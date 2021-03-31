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Создан Совет по вопросам развития профессионально-технического образования

Создан Совет по вопросам развития профессионально-технического образования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 130/2021 "О приоритетных мерах по развитию профессионального (профессионально-технического) образования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Документ нацелен на модернизацию системы профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии с потребностями рынка труда, международных практик для обеспечения реализации права граждан на качественное и доступное профессиональное (профессионально-техническое) образование, а также создание условий для формирования и развития актуальных профессиональных компетенций человека к его успешной профессиональной деятельности и самореализации", - следует из сообщения.

В частности, этим указом образован Совет по вопросам развития профессионального (профессионально-технического) образования как консультативно-совещательный орган при президенте Украины и утверждено положение о нем.

"Основными задачами Совета являются: мониторинг развития профессионального (профессионально-технического) образования; анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере; изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирование приоритетных направлений и путей развития образования; разработка предложений по формированию современных профессиональных компетенций в сфере профессионального (профессионально-технического) образования и т.д.", - отмечается в сообщении.

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Кроме этого в указе отмечается, что Кабмин должен обеспечить разработку и утвердить до 1 сентября текущего года государственную целевую программу развития профессионального образования на период до 2027 года, направленную на модернизацию системы профессионального и профессионально-технического образования.

Напомним, группа "Метинвест" создает первый негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Это - вуз с профессиональными преподавателями, современными образовательными программами и технологиями, дипломами о высшем образовании по аккредитованным специальностям и возможностью бесплатного обучения. Абитуриенты смогут в него поступить уже в 2022 году.

Так, в вузе будет создана система онлайн-обучения. Также университет получил доступ к учебным курсам от ведущих вузов мира на платформе Coursera.

В разработке учебных программ принимают участие доктора и кандидаты наук, они учитывают современные требования бизнеса и лучшие мировые практики. Лучшие студенты смогут получать именные стипендии и стажироваться в Украине и за рубежом.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) образование (2271) профессия (57) указ (528)


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Топ комментарии
+9
Судя по фото , табуреток будет много 😀😀😀
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31.03.2021 09:21
+9
Совєт реформ почуває себе чудово - робити нічого не треба, бабло платять. Так само чудово буде почувати себе і новостворений совєт. Зєлєнскій перетворює Україну в Страну Совєтов. Вата задоволена.
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31.03.2021 09:29
+7
а этот все советы и комиссии создает.
кто слышал, как себя ощущает центр реформ имени карлсона сулугуни? много уже нареформировал за госсчет?
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31.03.2021 09:23
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Правила форума Совет форумчан
Судя по фото , табуреток будет много 😀😀😀
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31.03.2021 09:21 Ответить
Манипуляция картинками легко усваивается отдельной категорией читателей.
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31.03.2021 09:26 Ответить
Не хитайте тубаретку. Вова-ЛОХ впаде.
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31.03.2021 09:26 Ответить
Рівень преЗЕдента - "советы" ПТУ... кабздець
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31.03.2021 09:47 Ответить
Если правильно зафиксировать веревку - то не упадет.
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31.03.2021 11:46 Ответить
http://www.autoconsulting.com.ua/news.php?topicid=32 Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования - Цензор.НЕТ 2467 Винницкое ПТУ первым в Украине будет готовить механиков по ремонту электромобилей.

Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования - Цензор.НЕТ 4700
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31.03.2021 09:29 Ответить
ну сделай табуретку хоть! Это лучше чем уметь только ямы копать и кирпичи подавать на стройке за похлебку
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31.03.2021 09:34 Ответить
А Вы , значит , табуретки делать умеете 😀😀😀
Тогда Вас могу допустить подавать кирпичи - будете пешком носить на 12 этаж
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31.03.2021 09:45 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский - табуретка

https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B-358597164280567/?ref=nf&hc_ref=ARTl1FzOs-*********************************************************&__xts__%5B0%5D=68.ARAEJYemVoiFXk4rgya-b85i0eGzxXvHsa0eMNGetMMCeOfdDzW370zSMzbKCfkWmJgbnkUkhwKDO4v6cS5nqL2TWCtyqXfp5XNd8AolOr3_7tO7zu2BaQO19R5Tb0rZaKiAdO_7D323kaMp-yBJbe8Dl0yKf0E4DcHmoGofcriugJBUiUGDUWUeW-Q4F8Q_7vXudtzZOSVWoZa6yDrhkCQwpNgwqd03T59PY6i46eN25gKnNrl0pQPrYyZYDb33MzRNeNDyFQTFbz_TePhGMUBDjBKs44OuhYb9syBPHHs&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B-358597164280567/?ref=nf&hc_ref=ARTl1FzOs-*********************************************************&__xts__%5B0%5D=68.ARAEJYemVoiFXk4rgya-b85i0eGzxXvHsa0eMNGetMMCeOfdDzW370zSMzbKCfkWmJgbnkUkhwKDO4v6cS5nqL2TWCtyqXfp5XNd8AolOr3_7tO7zu2BaQO19R5Tb0rZaKiAdO_7D323kaMp-yBJbe8Dl0yKf0E4DcHmoGofcriugJBUiUGDUWUeW-Q4F8Q_7vXudtzZOSVWoZa6yDrhkCQwpNgwqd03T59PY6i46eN25gKnNrl0pQPrYyZYDb33MzRNeNDyFQTFbz_TePhGMUBDjBKs44OuhYb9syBPHHs&__tn__=%3C-R

https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B-358597164280567/?hc_ref=ARR6Bj9hmRTxgqnrHTe_KNSYOTJbuVxZfb3U7rPiOwvJUB5W93OYWOP5Qnv8Z_nz9So&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAEJYemVoiFXk4rgya-b85i0eGzxXvHsa0eMNGetMMCeOfdDzW370zSMzbKCfkWmJgbnkUkhwKDO4v6cS5nqL2TWCtyqXfp5XNd8AolOr3_7tO7zu2BaQO19R5Tb0rZaKiAdO_7D323kaMp-yBJbe8Dl0yKf0E4DcHmoGofcriugJBUiUGDUWUeW-Q4F8Q_7vXudtzZOSVWoZa6yDrhkCQwpNgwqd03T59PY6i46eN25gKnNrl0pQPrYyZYDb33MzRNeNDyFQTFbz_TePhGMUBDjBKs44OuhYb9syBPHHs&__tn__=kC-R Украина без цензуры
https://pl-pl.facebook.com/358597164280567/videos/406259826692759/?__xts__%5B0%5D=68.ARAEJYemVoiFXk4rgya-b85i0eGzxXvHsa0eMNGetMMCeOfdDzW370zSMzbKCfkWmJgbnkUkhwKDO4v6cS5nqL2TWCtyqXfp5XNd8AolOr3_7tO7zu2BaQO19R5Tb0rZaKiAdO_7D323kaMp-yBJbe8Dl0yKf0E4DcHmoGofcriugJBUiUGDUWUeW-Q4F8Q_7vXudtzZOSVWoZa6yDrhkCQwpNgwqd03T59PY6i46eN25gKnNrl0pQPrYyZYDb33MzRNeNDyFQTFbz_TePhGMUBDjBKs44OuhYb9syBPHHs&__tn__=-R 17 czerwca 2019 ·

Одесская журналистка, медиа-тренер Зоя Казанжи (о Зеленском): "Я абсолютно ответственно заявляю, что президентом страны стала абсолютно тупая, беспринципная, недалекая, необразованная, ну такой, знаете, космонавт, табуретка. Народ Украины выбрал президентом табуретку".https://pl-pl.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTM3MDM1Mjk4MzEwNDk3NQ%3D%3D&av=0 61
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31.03.2021 10:10 Ответить
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31.03.2021 16:03 Ответить
а этот все советы и комиссии создает.
кто слышал, как себя ощущает центр реформ имени карлсона сулугуни? много уже нареформировал за госсчет?
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31.03.2021 09:23 Ответить
Совєт реформ почуває себе чудово - робити нічого не треба, бабло платять. Так само чудово буде почувати себе і новостворений совєт. Зєлєнскій перетворює Україну в Страну Совєтов. Вата задоволена.
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31.03.2021 09:29 Ответить
Судя по расширяющейся морделица ощущают себя прекрасно.🙂
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31.03.2021 12:15 Ответить
Как же показательна картинка с табуреткой, олицетворяющая умственное развитие Бубочки!
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31.03.2021 09:27 Ответить
Та да! Крісло у цьому випадку - то вже вища освіта.
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31.03.2021 09:48 Ответить
Ого...
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31.03.2021 09:29 Ответить
что лошара, не нравится как твой "ура наш припизедент!" делает дела? )))) жри падла!
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31.03.2021 16:12 Ответить
Да президент Зеленский красавчик не то что твоё ватное ***** ...
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31.03.2021 16:34 Ответить
Табуретки -табуретки, а зубило и молоток ,а потом по зажатому куску металла в тисках ах ах ах, а девчат посадить шить военную одежду и обучать оказывать первую медицинскую помощь . 7лет войны ничего не научили. По всему видно что власть тянет Украину в прежнее московское стойло...в большой стране(типа ссср) легче воровать
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31.03.2021 09:32 Ответить
Зебил оторванный от реальности живет в своём мире,сам пишет в твиттере (или Мендель)сам и читает абсолютно не нужные твиты да еще с переводами на разные языки, по несколько копий,вот и вчера когда дяди не позвали Вовку пообщатся оно написало твит про паспорт в смартфоне что мы первые и тд и потом вышел такой же твит на англйском,только не говорит что надо всё равно таскать бумагу А4 формата,а там без Украины решают за Украину а оно пишет твит про другое как будто ничего не происходит
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31.03.2021 09:33 Ответить
Ви хочете, щоб стали уелюлозно-паперові заводи? Їм на одному туалетному папері не вижити.
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31.03.2021 09:50 Ответить
Это правильно, а то учатся в Вузах, вдруг поумнеют и поймут, что клоун президентом быть не может. Нужны исключительно с интеллектом табуретки.
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31.03.2021 09:33 Ответить
Британская королева
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31.03.2021 09:33 Ответить
Ой, как вы его красиво величать изволили! Какая королева? Оно бенин деревяный болванчик, выше не тянет никак.
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31.03.2021 12:10 Ответить
Вот поц обосратый...
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31.03.2021 09:43 Ответить
Все "логично": профессионально-технического образования нет, а "Совет" есть.
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31.03.2021 09:50 Ответить
БЛА_БЛА_БЛА!!!! опять будет куча умников которые будут вести работу и получать зарплату!!!!! ВСЕ ЭТО Хер ,,,,НЯ!!!!!!!!!
Берите мастера по изготовлению ключей- платите ему деньги- пусть учит ребят!!!! Обучил выдали сертификат, проверили навыки - дали на год бесплатно оборудование и помещение!!! Через год начинает платить налоги!!!
Взяли хорошего моториста- заплатили ему денег ! Набрал учеников обучил итд
нет вы разведете всякую хрень!!!!!
Все так усложняете и столько" прокладок". Незнаю !!! Или я тупой или вы где то в облаках!!!
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31.03.2021 10:23 Ответить
А в цей час окупант обговорє з колишніми союзниками (гарантами) долю України.
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31.03.2021 10:27 Ответить
Ну так это же его электорат.
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31.03.2021 10:27 Ответить
Очередной совет, комиссия, комитет... Создатель ты наш неутомимый! Когда внешней политикой будешь заниматься, недоросль-недоумок?
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31.03.2021 12:06 Ответить
Обратите внимание, Цензор внизу эпохальной новости о создании Совета ПТУ выложил другие советские новости:
Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства,
Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования,
Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства,
Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины.
И это не говоря уже про Совет реформ во главе с блистательным балаболом.
Кипучий бездельник, слабоумное совковое дитя совковых родителей.Президент Украины.
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31.03.2021 14:05 Ответить
Давай больше советов, а еще надj создать совет по созданию советов - "Дебилы бл#"
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31.03.2021 16:02 Ответить
Так эта новость с утра была..😲
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31.03.2021 16:05 Ответить
Обновили - название изменили.
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31.03.2021 16:12 Ответить
завалим европу табуреатми! новое экономическое чудо!
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31.03.2021 16:07 Ответить
Надійшла заявка із Польщі?
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31.03.2021 16:29 Ответить
мл..ь уже со счета сбилась сколько советов насоздавало это ЗЕленое недоразумение
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31.03.2021 16:30 Ответить
Страна советов.
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31.03.2021 16:34 Ответить
Зеля вместо решения вопроса любит создавать всякие комиссии, министерства, советы, консультации.....
Бедный следующий президент.... Все это анулировать!
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31.03.2021 17:08 Ответить
Не будут ничего анулировать, а просто раскрутят получше и будут бабло лопатами грести. Следующий президент в таком хаосе за год озолотится, если дурака не выберем. С одного поржали, а что дальше даже не представляю.)))
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31.03.2021 20:42 Ответить
А работать пту..шники где будут?..в Польше!.
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31.03.2021 17:33 Ответить
Почитать-бы оригинал, а то может кореспонденты не правильно указ трактуют? Может там прямо написано, что подростков можно свободно за границу выпускать, чтоб на европейских шабашках они могли научиться качественно работать?)))
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31.03.2021 20:40 Ответить
Вот он совок...
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01.04.2021 18:32 Ответить
 
 