Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на год
Мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине продлен еще на один год - до 31 марта 2022 года.
Соответствующее консенсусное решение было принято во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в среду, 31 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Также делегации 57 стран-участниц одобрили бюджет Специальной мониторинговой миссии на новый годовой период - с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года.
Таким образом, работа СММ ОБСЕ в Украине была продлена практически в последний момент - нынешний мандат миссии заканчивался 31 марта 2021.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ніхнічого не бачать, навіщо нам інваліди?