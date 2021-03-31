УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12251 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
592 6

Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжили ще на рік

Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжили ще на рік

Мандат Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні продовжений ще на один рік - до 31 березня 2022 року.

Відповідне консенсусне рішення було ухвалено під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ в середу, 31 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Також делегації 57 країн-учасниць схвалили бюджет Спеціальної моніторингової місії на новий річний період - з 1 квітня 2021 по 31 березня 2022 року.

Таким чином, робота СММ ОБСЄ в Україні була продовжена практично в останній момент - нинішній мандат місії завершувався 31 березня 2021 року.

Також читайте: Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі"

Автор: 

спостерігач (397) ОБСЄ (3507) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нафига?!
показати весь коментар
31.03.2021 11:28 Відповісти
а шоб бесплатно с даунецкими плядями еще годик поразвлекались ..
показати весь коментар
31.03.2021 12:22 Відповісти
Мочанов: Я настаиваю на том, что ОБСЕ - чистые пид...расы" - Это очень,очень мягко сказано!
показати весь коментар
31.03.2021 11:30 Відповісти
А яка користь від цієї місії?
показати весь коментар
31.03.2021 11:35 Відповісти
Так вони ж сліпі ніх нічого не бачать, навіщо нам інваліди?
показати весь коментар
31.03.2021 11:44 Відповісти
И сколько там кацапов и прокацапленных? Половина, наверное? Оттого и такой КПД.
показати весь коментар
31.03.2021 12:45 Відповісти
 
 