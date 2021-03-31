Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжили ще на рік

Мандат Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні продовжений ще на один рік - до 31 березня 2022 року.

Відповідне консенсусне рішення було ухвалено під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ в середу, 31 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Також делегації 57 країн-учасниць схвалили бюджет Спеціальної моніторингової місії на новий річний період - з 1 квітня 2021 по 31 березня 2022 року.

Таким чином, робота СММ ОБСЄ в Україні була продовжена практично в останній момент - нинішній мандат місії завершувався 31 березня 2021 року.

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