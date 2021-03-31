РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7414 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 659 40

Минздрав рассказал об эффективности китайской COVID-вакцины Sinovac: на 50% предотвращает заражение, на 100% - тяжелые случаи и госпитализации

Минздрав рассказал об эффективности китайской COVID-вакцины Sinovac: на 50% предотвращает заражение, на 100% - тяжелые случаи и госпитализации

В Украину на прошлой неделе прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. В Минздраве рассказали, какая ее эффективность.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член оперативного штаба Минздрава по вакцинации Федор Лапий, передает Цензор.НЕТ.

В начале года в Бразилии и Турции проводили испытания вакцины и они показали очень разные результаты. Лапий отметил, что при измерении эффективности в Бразилии местные ученые учли даже очень легкие формы болезни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Первая партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac прибыла в "Борисполь". ФОТО

В Минздраве сказали изданию, что CoronaVac может на 50% предотвратить любые случаи заражения и проявления симптомов, на 78% - болезни средней тяжести и на 100% - тяжелые случаи и госпитализации.

Хотя в Бразилии эффективность против COVID-19 составила чуть больше 50%, отчасти из-за того, что там решили испытывать препарат только на медиках. В Турции эффективность вакцины оказалась на уровне 83,5%.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Sinovac (28)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
ВакцЫна супер!!!
Минздрав рассказал об эффективности китайской COVID-вакцины Sinovac: на 50% предотвращает заражение, на 100% - тяжелые случаи и госпитализации - Цензор.НЕТ 7693
показать весь комментарий
31.03.2021 09:27
+6
Не скажи, 50% тоже сила. Либо поможет, либо нет, вот прямо как у той блондинки, которую спросили про вероятность на улице встретить динозавра
показать весь комментарий
31.03.2021 09:42
+6
А не уколовшись ! По-моему такой же шанс не заразиться, а может и больше... ! Так и зачем нужно это дерьмо ?
показать весь комментарий
31.03.2021 10:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Индусы отказались поставлять вакцину, теперь мы посремся с китайцами.
показать весь комментарий
31.03.2021 09:23 Ответить
Индусы отказались так как не хотели быть замешанными в коррупционных скандалах. Китайцам пох. Они и откаты дадут на ура.
показать весь комментарий
31.03.2021 09:27 Ответить
Не скажи, я верю в нашу зеленую власть. Ей по плечу любой факап. Не было ещё ни одной ситуации, из которой они вышли не обосравшись.
показать весь комментарий
31.03.2021 09:44 Ответить
Индусы вообще запретили экспорт вакцины, самим не хватает.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:01 Ответить
Каффно в общем.
показать весь комментарий
31.03.2021 09:23 Ответить
ВакцЫна супер!!!
Минздрав рассказал об эффективности китайской COVID-вакцины Sinovac: на 50% предотвращает заражение, на 100% - тяжелые случаи и госпитализации - Цензор.НЕТ 7693
показать весь комментарий
31.03.2021 09:27 Ответить
Минздрав рассказал об эффективности китайской COVID-вакцины Sinovac: на 50% предотвращает заражение, на 100% - тяжелые случаи и госпитализации - Цензор.НЕТ 6696
показать весь комментарий
31.03.2021 09:29 Ответить
МОЗ розповів про ефективність китайської COVID-вакцини Sinovac: на 50% запобігає зараженню, на 100% - тяжкі випадки і госпіталізації - Цензор.НЕТ 1011
показать весь комментарий
31.03.2021 09:47 Ответить
Т.е эти Зебилы утверждают что вакцинируясь Синоваком не будет ни одного случая госпитализации? 😂 Норм ссанина, Зебилам сойдёт.
показать весь комментарий
31.03.2021 09:29 Ответить
50% предотвращает заражение.....
показать весь комментарий
31.03.2021 09:29 Ответить
А не уколовшись ! По-моему такой же шанс не заразиться, а может и больше... ! Так и зачем нужно это дерьмо ?
показать весь комментарий
31.03.2021 10:09 Ответить
Вікно Овертона. Чули про такий спосіб маніпуляції стадом? І скриня Пандори....
показать весь комментарий
31.03.2021 10:12 Ответить
"Эликсир бессмертия" впервые найден в древней могиле в Китае
показать весь комментарий
31.03.2021 09:30 Ответить
Вообщем ГОВНО ещё то ....
показать весь комментарий
31.03.2021 09:30 Ответить
Китай сила. Спутник V могила
показать весь комментарий
31.03.2021 09:31 Ответить
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
показать весь комментарий
31.03.2021 09:31 Ответить
А если страна-паразит Китай лжет уже на протяжении веков?
показать весь комментарий
31.03.2021 09:43 Ответить
страна-паразит Китай ..... Страна паразіт це московія, і вона дійсно вже тисячу років живе за принципом ВРІ ВСЕГДА.
показать весь комментарий
31.03.2021 09:45 Ответить
"Вакцина" з ефективністю менше 90% це вже не вакцина......
показать весь комментарий
31.03.2021 09:32 Ответить
Не скажи, 50% тоже сила. Либо поможет, либо нет, вот прямо как у той блондинки, которую спросили про вероятность на улице встретить динозавра
показать весь комментарий
31.03.2021 09:42 Ответить
с таким раскладом можно надеяться и на имунитет
показать весь комментарий
31.03.2021 10:36 Ответить
В смысле, как у блондинки, либо сработает иммунитет, либо нет?
Наша жизнь вообще состоит из выбора вероятностей, и население Украины традиционно не умеет правильно выбирать, тут ничего не сделать.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:39 Ответить
ну так и вакцина либо сработает либо нет +50на50 либо сдохнешь от вакцины либо нет так что каждому свое выбирать
показать весь комментарий
31.03.2021 17:14 Ответить
вот-вот, я именно про это и написал. Про блондинку и теорию вероятности.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:07 Ответить
50% - это как "помогла вакцина". Или не она, а "само прошло".
показать весь комментарий
31.03.2021 09:42 Ответить
У МОЗ сказали виданню, що CoronaVac може на 50% запобігти будь-які випадки зараження та прояви симптомів, на 78% - хвороби середньої тяжкості і на 100% - тяжкі випадки і госпіталізації Джерело: https://censor.net/ua/n3256659
Після другої вакцинації ефективність буде відповідно 100%, 156% і і 200%.
Українці будуть потенційно безсмертні в "країні в смартфоні")
показать весь комментарий
31.03.2021 09:51 Ответить
"Sinovac: на 50% предотвращает заражение, на 100% " - как ковишилд - путём отправки в морг предотвращает от госпитализации ?
показать весь комментарий
31.03.2021 10:04 Ответить
эффективность против COVID-19 составила чуть больше 50%, отчасти из-за того, что там решили испытывать препарат только на медиках



Су.а, так она еще и в профессиях разбирается... Интересно а какие профессии она еще не любит...?
показать весь комментарий
31.03.2021 10:07 Ответить
У медиков существенно выше шанс подцепить корону в силу особенностей профессиональной деятельности. Но это сложно для понимания большинством населения. Теория вероятности и анализ данных - это две вещи, которые никогда были доступны "обычному среднему человеку".
показать весь комментарий
31.03.2021 15:45 Ответить
Если бесплатно, то хрен с ней. Это лучше чем ничего.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:07 Ответить
Ну ты даешь... Так пей уксус - он тоже практически бесплатно!
А лучше водичку с лужи, это вообще- практически аналог этого шмурдяка !
показать весь комментарий
31.03.2021 10:12 Ответить
Даже от плацебо есть польза, главное это вера.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:21 Ответить
От плацебо НЕ ВРЕДА, в отличии от шмурдяка ! А раз так , то плацебо даже лучше !
показать весь комментарий
31.03.2021 10:51 Ответить
Итак, другими словами это значит, что после этой вакцины вероятность заболевание короной составляет 50% . Но то, что вы не подохнете китайцы гарантируют на 100%. При этом у каждого не привитого вероятность заражения короной сотавляет тоже 50%
показать весь комментарий
31.03.2021 10:10 Ответить
И без залития в тело воды из китайской лужи...
показать весь комментарий
31.03.2021 10:13 Ответить
Кто там себя копытом в грудь бил про 70% ?!
"Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса, если ее действенность составит не менее 70%. Несмотря на это, уже 11 января группа фармкомпаний «Лекхим» объявила о заключении соглашения с SinoVac на поставку в Украину 5 млн доз препарата в первом полугодии 2021 года..... "
показать весь комментарий
31.03.2021 10:14 Ответить
короче эфективность 50-50 и +50-50 что не загнешься от самой вакцины и 50-50 что просто не загнешься от короны господа делайте свой выбор)))
показать весь комментарий
31.03.2021 10:38 Ответить
Достаточно посмотреть статистику по Франции и Великобритании где вакцинировали уже тучу народа. Никакого спада эпидемии там не наблюдается. И это при том что по заявлениям вакцина там намного лучше китайской. Потому весь этот вой по поводу провала вакцинации в Украине предлагаю прекратить. Все равно готовых вакцинироваться единицы.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:30 Ответить
всё равно "зрада-шмурдяк-шмурдяк-зрада". Да?
показать весь комментарий
01.04.2021 16:00 Ответить
 
 