Створено Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 130/2021 "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Документ має на меті сприяння модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці, міжнародних стандартів і практик для забезпечення реалізації права громадян на якісну та доступну професійну (професійно-технічну) освіту, а також створення умов для формування й розвитку актуальних професійних компетентностей людини для її успішної професійної діяльності та самореалізації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, цим указом утворено Раду з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти як консультативно-дорадчий орган при Президентові України та затверджено Положення про неї.

Рада утворюється у складі голови, двох заступників голови та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Персональний склад Ради затверджує Глава держави.

"Основними завданнями Ради є: моніторинг розвитку професійної (професійно-технічної) освіти; аналіз та удосконалення законодавства України у цій сфері; вивчення тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямів і шляхів розвитку освіти; розробка пропозицій щодо формування сучасних професійних компетентностей у сфері професійної (професійно-технічної) освіти тощо", - наголошується в повідомленні.

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Крім того, в указі наголошується, що Кабмін має забезпечити розробку та затвердити до 1 вересня поточного року державну цільову програму розвитку професійної освіти на період до 2027 року, спрямовану на модернізацію системи професійної та професійно-технічної освіти.

Нагадаємо, група "Метінвест" створює перший недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка". Це - виш із професійними викладачами, сучасними освітніми програмами і технологіями, дипломами про вищу освіту за акредитованими спеціальностями і можливістю безкоштовного навчання. Абітурієнти зможуть до нього вступити вже в 2022 році.

Так, у виші буде створена система онлайн-навчання. Також університет отримав доступ до навчальних курсів від провідних вишів світу на платформі Coursera.

У розробці навчальних програм беруть участь доктори і кандидати наук, вони враховують сучасні вимоги бізнесу і найкращі світові практики. Найкращі студенти зможуть отримувати іменні стипендії та стажуватися в Україні і за кордоном.