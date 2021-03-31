УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8449 відвідувачів онлайн
Новини
1 838 44

Створено Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти

Створено Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 130/2021 "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Документ має на меті сприяння модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці, міжнародних стандартів і практик для забезпечення реалізації права громадян на якісну та доступну професійну (професійно-технічну) освіту, а також створення умов для формування й розвитку актуальних професійних компетентностей людини для її успішної професійної діяльності та самореалізації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, цим указом утворено Раду з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти як консультативно-дорадчий орган при Президентові України та затверджено Положення про неї.

Рада утворюється у складі голови, двох заступників голови та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Персональний склад Ради затверджує Глава держави.

"Основними завданнями Ради є: моніторинг розвитку професійної (професійно-технічної) освіти; аналіз та удосконалення законодавства України у цій сфері; вивчення тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямів і шляхів розвитку освіти; розробка пропозицій щодо формування сучасних професійних компетентностей у сфері професійної (професійно-технічної) освіти тощо", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для абітурієнтів з окупованих територій планується запустити підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням, - Мінреінтеграції

Крім того, в указі наголошується, що Кабмін має забезпечити розробку та затвердити до 1 вересня поточного року державну цільову програму розвитку професійної освіти на період до 2027 року, спрямовану на модернізацію системи професійної та професійно-технічної освіти.

Нагадаємо, група "Метінвест" створює перший недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка". Це - виш із професійними викладачами, сучасними освітніми програмами і технологіями, дипломами про вищу освіту за акредитованими спеціальностями і можливістю безкоштовного навчання. Абітурієнти зможуть до нього вступити вже в 2022 році.

Так, у виші буде створена система онлайн-навчання. Також університет отримав доступ до навчальних курсів від провідних вишів світу на платформі Coursera.

У розробці навчальних програм беруть участь доктори і кандидати наук, вони враховують сучасні вимоги бізнесу і найкращі світові практики. Найкращі студенти зможуть отримувати іменні стипендії та стажуватися в Україні і за кордоном.

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) освіта (1308) професія (42) наказ (445)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Судя по фото , табуреток будет много 😀😀😀
показати весь коментар
31.03.2021 09:21
+9
Совєт реформ почуває себе чудово - робити нічого не треба, бабло платять. Так само чудово буде почувати себе і новостворений совєт. Зєлєнскій перетворює Україну в Страну Совєтов. Вата задоволена.
показати весь коментар
31.03.2021 09:29
+7
а этот все советы и комиссии создает.
кто слышал, как себя ощущает центр реформ имени карлсона сулугуни? много уже нареформировал за госсчет?
показати весь коментар
31.03.2021 09:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судя по фото , табуреток будет много 😀😀😀
показати весь коментар
31.03.2021 09:21 Відповісти
Манипуляция картинками легко усваивается отдельной категорией читателей.
показати весь коментар
31.03.2021 09:26 Відповісти
Не хитайте тубаретку. Вова-ЛОХ впаде.
показати весь коментар
31.03.2021 09:26 Відповісти
Рівень преЗЕдента - "советы" ПТУ... кабздець
показати весь коментар
31.03.2021 09:47 Відповісти
Если правильно зафиксировать веревку - то не упадет.
показати весь коментар
31.03.2021 11:46 Відповісти
http://www.autoconsulting.com.ua/news.php?topicid=32 Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования - Цензор.НЕТ 2467 Винницкое ПТУ первым в Украине будет готовить механиков по ремонту электромобилей.

Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования - Цензор.НЕТ 4700
показати весь коментар
31.03.2021 09:29 Відповісти
ну сделай табуретку хоть! Это лучше чем уметь только ямы копать и кирпичи подавать на стройке за похлебку
показати весь коментар
31.03.2021 09:34 Відповісти
А Вы , значит , табуретки делать умеете 😀😀😀
Тогда Вас могу допустить подавать кирпичи - будете пешком носить на 12 этаж
показати весь коментар
31.03.2021 09:45 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский - табуретка

https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B-358597164280567/?ref=nf&hc_ref=ARTl1FzOs-*********************************************************&__xts__%5B0%5D=68.ARAEJYemVoiFXk4rgya-b85i0eGzxXvHsa0eMNGetMMCeOfdDzW370zSMzbKCfkWmJgbnkUkhwKDO4v6cS5nqL2TWCtyqXfp5XNd8AolOr3_7tO7zu2BaQO19R5Tb0rZaKiAdO_7D323kaMp-yBJbe8Dl0yKf0E4DcHmoGofcriugJBUiUGDUWUeW-Q4F8Q_7vXudtzZOSVWoZa6yDrhkCQwpNgwqd03T59PY6i46eN25gKnNrl0pQPrYyZYDb33MzRNeNDyFQTFbz_TePhGMUBDjBKs44OuhYb9syBPHHs&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B-358597164280567/?ref=nf&hc_ref=ARTl1FzOs-*********************************************************&__xts__%5B0%5D=68.ARAEJYemVoiFXk4rgya-b85i0eGzxXvHsa0eMNGetMMCeOfdDzW370zSMzbKCfkWmJgbnkUkhwKDO4v6cS5nqL2TWCtyqXfp5XNd8AolOr3_7tO7zu2BaQO19R5Tb0rZaKiAdO_7D323kaMp-yBJbe8Dl0yKf0E4DcHmoGofcriugJBUiUGDUWUeW-Q4F8Q_7vXudtzZOSVWoZa6yDrhkCQwpNgwqd03T59PY6i46eN25gKnNrl0pQPrYyZYDb33MzRNeNDyFQTFbz_TePhGMUBDjBKs44OuhYb9syBPHHs&__tn__=%3C-R

https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B-358597164280567/?hc_ref=ARR6Bj9hmRTxgqnrHTe_KNSYOTJbuVxZfb3U7rPiOwvJUB5W93OYWOP5Qnv8Z_nz9So&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAEJYemVoiFXk4rgya-b85i0eGzxXvHsa0eMNGetMMCeOfdDzW370zSMzbKCfkWmJgbnkUkhwKDO4v6cS5nqL2TWCtyqXfp5XNd8AolOr3_7tO7zu2BaQO19R5Tb0rZaKiAdO_7D323kaMp-yBJbe8Dl0yKf0E4DcHmoGofcriugJBUiUGDUWUeW-Q4F8Q_7vXudtzZOSVWoZa6yDrhkCQwpNgwqd03T59PY6i46eN25gKnNrl0pQPrYyZYDb33MzRNeNDyFQTFbz_TePhGMUBDjBKs44OuhYb9syBPHHs&__tn__=kC-R Украина без цензуры
https://pl-pl.facebook.com/358597164280567/videos/406259826692759/?__xts__%5B0%5D=68.ARAEJYemVoiFXk4rgya-b85i0eGzxXvHsa0eMNGetMMCeOfdDzW370zSMzbKCfkWmJgbnkUkhwKDO4v6cS5nqL2TWCtyqXfp5XNd8AolOr3_7tO7zu2BaQO19R5Tb0rZaKiAdO_7D323kaMp-yBJbe8Dl0yKf0E4DcHmoGofcriugJBUiUGDUWUeW-Q4F8Q_7vXudtzZOSVWoZa6yDrhkCQwpNgwqd03T59PY6i46eN25gKnNrl0pQPrYyZYDb33MzRNeNDyFQTFbz_TePhGMUBDjBKs44OuhYb9syBPHHs&__tn__=-R 17 czerwca 2019 ·

Одесская журналистка, медиа-тренер Зоя Казанжи (о Зеленском): "Я абсолютно ответственно заявляю, что президентом страны стала абсолютно тупая, беспринципная, недалекая, необразованная, ну такой, знаете, космонавт, табуретка. Народ Украины выбрал президентом табуретку".https://pl-pl.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTM3MDM1Mjk4MzEwNDk3NQ%3D%3D&av=0 61
показати весь коментар
31.03.2021 10:10 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2021 16:03 Відповісти
а этот все советы и комиссии создает.
кто слышал, как себя ощущает центр реформ имени карлсона сулугуни? много уже нареформировал за госсчет?
показати весь коментар
31.03.2021 09:23 Відповісти
Совєт реформ почуває себе чудово - робити нічого не треба, бабло платять. Так само чудово буде почувати себе і новостворений совєт. Зєлєнскій перетворює Україну в Страну Совєтов. Вата задоволена.
показати весь коментар
31.03.2021 09:29 Відповісти
Судя по расширяющейся морделица ощущают себя прекрасно.🙂
показати весь коментар
31.03.2021 12:15 Відповісти
Как же показательна картинка с табуреткой, олицетворяющая умственное развитие Бубочки!
показати весь коментар
31.03.2021 09:27 Відповісти
Та да! Крісло у цьому випадку - то вже вища освіта.
показати весь коментар
31.03.2021 09:48 Відповісти
Ого...
показати весь коментар
31.03.2021 09:29 Відповісти
что лошара, не нравится как твой "ура наш припизедент!" делает дела? )))) жри падла!
показати весь коментар
31.03.2021 16:12 Відповісти
Да президент Зеленский красавчик не то что твоё ватное ***** ...
показати весь коментар
31.03.2021 16:34 Відповісти
Табуретки -табуретки, а зубило и молоток ,а потом по зажатому куску металла в тисках ах ах ах, а девчат посадить шить военную одежду и обучать оказывать первую медицинскую помощь . 7лет войны ничего не научили. По всему видно что власть тянет Украину в прежнее московское стойло...в большой стране(типа ссср) легче воровать
показати весь коментар
31.03.2021 09:32 Відповісти
Зебил оторванный от реальности живет в своём мире,сам пишет в твиттере (или Мендель)сам и читает абсолютно не нужные твиты да еще с переводами на разные языки, по несколько копий,вот и вчера когда дяди не позвали Вовку пообщатся оно написало твит про паспорт в смартфоне что мы первые и тд и потом вышел такой же твит на англйском,только не говорит что надо всё равно таскать бумагу А4 формата,а там без Украины решают за Украину а оно пишет твит про другое как будто ничего не происходит
показати весь коментар
31.03.2021 09:33 Відповісти
Ви хочете, щоб стали уелюлозно-паперові заводи? Їм на одному туалетному папері не вижити.
показати весь коментар
31.03.2021 09:50 Відповісти
Это правильно, а то учатся в Вузах, вдруг поумнеют и поймут, что клоун президентом быть не может. Нужны исключительно с интеллектом табуретки.
показати весь коментар
31.03.2021 09:33 Відповісти
Британская королева
показати весь коментар
31.03.2021 09:33 Відповісти
Ой, как вы его красиво величать изволили! Какая королева? Оно бенин деревяный болванчик, выше не тянет никак.
показати весь коментар
31.03.2021 12:10 Відповісти
Вот поц обосратый...
показати весь коментар
31.03.2021 09:43 Відповісти
Все "логично": профессионально-технического образования нет, а "Совет" есть.
показати весь коментар
31.03.2021 09:50 Відповісти
БЛА_БЛА_БЛА!!!! опять будет куча умников которые будут вести работу и получать зарплату!!!!! ВСЕ ЭТО Хер ,,,,НЯ!!!!!!!!!
Берите мастера по изготовлению ключей- платите ему деньги- пусть учит ребят!!!! Обучил выдали сертификат, проверили навыки - дали на год бесплатно оборудование и помещение!!! Через год начинает платить налоги!!!
Взяли хорошего моториста- заплатили ему денег ! Набрал учеников обучил итд
нет вы разведете всякую хрень!!!!!
Все так усложняете и столько" прокладок". Незнаю !!! Или я тупой или вы где то в облаках!!!
показати весь коментар
31.03.2021 10:23 Відповісти
А в цей час окупант обговорє з колишніми союзниками (гарантами) долю України.
показати весь коментар
31.03.2021 10:27 Відповісти
Ну так это же его электорат.
показати весь коментар
31.03.2021 10:27 Відповісти
Очередной совет, комиссия, комитет... Создатель ты наш неутомимый! Когда внешней политикой будешь заниматься, недоросль-недоумок?
показати весь коментар
31.03.2021 12:06 Відповісти
Обратите внимание, Цензор внизу эпохальной новости о создании Совета ПТУ выложил другие советские новости:
Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства,
Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования,
Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства,
Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины.
И это не говоря уже про Совет реформ во главе с блистательным балаболом.
Кипучий бездельник, слабоумное совковое дитя совковых родителей.Президент Украины.
показати весь коментар
31.03.2021 14:05 Відповісти
Давай больше советов, а еще надj создать совет по созданию советов - "Дебилы бл#"
показати весь коментар
31.03.2021 16:02 Відповісти
Так эта новость с утра была..😲
показати весь коментар
31.03.2021 16:05 Відповісти
Обновили - название изменили.
показати весь коментар
31.03.2021 16:12 Відповісти
завалим европу табуреатми! новое экономическое чудо!
показати весь коментар
31.03.2021 16:07 Відповісти
Надійшла заявка із Польщі?
показати весь коментар
31.03.2021 16:29 Відповісти
мл..ь уже со счета сбилась сколько советов насоздавало это ЗЕленое недоразумение
показати весь коментар
31.03.2021 16:30 Відповісти
Страна советов.
показати весь коментар
31.03.2021 16:34 Відповісти
Зеля вместо решения вопроса любит создавать всякие комиссии, министерства, советы, консультации.....
Бедный следующий президент.... Все это анулировать!
показати весь коментар
31.03.2021 17:08 Відповісти
Не будут ничего анулировать, а просто раскрутят получше и будут бабло лопатами грести. Следующий президент в таком хаосе за год озолотится, если дурака не выберем. С одного поржали, а что дальше даже не представляю.)))
показати весь коментар
31.03.2021 20:42 Відповісти
А работать пту..шники где будут?..в Польше!.
показати весь коментар
31.03.2021 17:33 Відповісти
Почитать-бы оригинал, а то может кореспонденты не правильно указ трактуют? Может там прямо написано, что подростков можно свободно за границу выпускать, чтоб на европейских шабашках они могли научиться качественно работать?)))
показати весь коментар
31.03.2021 20:40 Відповісти
Вот он совок...
показати весь коментар
01.04.2021 18:32 Відповісти
 
 