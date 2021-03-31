Ми не поспішатимемо з прийняттям законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук

Верховна Рада після громадського обговорення законопроєкту про місцевий референдум має намір у червні передати його на експертизу до Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія), а також обговорити його з посольством Швейцарії в Україні.

Про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не будемо поспішати з прийняттям цього законопроєкту. Після загального обговорення ми плануємо виїхати безпосередньо до деяких територіальних громад місцевого, сільського рівня. Ми хочемо потрапити в червні на засідання Венеціанської комісії, щоб отримати її закінчення. Знову ж, хочемо обговорити його з посольством Швейцарської конфедерації, щоб ще і вони проаналізували цей законопроєкт. І тільки після того, як врахуємо всі й отримаємо низку юридичних експертиз, зможемо педалювати це законопроєкт", - сказав Стефанчук.

Разом з тим він пояснив, що обробка законопроєктів про всеукраїнський і місцевий референдуми повинна відбутися за класичною схемою, тому що "це фактично рівень народної Конституції, згідно з якою територіальна громада буде жити відповідно до прийнятих рішень, тому ми орієнтуємося більше на якість цих законопроєктів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський уже не зможе ветувати закон про всеукраїнський референдум: він буде підписаний і опублікований, - Стефанчук

Раніше повідомлялося, законопроєкт про місцевий референдум виноситься на громадське обговорення до 11 квітня 2021 року включно.