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Новини
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Російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепу США, - Politico

Російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепу США, - Politico

Російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США в рамках масових кібератак минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це пише Politico.

За даними джерел видання в Конгресі, хакери отримали доступ до електронної пошти бюро Держдепартаменту у справах Європи та Євразії, і бюро у справах Східної Азії і Тихоокеанського регіону.

Незрозуміло, чи була крадіжка електронних листів Держдепартаменту частиною кампанії SolarWinds, під час якої російські хакери проникли в мережі федерального і приватного секторів, використовуючи програмне забезпечення, розроблене ІТ-компанією SolarWinds.

Відповідаючи на питання про злом, представник Держдепартаменту заявив, що "з міркувань безпеки ми не можемо обговорювати природу або масштаби будь-яких можливих інцидентів у сфері кібербезпеки зараз".

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В цей момент журналісти не повідомляють, чи могли отримати хакери доступ до секретної інформації Держдепу США.

Автор: 

Держдепартамент США (1638) кіберзлочин (810) росія (65316) хакер (1351)


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31.03.2021 09:48 Відповісти
Ответка от Байдена не за горами
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31.03.2021 09:53 Відповісти
Онє нє воровалі. Цап-царап.(псс *****. т.1, арк.1)
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31.03.2021 09:54 Відповісти
Они как дети малые, не понимают в каком мире мы живём.
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31.03.2021 09:58 Відповісти
Совсем мышей не ловят!
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31.03.2021 10:29 Відповісти
 
 