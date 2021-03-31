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Новини
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"Слуги народу" зобов'язані підтримувати всі питання з програми Зеленського, - Стефанчук

Народні депутати з партії "Слуга народу" під час позачергових парламентських виборів підписали меморандум, у якому підтвердили свою готовність підтримувати всі питання, визначені програмами президента і політсили.

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ

"Коли ми обиралися, то підписували меморандум народного депутата від "Слуги народу", де чітко зазначалося про готовність підтримувати всі питання, визначені програмою президента і програмою партії. У разі ж їхнього невиконання депутат має бути готовий скласти мандат. І тому в мене питання до тих осіб, які не голосували, зокрема, за положення про ринок землі або не підтримали законів, пов'язаних з деолігархізацією. Зрозуміло, що завжди все можна пояснити тим, мовляв, що "там не те, що я собі уявляв", але є чіткий програмний документ", - сказав Стефанчук.

Також читайте: Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах

На його думку, найуспішніший варіант вироблення подальшої діяльності "Слуги народу" полягає в тому, щоб іти на повне виконання цих програм, потенціал для чого є.

Автор: 

ВР (14987) Слуга народу (2813) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+13
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31.03.2021 10:41
+12
Демократия по-зелемойски...
Если инициативы преЗедента противозаконны, зе-стадо все равно обязано голосовать ЗА.
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31.03.2021 10:43
+12
Дебілізм. Такого немає у жодній країні світу, щоб депутати від партій були ЗОБОВ'ЯЗАНІ підтримувати програму лідера. Вони зобов' ящані керуватися державними інтересами, а не партійними. Жаль, що у цій програмі немає пункту про суїцид цих депутатів.
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31.03.2021 10:46
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31.03.2021 10:41 Відповісти
серванты пахать на ваву и дядю рината
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31.03.2021 10:43 Відповісти
Демократия по-зелемойски...
Если инициативы преЗедента противозаконны, зе-стадо все равно обязано голосовать ЗА.
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31.03.2021 10:43 Відповісти
Дебілізм. Такого немає у жодній країні світу, щоб депутати від партій були ЗОБОВ'ЯЗАНІ підтримувати програму лідера. Вони зобов' ящані керуватися державними інтересами, а не партійними. Жаль, що у цій програмі немає пункту про суїцид цих депутатів.
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31.03.2021 10:46 Відповісти
Список членів партії зє де можна побачити? Чи державна таємниця?
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31.03.2021 10:54 Відповісти
ЦК КПСС ?
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31.03.2021 10:47 Відповісти
это 1937
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31.03.2021 10:52 Відповісти
"Слуги народа" обязаны поддерживать все вопросы из программы Зеленского, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2925
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31.03.2021 10:49 Відповісти
Відносно зеленського ви всі- мухи, які злетілись на купу лайна.
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31.03.2021 10:51 Відповісти
"Слуги народу" зобов'язані підтримувати всі питання з програми Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7363
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31.03.2021 11:01 Відповісти
Якщо Бєнєдіктова - око государєво, то який орган государя Мендель?
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31.03.2021 11:49 Відповісти
ось вона!
"Слуги народу" зобов'язані підтримувати всі питання з програми Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6499
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31.03.2021 11:57 Відповісти
Тоді зрозуміло, чому Найвеличніший зробив депіляцію.
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31.03.2021 11:59 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXo33DhUCrpWP_6lrOYCvLBKnH1JKJXWAf8_m3MPZn3-HLyJppEJci9DhR_UNKzHK6xbWhSELzZfjHPq6GLgROIuHQLqcuj6LpwrQflHNYA5BDEaOlq0uTTeagYuQ-6T68&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 13 ч. ·

Правляча коаліція жалюгідна.

Нам обмамблювали двері, просимо розімбратися та встамновити факти. Це умдар по ремпутацїї вламди.

ТИ ДЕПУТАТ, СКА, ТВОЄ ЗАВДАННЯ ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ. ТИ ПРЕДСТАВНИК СВОЇХ ВИБОРЦІВ. ВИБОРЦІВ. НЕ ПРЕЗИДЕНТА.

Яка тобі справа до дверей Офісу Президента? Ти блд Президент? Ти голова ОДА? Ти завхоз з держуправління справами? Да хоч би наклали на того Президента - ти законодавча гілка влади. Законо давча блд.

Максимум ким ви можете опікуватися з виконавчої гілки - це ваш Кабмін.

Але ви, ска, олені мовчите, коли інші депутати серуть на ваших міністрів, на міністрів яких ви обирали для нас. І на прем'єра. Іноді ви самі на них серете. І це чомусь не вважається дискредитацією влади. У вас Дубинський півтора роки вигравав у собачий рот половину Кабміну і шо? Чо мовчали? Команди не було?

Яке жалюгідне видовище.

В нас парламентсько-президентська республіка. А у вас всім заправляють ноунейми з Офісу Президента, люди яких ніхто не обирав, які з'явилисся нзвідки - татарови, бауми, єрмакі та інший скам. І шо, скільки з вас сказали про своє незадоволення? А? Не чую, блд.

В нас проблеми з судовою реформою, в нас конституційна криза, в нас КСУ каже, що клав на все і буде працювати, як він забажає. В нас суддя Вовк, прослухав свої плівки, полупропав і ссить у обличчя всій правоохоронній системи, але для вас, звісно, обмальовані двері це більше важливо. От тут потрібна охорона Шапітолію. Ось де порушене право, яке потрібно охороняти.

Ну то не дивуйтесь потім результату.

Неможливо одночасно бути огидним, жалюгідним і несправедливим.

Риганина, а не депутати.
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31.03.2021 10:50 Відповісти
А зачем тогда депутаты ? Оставить только голов фракций с ихними голосами.
Это какая экономия ?
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31.03.2021 10:51 Відповісти
Про Україну, ні слова.
Для цього пліснявого стада головне підтримати воШдя, бо іншого шансу доїти нарід у цих лузерів вже не буде.
Стефанчк, дружбан бенЯдіктової. Вони разом провалили екзамен на суддівство, перспектив ніяких, і тут ... Нарід сам віддав їм в руки всю повноту влади. І все бабло країни.
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31.03.2021 10:51 Відповісти
А заглядывание в шоколадный глазик Пуйлу это тоже из программы Зеленского?
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31.03.2021 10:54 Відповісти
Одичалая отара 73%,вы хоть борща наелись?
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31.03.2021 10:54 Відповісти
Тем временем, дефицит госбюджета достиг 21 миллиарда гривен, сообщает нам казначейство.
А задолженность по зарплате - превысила 3,2 миллиарда, сообщает нам госстат.
Давайте, люди, выздоравливайте, нам тут интересно выживать предлагают.
Главное - не скучно, и "Свинарчуки" не мешают ....)
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31.03.2021 10:54 Відповісти
А ещё за март из звр уже почти 1 млрд долларов потратили , кстати статья об этом на цензоре была
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31.03.2021 11:00 Відповісти


"Слуги народа" обязаны поддерживать все вопросы из программы Зеленского, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7304
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31.03.2021 10:55 Відповісти
Стефанчук хватит уже юлить , так прямо и пиши если бы депутаты от олигархов группы за Майбах и довіра не помогли то постановление о обосцаных дверях президента слуги урода провалили бы 🙂
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31.03.2021 10:57 Відповісти
там случайно нет в программе сигануть всем скопом с моста в Днепр??
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31.03.2021 10:58 Відповісти
Стефанчук подтвердил, что депутаты от Слуги народа - бараны и овцы в стаде пастуха Зеленского.
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31.03.2021 10:58 Відповісти
Бегемот це суцільна злоба. Це наслідок "дзеркальної хвороби". Сумно жити, коли не бачиш свого цюцюрку)))
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31.03.2021 10:59 Відповісти
у жирної свині стефанчука залишки розуму запливли жиром, і він вже не розуміє, що слуги повинні служити наріду, а не продажному, дурному , квартальному виродку.
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31.03.2021 11:02 Відповісти
опять императивный мандат втюхивают?
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31.03.2021 11:06 Відповісти
Цікаво, у якому законі це прописано...
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31.03.2021 11:06 Відповісти
"Слуги народу" зобов'язані підтримувати всі питання з програми Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 134
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31.03.2021 11:11 Відповісти
Меморандум это не документ)
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31.03.2021 11:15 Відповісти
а оцe дароваnиe....- чиe воno...

Новим очільником Галицької митниці призначили ексслужбовця СБУ

Очільником Галицької митниці з 30 березня став 35-річний ексспівробітник СБУ Андрій Колобродов. Він працевлаштувався до Державної митної служби України у 2021 році.
Джерело:https://www.facebook.com/GLcustomsUA/posts/493719348659794 Галицька митниця

Колобродов почав працювати в СБУ у 2009 році. У 2021 році він звільнився з органів за власним бажанням.Колобродов займав керівні посади в СБУЗгідно з наказом голови Державної митної служби з 30 березня начальником Галицької митниці став Андрій Колобродов.Новий очільник митниці навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.У 2009 році Колобродов закінчив Національну академію СБУ та розпочав свою військову кар'єру.Він проходив службу на оперативних посадах в ГУ СБУ у Києві та Київській області.Також Колобродов займав керівні посади в Головному управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.Його нагородили відомчою відзнакою - вогнепальною зброєю.У лютому 2021 року Колобродов звільнився з органів СБУ за власним бажанням. Після цього він працевлаштувався до Державної митної служби України.До призначення на посаду очільника Галицької митниці Колобродов працював виконувачем обов'язків заступника координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби.
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31.03.2021 11:16 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2021/03/29/stattja/polityka/rytoryka-zelenskoho-vstupu-post-prezydenta-zaraz-cymy-obicyankamy Передвиборчі обіцянки Зеленського до вступу на пост президента: що зараз з їх виконанням:

31 березня буде два роки з моменту проведення першого туру президентських виборів, тріумфатором яких став https://www.slovoidilo.ua/persony/zelenskyi-volodymyr-oleksandrovych Володимир Зеленський . Сьогодні, щоб підбити проміжні підсумки президентства Зеленського, ми вирішили проаналізувати одну з найцікавіших груп його обіцянок - передвиборчу риторику і обіцянки, які він дав до своєї інавгурації. Тоді, як новачок у політиці та ще «непосвячений» у тонкощі держуправління, Зеленський говорив багато, як йому здавалося, правильних, але все ж важко виконуваних речей.
Загалом за період з 1 січня до 19 травня 2019-го Зеленський дав 34 обіцянки, більшість він озвучив в квітні-травні. З них він виконав 8 зобов'язань, провалив - 6, на різних стадіях реалізації залишається 20.- Добровільна відставка в разі порушення закону. До президентства Зеленський не раз говорив, що не буде триматися за свою посаду і навіть називав умови своєї можливої відставки. Зокрема, обіцяв https://www.slovoidilo.ua/promise/51859.html піти, якщо коли-небудь порушить закон .
- «Нові люди» у владі. Після другого туру виборів майбутній президент запевняв, що його першими кадровими рішеннями буде https://www.slovoidilo.ua/promise/51949.html призначення «нових людей» . Обіцянка була провалена прямо на наступний день після інавгурації.
- Розслідування щодо дій попередньої влади. Між першим і другим туром виборів Зеленський заявив, що https://www.slovoidilo.ua/promise/51932.html ініціюватиме розслідування правоохоронних органів щодо дій попередньої влади: «Якщо вони винні, однозначно. Є Свинарчуки і так далі, які грабували нашу армію, піднімали собі гроші на крові хлопців».
- Збереження Нормандського і Мінського форматів переговорів. Перед вступом на посаду Зеленський обіцяв зберегти https://www.slovoidilo.ua/promise/51942.html Нормандський і https://www.slovoidilo.ua/promise/51939.html Мінський формат переговорів. Обидві обіцянки він виконав.
- Повернення усіх військовополонених. Перед виборами Зеленський обіцяв https://www.slovoidilo.ua/promise/51930.html повернути взагалі всіх військовополонених : «Наші нацгвардійці, наші льотчики, наші моряки, наші полонені. Кожного пам'ятаємо, всіх обов'язково повернемо». Обіцянка в процесі виконання. На жаль, так відразу повернути всіх українців не вийде.
- Відеозвернення до східних регіонів. Щоб популяризувати західний вектор розвитку Зеленський обіцяв щодня https://www.slovoidilo.ua/promise/51824.html записувати відеозвернення до східних регіонів України. Але після вступу на посаду подібних звернень від президента не було, тому обіцянка не виконана.
- Завершення війни на Донбасі. Перед виборами Зеленський багато говорив про війну на Донбасі і запевнив, що https://www.slovoidilo.ua/promise/51891.html зробить все для її закінчення на протязі першого року своєї каденції. Обіцянка не виконана.
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31.03.2021 11:35 Відповісти
"Слуги народу" зобов'язані підтримувати всі питання з програми Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5607
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31.03.2021 12:20 Відповісти
жити по заповідях зюзюдента!
"Слуги народу" зобов'язані підтримувати всі питання з програми Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 415
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31.03.2021 12:01 Відповісти
Да все обязаны.

Вот Баканов готовит "доклад" по темникам ЗЕ и СН в ВР, например:
"Слуги народу" зобов'язані підтримувати всі питання з програми Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7901
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31.03.2021 12:28 Відповісти
"Слуги народу" зобов'язані підтримувати всі питання з програми Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1898
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31.03.2021 12:29 Відповісти
"Слуги народа" обязаны поддерживать все вопросы из программы Зеленского, - Стефанчук

Слышь, толстый, может не вопросы, а ответы на вопросы?
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31.03.2021 12:30 Відповісти
это не слуги народа. а рабы зе-бени
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31.03.2021 12:31 Відповісти
 
 