Минздрав рассказал об эффективности китайской COVID-вакцины Sinovac: на 50% предотвращает заражение, на 100% - тяжелые случаи и госпитализации

В Украину на прошлой неделе прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. В Минздраве рассказали, какая ее эффективность.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член оперативного штаба Минздрава по вакцинации Федор Лапий, передает Цензор.НЕТ.

В начале года в Бразилии и Турции проводили испытания вакцины и они показали очень разные результаты. Лапий отметил, что при измерении эффективности в Бразилии местные ученые учли даже очень легкие формы болезни.

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В Минздраве сказали изданию, что CoronaVac может на 50% предотвратить любые случаи заражения и проявления симптомов, на 78% - болезни средней тяжести и на 100% - тяжелые случаи и госпитализации.

Хотя в Бразилии эффективность против COVID-19 составила чуть больше 50%, отчасти из-за того, что там решили испытывать препарат только на медиках. В Турции эффективность вакцины оказалась на уровне 83,5%.