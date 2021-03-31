Задержан мужчина, который пытался подкупить следователя за $30 тыс. - Нацполиция

Столичные полицейские задержали мужчину, который пытался подкупить следователя. Чтобы правоохранитель закрыл уголовное производство и вернул изъятые денежные средства, фигурант предложил ему более 30 тыс. долларов США. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В сентябре прошлого года старший следователь Печерского управления полиции начал уголовные производства по ч. 1 ст. 209-1 (Умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины в отношении двух лиц, организовавших противоправную схему внебанковских валютных переводов. Сообщники проводили денежные операции через частное учреждение, чтобы скрыть источник поступления средств.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели по месту жительства фигурантов обыски и изъяли личные вещи, мобильные телефоны и более 84 тыс. долларов США в качестве вещественных доказательств по делу.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что следователь вызвал одного из правонарушителей в районное управление полиции для проведения необходимых следственных действий, в ходе которых 45-летний одессит решил "замять дело".

Читайте также: ВСП отстранил судью Харьковского райсуда, подозреваемую в получении $4 тыс. взятки, - САП

"Мужчина предложил полицейскому более 6000 долларов США за закрытие уголовного производства. Кроме этого, в случае возврата изъятых во время обысков денег, злоумышленник пообещал следователю часть из них, а именно - 25 тыс. долларов США. Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры и оперативным сопровождением сотрудников Службы безопасности Украины работники полиции задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды", - отметил Крищенко.

Следователи территориального управления полиции сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Злоумышленнику грозит наказание до восьми лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.