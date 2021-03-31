Минздрав рассказал об эффективности китайской COVID-вакцины Sinovac: на 50% предотвращает заражение, на 100% - тяжелые случаи и госпитализации
В Украину на прошлой неделе прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. В Минздраве рассказали, какая ее эффективность.
Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член оперативного штаба Минздрава по вакцинации Федор Лапий, передает Цензор.НЕТ.
В начале года в Бразилии и Турции проводили испытания вакцины и они показали очень разные результаты. Лапий отметил, что при измерении эффективности в Бразилии местные ученые учли даже очень легкие формы болезни.
В Минздраве сказали изданию, что CoronaVac может на 50% предотвратить любые случаи заражения и проявления симптомов, на 78% - болезни средней тяжести и на 100% - тяжелые случаи и госпитализации.
Хотя в Бразилии эффективность против COVID-19 составила чуть больше 50%, отчасти из-за того, что там решили испытывать препарат только на медиках. В Турции эффективность вакцины оказалась на уровне 83,5%.
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Наша жизнь вообще состоит из выбора вероятностей, и население Украины традиционно не умеет правильно выбирать, тут ничего не сделать.
Після другої вакцинації ефективність буде відповідно 100%, 156% і і 200%.
Українці будуть потенційно безсмертні в "країні в смартфоні")
Су.а, так она еще и в профессиях разбирается... Интересно а какие профессии она еще не любит...?
А лучше водичку с лужи, это вообще- практически аналог этого шмурдяка !
"Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса, если ее действенность составит не менее 70%. Несмотря на это, уже 11 января группа фармкомпаний «Лекхим» объявила о заключении соглашения с SinoVac на поставку в Украину 5 млн доз препарата в первом полугодии 2021 года..... "