Російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепу США, - Politico
Російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США в рамках масових кібератак минулого року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це пише Politico.
За даними джерел видання в Конгресі, хакери отримали доступ до електронної пошти бюро Держдепартаменту у справах Європи та Євразії, і бюро у справах Східної Азії і Тихоокеанського регіону.
Незрозуміло, чи була крадіжка електронних листів Держдепартаменту частиною кампанії SolarWinds, під час якої російські хакери проникли в мережі федерального і приватного секторів, використовуючи програмне забезпечення, розроблене ІТ-компанією SolarWinds.
Відповідаючи на питання про злом, представник Держдепартаменту заявив, що "з міркувань безпеки ми не можемо обговорювати природу або масштаби будь-яких можливих інцидентів у сфері кібербезпеки зараз".
В цей момент журналісти не повідомляють, чи могли отримати хакери доступ до секретної інформації Держдепу США.
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