Создан Совет по вопросам развития профессионально-технического образования
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 130/2021 "О приоритетных мерах по развитию профессионального (профессионально-технического) образования".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Документ нацелен на модернизацию системы профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии с потребностями рынка труда, международных практик для обеспечения реализации права граждан на качественное и доступное профессиональное (профессионально-техническое) образование, а также создание условий для формирования и развития актуальных профессиональных компетенций человека к его успешной профессиональной деятельности и самореализации", - следует из сообщения.
В частности, этим указом образован Совет по вопросам развития профессионального (профессионально-технического) образования как консультативно-совещательный орган при президенте Украины и утверждено положение о нем.
"Основными задачами Совета являются: мониторинг развития профессионального (профессионально-технического) образования; анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере; изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирование приоритетных направлений и путей развития образования; разработка предложений по формированию современных профессиональных компетенций в сфере профессионального (профессионально-технического) образования и т.д.", - отмечается в сообщении.
Кроме этого в указе отмечается, что Кабмин должен обеспечить разработку и утвердить до 1 сентября текущего года государственную целевую программу развития профессионального образования на период до 2027 года, направленную на модернизацию системы профессионального и профессионально-технического образования.
Напомним, группа "Метинвест" создает первый негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Это - вуз с профессиональными преподавателями, современными образовательными программами и технологиями, дипломами о высшем образовании по аккредитованным специальностям и возможностью бесплатного обучения. Абитуриенты смогут в него поступить уже в 2022 году.
Так, в вузе будет создана система онлайн-обучения. Также университет получил доступ к учебным курсам от ведущих вузов мира на платформе Coursera.
В разработке учебных программ принимают участие доктора и кандидаты наук, они учитывают современные требования бизнеса и лучшие мировые практики. Лучшие студенты смогут получать именные стипендии и стажироваться в Украине и за рубежом.
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Тогда Вас могу допустить подавать кирпичи - будете пешком носить на 12 этаж
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https://pl-pl.facebook.com/358597164280567/videos/406259826692759/?__xts__%5B0%5D=68.ARAEJYemVoiFXk4rgya-b85i0eGzxXvHsa0eMNGetMMCeOfdDzW370zSMzbKCfkWmJgbnkUkhwKDO4v6cS5nqL2TWCtyqXfp5XNd8AolOr3_7tO7zu2BaQO19R5Tb0rZaKiAdO_7D323kaMp-yBJbe8Dl0yKf0E4DcHmoGofcriugJBUiUGDUWUeW-Q4F8Q_7vXudtzZOSVWoZa6yDrhkCQwpNgwqd03T59PY6i46eN25gKnNrl0pQPrYyZYDb33MzRNeNDyFQTFbz_TePhGMUBDjBKs44OuhYb9syBPHHs&__tn__=-R 17 czerwca 2019 ·
Одесская журналистка, медиа-тренер Зоя Казанжи (о Зеленском): "Я абсолютно ответственно заявляю, что президентом страны стала абсолютно тупая, беспринципная, недалекая, необразованная, ну такой, знаете, космонавт, табуретка. Народ Украины выбрал президентом табуретку".https://pl-pl.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTM3MDM1Mjk4MzEwNDk3NQ%3D%3D&av=0 61
кто слышал, как себя ощущает центр реформ имени карлсона сулугуни? много уже нареформировал за госсчет?
Берите мастера по изготовлению ключей- платите ему деньги- пусть учит ребят!!!! Обучил выдали сертификат, проверили навыки - дали на год бесплатно оборудование и помещение!!! Через год начинает платить налоги!!!
Взяли хорошего моториста- заплатили ему денег ! Набрал учеников обучил итд
нет вы разведете всякую хрень!!!!!
Все так усложняете и столько" прокладок". Незнаю !!! Или я тупой или вы где то в облаках!!!
Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства,
Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования,
Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства,
Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины.
И это не говоря уже про Совет реформ во главе с блистательным балаболом.
Кипучий бездельник, слабоумное совковое дитя совковых родителей.Президент Украины.
Бедный следующий президент.... Все это анулировать!