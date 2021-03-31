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Новости Агрессия России против Украины
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Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на год

Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на год

Мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине продлен еще на один год - до 31 марта 2022 года.

Соответствующее консенсусное решение было принято во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в среду, 31 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также делегации 57 стран-участниц одобрили бюджет Специальной мониторинговой миссии на новый годовой период - с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года.

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Таким образом, работа СММ ОБСЕ в Украине была продлена практически в последний момент - нынешний мандат миссии заканчивался 31 марта 2021.

Автор: 

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Нафига?!
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31.03.2021 11:28 Ответить
а шоб бесплатно с даунецкими плядями еще годик поразвлекались ..
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31.03.2021 12:22 Ответить
Мочанов: Я настаиваю на том, что ОБСЕ - чистые пид...расы" - Это очень,очень мягко сказано!
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31.03.2021 11:30 Ответить
А яка користь від цієї місії?
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31.03.2021 11:35 Ответить
Так вони ж сліпі ніх нічого не бачать, навіщо нам інваліди?
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31.03.2021 11:44 Ответить
И сколько там кацапов и прокацапленных? Половина, наверное? Оттого и такой КПД.
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31.03.2021 12:45 Ответить
 
 