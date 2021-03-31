РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7414 посетителей онлайн
Новости
2 178 5

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепа США, - Politico

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепа США, - Politico

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в рамках массовых кибератак в прошлом году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом пишет Politico.

По данным источников издания в Конгресе, хакеры получили доступ к электронной почте бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, и бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Непонятно, была ли кража электронных писем Госдепартамента частью кампании SolarWinds, во время которой российские хакеры проникли в сети федерального и частного секторов, используя программное обеспечение, разработанное ИТ-компанией SolarWinds.

Отвечая на вопрос о взломе, представитель Госдепартамента заявил, что "из соображений безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы любых возможных инцидентов в сфере кибербезопасности сейчас".

В данный момент журналисты не сообщают, могли ли получить хакеры доступ к секретной информации Госдепа США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатов Бундестага атаковали российские хакеры, - СМИ

Госдепартамент США (1838) киберпреступление (762) россия (95629) хакер (1184)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це їм на 1000 років читати....
показать весь комментарий
31.03.2021 09:48 Ответить
Ответка от Байдена не за горами
показать весь комментарий
31.03.2021 09:53 Ответить
Онє нє воровалі. Цап-царап.(псс *****. т.1, арк.1)
показать весь комментарий
31.03.2021 09:54 Ответить
Они как дети малые, не понимают в каком мире мы живём.
показать весь комментарий
31.03.2021 09:58 Ответить
Совсем мышей не ловят!
показать весь комментарий
31.03.2021 10:29 Ответить
 
 