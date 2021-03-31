Створено Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 130/2021 "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Документ має на меті сприяння модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці, міжнародних стандартів і практик для забезпечення реалізації права громадян на якісну та доступну професійну (професійно-технічну) освіту, а також створення умов для формування й розвитку актуальних професійних компетентностей людини для її успішної професійної діяльності та самореалізації", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, цим указом утворено Раду з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти як консультативно-дорадчий орган при Президентові України та затверджено Положення про неї.
Рада утворюється у складі голови, двох заступників голови та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Персональний склад Ради затверджує Глава держави.
"Основними завданнями Ради є: моніторинг розвитку професійної (професійно-технічної) освіти; аналіз та удосконалення законодавства України у цій сфері; вивчення тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямів і шляхів розвитку освіти; розробка пропозицій щодо формування сучасних професійних компетентностей у сфері професійної (професійно-технічної) освіти тощо", - наголошується в повідомленні.
Крім того, в указі наголошується, що Кабмін має забезпечити розробку та затвердити до 1 вересня поточного року державну цільову програму розвитку професійної освіти на період до 2027 року, спрямовану на модернізацію системи професійної та професійно-технічної освіти.
Нагадаємо, група "Метінвест" створює перший недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка". Це - виш із професійними викладачами, сучасними освітніми програмами і технологіями, дипломами про вищу освіту за акредитованими спеціальностями і можливістю безкоштовного навчання. Абітурієнти зможуть до нього вступити вже в 2022 році.
Так, у виші буде створена система онлайн-навчання. Також університет отримав доступ до навчальних курсів від провідних вишів світу на платформі Coursera.
У розробці навчальних програм беруть участь доктори і кандидати наук, вони враховують сучасні вимоги бізнесу і найкращі світові практики. Найкращі студенти зможуть отримувати іменні стипендії та стажуватися в Україні і за кордоном.
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Одесская журналистка, медиа-тренер Зоя Казанжи (о Зеленском): "Я абсолютно ответственно заявляю, что президентом страны стала абсолютно тупая, беспринципная, недалекая, необразованная, ну такой, знаете, космонавт, табуретка. Народ Украины выбрал президентом табуретку".https://pl-pl.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTM3MDM1Mjk4MzEwNDk3NQ%3D%3D&av=0 61
кто слышал, как себя ощущает центр реформ имени карлсона сулугуни? много уже нареформировал за госсчет?
Берите мастера по изготовлению ключей- платите ему деньги- пусть учит ребят!!!! Обучил выдали сертификат, проверили навыки - дали на год бесплатно оборудование и помещение!!! Через год начинает платить налоги!!!
Взяли хорошего моториста- заплатили ему денег ! Набрал учеников обучил итд
нет вы разведете всякую хрень!!!!!
Все так усложняете и столько" прокладок". Незнаю !!! Или я тупой или вы где то в облаках!!!
Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства,
Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования,
Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства,
Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины.
И это не говоря уже про Совет реформ во главе с блистательным балаболом.
Кипучий бездельник, слабоумное совковое дитя совковых родителей.Президент Украины.
Бедный следующий президент.... Все это анулировать!