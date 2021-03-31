"Слуги народа" обязаны поддерживать все вопросы из программы Зеленского, - Стефанчук

Народные депутаты из партии "Слуга народа" во время внеочередных парламентских выборов подписали меморандум, в котором подтвердили свою готовность поддерживать все вопросы, определенные программами президента и политсилы.

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Когда мы избирались, то подписывали меморандум народного депутата от "Слуги народа", где четко отмечалось о готовности поддерживать все вопросы, определенные программой президента и программой партии. В случае же их невыполнения депутат должен быть готов сложить мандат. И поэтому у меня вопрос к тем лицам, которые не голосовали, в частности, за положения о рынке земли или не поддержали законов, связанных с деолигархизации. Понятно, что всегда все можно объяснить тем, мол, что "там не то, что я себе представлял", но есть четкий программный документ", – сказал Стефанчук.

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По его мнению, самый успешный вариант выработки дальнейшей деятельности "Слуги народа" состоит в том, чтобы идти на полное выполнение этих программ, потенциал для чего есть.