Затримано чоловіка, який намагався підкупити слідчого за $ 30 тис. - Нацполіція

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який намагався підкупити слідчого. Щоб правоохоронець закрив кримінальне провадження і повернув вилучені грошові кошти, фігурант запропонував йому більше 30 тис. доларів США. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

У вересні минулого року старший слідчий Печерського управління поліції розпочав кримінальні провадження за ч. 1 ст. 209-1 (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України відносно двох осіб, які організували протиправну схему позабанківських валютних переказів. Спільники проводили грошові операції через приватну установу, аби приховати джерело надходження коштів.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели за місцем мешкання фігурантів обшуки й вилучили особисті речі, мобільні телефони та понад 84000 доларів США в якості речових доказів у справі.

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Керівник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що слідчий запросив одного із правопорушників до районного управління поліції для проведення необхідної слідчої дії, під час якої 45-річний одесит вирішив "зам’яти справу":

"Чоловік запропонував поліцейському понад 6000 доларів США за закриття кримінального провадження. Окрім цього, у разі повернення вилучених під час обшуків грошей, зловмисник пообіцяв слідчому частину з них, а саме - 25000 доларів США. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури, оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України, а також поліцейських управління внутрішньої безпеки працівники поліції задокументували факт надання неправомірної вигоди".

Слідчі територіального управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зловмиснику загрожує покарання до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.