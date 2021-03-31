Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепа США, - Politico

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в рамках массовых кибератак в прошлом году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом пишет Politico.

По данным источников издания в Конгресе, хакеры получили доступ к электронной почте бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, и бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Непонятно, была ли кража электронных писем Госдепартамента частью кампании SolarWinds, во время которой российские хакеры проникли в сети федерального и частного секторов, используя программное обеспечение, разработанное ИТ-компанией SolarWinds.

Отвечая на вопрос о взломе, представитель Госдепартамента заявил, что "из соображений безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы любых возможных инцидентов в сфере кибербезопасности сейчас".

В данный момент журналисты не сообщают, могли ли получить хакеры доступ к секретной информации Госдепа США.

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