЗ Гебреєсус закликав розслідувати можливість лабораторного витоку COVID-19

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус закликав до подальшого розслідування походження коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляють "Факти" з посиланням на CNN.

За його словами, для більш точних даних потрібні додаткові дослідження походження коронавірусу, зокрема для розслідування теорії витоку вірусу в лабораторії.

Команда експертів ВООЗ дійшла висновку, що ця теорія – найменш вірогідна гіпотеза. Однак державний діяч наполягає на додаткових дослідженнях походження коронавірусу за участю міжнародних фахівців.

У звіті ВООЗ перерахували чотири можливих джерела вірусу. Однак першоджерело походження Covid-19 так і не виявили. Водночас за даними звіту ВООЗ, лабораторне походження коронавірусу – вкрай малоймовірне. Немає ніяких доказів, що підтверджують цю теорію.

Також читайте: Нам знадобиться багато часу для точного визначення походження COVID-19, - експерт ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала доповідь зі 120 сторінок за підсумками поїздки експертів в Китай для дослідження походження коронавірусу.

Експерти не виявили першоджерело вірусу. З цієї причини всі гіпотези про походження Covid-19 продовжують розглядати.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) розслідування (2272) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Шукайте на казляндії.
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31.03.2021 09:00
+5
Ой.только не надо защищать здесь козломордых
Они и Новичок по миру растащили
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31.03.2021 09:12
+4
В вирусологии сначала изобретут лекарство ( шоб заработать ), а потом выпускают гулять вирус
Судя по всему , СПУТНИК был готов и заранее 😀😀😀
Там ФБР надо отправлять искать , а не каких то шестёрок из ВОЗ
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31.03.2021 09:08
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Ща китайцы "расследуют".
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31.03.2021 08:57 Відповісти
Жаль, что Гебрейсус его не читает.
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31.03.2021 09:02 Відповісти
эфиоп рeшил продоить подneбecnую....
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31.03.2021 08:59 Відповісти
Шукайте на казляндії.
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31.03.2021 09:00 Відповісти
Напиши Гебрейсусу на Вайбер.
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31.03.2021 09:03 Відповісти
Новосибирская лаборатория - командировка кацапов в Ухань
А свалить хотели на мышей . НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НИКАК
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31.03.2021 09:05 Відповісти
В вирусологии сначала изобретут лекарство ( шоб заработать ), а потом выпускают гулять вирус
Судя по всему , СПУТНИК был готов и заранее 😀😀😀
Там ФБР надо отправлять искать , а не каких то шестёрок из ВОЗ
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31.03.2021 09:08 Відповісти
Так Спутник хорошая вакцина?
Или Pfayzer лучше?
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31.03.2021 09:10 Відповісти
Ой.только не надо защищать здесь козломордых
Они и Новичок по миру растащили
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31.03.2021 09:12 Відповісти
Я их не защищаю.
Это ты написала, что Спутник был готов, как противоядие.
Но аналогично можно рассуждать и про любую другую удачную вакцину.
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31.03.2021 09:15 Відповісти
Вы сначала перечитайте Ваши комменты внимательнее 😀😀😀
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31.03.2021 09:20 Відповісти
Я свои перечитал.
Теперь Вы свои.
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31.03.2021 09:23 Відповісти
"Как же я сам до этого не дотумкал?"

Глава ВООЗ Гебреєсус закликав розслідувати можливість лабораторного витоку COVID-19 - Цензор.НЕТ 2671
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31.03.2021 09:11 Відповісти
Та ні! Які там лабораторні віруси.... То все летючі кажани.....
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31.03.2021 09:11 Відповісти
ВОЗ не исключает роль кроликов и барсуков.
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31.03.2021 09:13 Відповісти
Краще б вони звернули увагу на таких тварин - паразитів, як прямоходячі безхвості лисі примати. Від них можна чого завгодно чекати, якщо вони хочуть швидких великих грошей і влади над собіподібним.
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31.03.2021 09:16 Відповісти
А я уверен без " Вектора " не обошлось!!!! Путин перед уходом устроит феерверк!!!!
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31.03.2021 09:22 Відповісти
То трактористы и шахтеры купили в каждом военторге продается.
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31.03.2021 09:54 Відповісти
Вы что ..дееетиии???? Это не утечка. Изначально и вирус и антивирус были УЖЕ созданы, но это были сырые продукты, типа голимого Спутника. И...и....затем искусственно были созданы условия, чтобы вирус был правильно!!!??? модифицирован. Сама лаборатория, сами люди этого сделать не могли. Но были УМЫШЛЕННО!!! созданы условия для его модификации.
Мне очень жаль, что пожар не уничтожил там все вокруг, я слишком понадеялся на баллон с кислородом.....
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31.03.2021 10:19 Відповісти
Новосибирск, спутник, недоразвитую страну рекламируют соплями
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31.03.2021 12:42 Відповісти
 
 