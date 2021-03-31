Создан Совет по вопросам развития профессионально-технического образования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 130/2021 "О приоритетных мерах по развитию профессионального (профессионально-технического) образования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Документ нацелен на модернизацию системы профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии с потребностями рынка труда, международных практик для обеспечения реализации права граждан на качественное и доступное профессиональное (профессионально-техническое) образование, а также создание условий для формирования и развития актуальных профессиональных компетенций человека к его успешной профессиональной деятельности и самореализации", - следует из сообщения.

В частности, этим указом образован Совет по вопросам развития профессионального (профессионально-технического) образования как консультативно-совещательный орган при президенте Украины и утверждено положение о нем.

"Основными задачами Совета являются: мониторинг развития профессионального (профессионально-технического) образования; анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере; изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирование приоритетных направлений и путей развития образования; разработка предложений по формированию современных профессиональных компетенций в сфере профессионального (профессионально-технического) образования и т.д.", - отмечается в сообщении.

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Кроме этого в указе отмечается, что Кабмин должен обеспечить разработку и утвердить до 1 сентября текущего года государственную целевую программу развития профессионального образования на период до 2027 года, направленную на модернизацию системы профессионального и профессионально-технического образования.

Напомним, группа "Метинвест" создает первый негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Это - вуз с профессиональными преподавателями, современными образовательными программами и технологиями, дипломами о высшем образовании по аккредитованным специальностям и возможностью бесплатного обучения. Абитуриенты смогут в него поступить уже в 2022 году.

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В разработке учебных программ принимают участие доктора и кандидаты наук, они учитывают современные требования бизнеса и лучшие мировые практики. Лучшие студенты смогут получать именные стипендии и стажироваться в Украине и за рубежом.