"Слуги народа" обязаны поддерживать все вопросы из программы Зеленского, - Стефанчук
Народные депутаты из партии "Слуга народа" во время внеочередных парламентских выборов подписали меморандум, в котором подтвердили свою готовность поддерживать все вопросы, определенные программами президента и политсилы.
Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Когда мы избирались, то подписывали меморандум народного депутата от "Слуги народа", где четко отмечалось о готовности поддерживать все вопросы, определенные программой президента и программой партии. В случае же их невыполнения депутат должен быть готов сложить мандат. И поэтому у меня вопрос к тем лицам, которые не голосовали, в частности, за положения о рынке земли или не поддержали законов, связанных с деолигархизации. Понятно, что всегда все можно объяснить тем, мол, что "там не то, что я себе представлял", но есть четкий программный документ", – сказал Стефанчук.
По его мнению, самый успешный вариант выработки дальнейшей деятельности "Слуги народа" состоит в том, чтобы идти на полное выполнение этих программ, потенциал для чего есть.
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Если инициативы преЗедента противозаконны, зе-стадо все равно обязано голосовать ЗА.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 13 ч. ·
Правляча коаліція жалюгідна.
Нам обмамблювали двері, просимо розімбратися та встамновити факти. Це умдар по ремпутацїї вламди.
ТИ ДЕПУТАТ, СКА, ТВОЄ ЗАВДАННЯ ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ. ТИ ПРЕДСТАВНИК СВОЇХ ВИБОРЦІВ. ВИБОРЦІВ. НЕ ПРЕЗИДЕНТА.
Яка тобі справа до дверей Офісу Президента? Ти блд Президент? Ти голова ОДА? Ти завхоз з держуправління справами? Да хоч би наклали на того Президента - ти законодавча гілка влади. Законо давча блд.
Максимум ким ви можете опікуватися з виконавчої гілки - це ваш Кабмін.
Але ви, ска, олені мовчите, коли інші депутати серуть на ваших міністрів, на міністрів яких ви обирали для нас. І на прем'єра. Іноді ви самі на них серете. І це чомусь не вважається дискредитацією влади. У вас Дубинський півтора роки вигравав у собачий рот половину Кабміну і шо? Чо мовчали? Команди не було?
Яке жалюгідне видовище.
В нас парламентсько-президентська республіка. А у вас всім заправляють ноунейми з Офісу Президента, люди яких ніхто не обирав, які з'явилисся нзвідки - татарови, бауми, єрмакі та інший скам. І шо, скільки з вас сказали про своє незадоволення? А? Не чую, блд.
В нас проблеми з судовою реформою, в нас конституційна криза, в нас КСУ каже, що клав на все і буде працювати, як він забажає. В нас суддя Вовк, прослухав свої плівки, полупропав і ссить у обличчя всій правоохоронній системи, але для вас, звісно, обмальовані двері це більше важливо. От тут потрібна охорона Шапітолію. Ось де порушене право, яке потрібно охороняти.
Ну то не дивуйтесь потім результату.
Неможливо одночасно бути огидним, жалюгідним і несправедливим.
Риганина, а не депутати.
Это какая экономия ?
Для цього пліснявого стада головне підтримати воШдя, бо іншого шансу доїти нарід у цих лузерів вже не буде.
Стефанчк, дружбан бенЯдіктової. Вони разом провалили екзамен на суддівство, перспектив ніяких, і тут ... Нарід сам віддав їм в руки всю повноту влади. І все бабло країни.
А задолженность по зарплате - превысила 3,2 миллиарда, сообщает нам госстат.
Давайте, люди, выздоравливайте, нам тут интересно выживать предлагают.
Главное - не скучно, и "Свинарчуки" не мешают ....)
Новим очільником Галицької митниці призначили ексслужбовця СБУ
Очільником Галицької митниці з 30 березня став 35-річний ексспівробітник СБУ Андрій Колобродов. Він працевлаштувався до Державної митної служби України у 2021 році.
Джерело:https://www.facebook.com/GLcustomsUA/posts/493719348659794 Галицька митниця
Колобродов почав працювати в СБУ у 2009 році. У 2021 році він звільнився з органів за власним бажанням.Колобродов займав керівні посади в СБУЗгідно з наказом голови Державної митної служби з 30 березня начальником Галицької митниці став Андрій Колобродов.Новий очільник митниці навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.У 2009 році Колобродов закінчив Національну академію СБУ та розпочав свою військову кар'єру.Він проходив службу на оперативних посадах в ГУ СБУ у Києві та Київській області.Також Колобродов займав керівні посади в Головному управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.Його нагородили відомчою відзнакою - вогнепальною зброєю.У лютому 2021 року Колобродов звільнився з органів СБУ за власним бажанням. Після цього він працевлаштувався до Державної митної служби України.До призначення на посаду очільника Галицької митниці Колобродов працював виконувачем обов'язків заступника координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби.
31 березня буде два роки з моменту проведення першого туру президентських виборів, тріумфатором яких став https://www.slovoidilo.ua/persony/zelenskyi-volodymyr-oleksandrovych Володимир Зеленський . Сьогодні, щоб підбити проміжні підсумки президентства Зеленського, ми вирішили проаналізувати одну з найцікавіших груп його обіцянок - передвиборчу риторику і обіцянки, які він дав до своєї інавгурації. Тоді, як новачок у політиці та ще «непосвячений» у тонкощі держуправління, Зеленський говорив багато, як йому здавалося, правильних, але все ж важко виконуваних речей.
Загалом за період з 1 січня до 19 травня 2019-го Зеленський дав 34 обіцянки, більшість він озвучив в квітні-травні. З них він виконав 8 зобов'язань, провалив - 6, на різних стадіях реалізації залишається 20.- Добровільна відставка в разі порушення закону. До президентства Зеленський не раз говорив, що не буде триматися за свою посаду і навіть називав умови своєї можливої відставки. Зокрема, обіцяв https://www.slovoidilo.ua/promise/51859.html піти, якщо коли-небудь порушить закон .
- «Нові люди» у владі. Після другого туру виборів майбутній президент запевняв, що його першими кадровими рішеннями буде https://www.slovoidilo.ua/promise/51949.html призначення «нових людей» . Обіцянка була провалена прямо на наступний день після інавгурації.
- Розслідування щодо дій попередньої влади. Між першим і другим туром виборів Зеленський заявив, що https://www.slovoidilo.ua/promise/51932.html ініціюватиме розслідування правоохоронних органів щодо дій попередньої влади: «Якщо вони винні, однозначно. Є Свинарчуки і так далі, які грабували нашу армію, піднімали собі гроші на крові хлопців».
- Збереження Нормандського і Мінського форматів переговорів. Перед вступом на посаду Зеленський обіцяв зберегти https://www.slovoidilo.ua/promise/51942.html Нормандський і https://www.slovoidilo.ua/promise/51939.html Мінський формат переговорів. Обидві обіцянки він виконав.
- Повернення усіх військовополонених. Перед виборами Зеленський обіцяв https://www.slovoidilo.ua/promise/51930.html повернути взагалі всіх військовополонених : «Наші нацгвардійці, наші льотчики, наші моряки, наші полонені. Кожного пам'ятаємо, всіх обов'язково повернемо». Обіцянка в процесі виконання. На жаль, так відразу повернути всіх українців не вийде.
- Відеозвернення до східних регіонів. Щоб популяризувати західний вектор розвитку Зеленський обіцяв щодня https://www.slovoidilo.ua/promise/51824.html записувати відеозвернення до східних регіонів України. Але після вступу на посаду подібних звернень від президента не було, тому обіцянка не виконана.
- Завершення війни на Донбасі. Перед виборами Зеленський багато говорив про війну на Донбасі і запевнив, що https://www.slovoidilo.ua/promise/51891.html зробить все для її закінчення на протязі першого року своєї каденції. Обіцянка не виконана.
Вот Баканов готовит "доклад" по темникам ЗЕ и СН в ВР, например:
Слышь, толстый, может не вопросы, а ответы на вопросы?