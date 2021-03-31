Російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепу США, - Politico

Російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США в рамках масових кібератак минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це пише Politico.

За даними джерел видання в Конгресі, хакери отримали доступ до електронної пошти бюро Держдепартаменту у справах Європи та Євразії, і бюро у справах Східної Азії і Тихоокеанського регіону.

Незрозуміло, чи була крадіжка електронних листів Держдепартаменту частиною кампанії SolarWinds, під час якої російські хакери проникли в мережі федерального і приватного секторів, використовуючи програмне забезпечення, розроблене ІТ-компанією SolarWinds.

Відповідаючи на питання про злом, представник Держдепартаменту заявив, що "з міркувань безпеки ми не можемо обговорювати природу або масштаби будь-яких можливих інцидентів у сфері кібербезпеки зараз".

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В цей момент журналісти не повідомляють, чи могли отримати хакери доступ до секретної інформації Держдепу США.