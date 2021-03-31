Мы не будем спешить с принятием законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук

Верховная Рада после общественного обсуждения законопроекта о местном референдуме намерена в июне передать его на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия), а также обсудить его с посольством Швейцарии в Украине.

Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не будем спешить с принятием этого законопроекта. После общего обсуждения мы планируем выехать непосредственно в некоторые территориальные громады местного, сельского уровня. Мы хотим попасть в июне на заседание Венецианской комиссии, чтобы получить ее заключение. Опять же, хотим обсудить его с посольством Швейцарской Конфедерации, чтобы еще и они проанализировали этот законопроект. И только после того, как учтем все и получим ряд юридических экспертиз, сможем педалировать этот законопроект", – сказал Стефанчук.

Вместе с тем он объяснил, что обработка законопроектов о всеукраинском и местном референдумах должна произойти по классической схеме, потому что "это фактически уровень народной Конституции, согласно которой территориальная громада будет жить в соответствии с принятыми решениями, поэтому мы ориентируемся больше на качество этих законопроектов".

Ранее сообщалось, законопроект о местном референдуме выносится на общественное обсуждение до 11 апреля 2021 года включительно.

Читайте также: Зеленский уже не сможет ветировать закон о всеукраинском референдуме: он будет подписан и опубликован, - Стефанчук