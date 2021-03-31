РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11421 посетитель онлайн
Новости
4 295 12

Действия Украины по "Мотор Сичи" и "ПриватБанку" являются обнадеживающими, - Квин

Действия Украины по

В США считают обнадеживающими шаги Украины относительно ПАО "Мотор Сич" и привлечения к ответственности бывших руководителей ПриватБанка.

Об этом временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин сказала  интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поддержали шаги по внедрению санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака. Они годами использовали свои медиа активы для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Обнадеживающими для нас были ограничительные меры по китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важной технологией АО "Мотор Сич". Недавно выдвинутые обвинения против бывших руководителей ПриватБанка являются важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов, обвиняемых в краже миллиардов у украинского народа. Обнадеживающими для нас также стали шаги по привлечению к ответственности лиц, причастных за вмешательство в выборы в США", - сказала Квин.

Она также отметила, что следует признать для начала, насколько сложной является борьба с коррупцией, потому что влиятельные круги с узкокорыстными интересами прилагают усилия не только для того, чтобы подорвать реформы, но и дискредитировать повестку дня реформ бесконечным потоком дезинформации и фальшивой риторикой.

"В конце концов, не Соединенным Штатам судить, являются ли реформы "достаточными", а украинскому народу. На этой идее президент Зеленский проводил свою избирательную кампанию, когда баллотировался в президенты. Именно он и люди, которые за него проголосовали считают, что нужно делать больше, и мы рады поддержать его в этих усилиях. Именно эти реформы будут гарантировать для Украины прочную, успешную демократию и приведут к полной интеграции с НАТО и Европейским Союзом", - подчеркнула Квин.

Читайте также: Нет сомнений, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским произойдет, - временная поверенная в делах США Квин

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) Мотор Січ (124) США (26791) Приватбанк (833) Квин Кристина (100)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Мне кажется, шо ЗЕРКАЛЬ могла бы выиграть эти дела
показать весь комментарий
31.03.2021 12:28
+4
одним словом - или поступай как Порох - или мы тебя не поддержим ( да да - я индеец - а кто это ценит?)))
показать весь комментарий
31.03.2021 12:16
+3
как бы Госдеп намекает.. арбитраж китайских инвесторов против Украины закончится громким проигрышем..
показать весь комментарий
31.03.2021 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
одним словом - или поступай как Порох - или мы тебя не поддержим ( да да - я индеец - а кто это ценит?)))
показать весь комментарий
31.03.2021 12:16 Ответить
порох не только не ввел санкции против медведчука, а напротив - позволил ему купить эти три канала
показать весь комментарий
31.03.2021 14:23 Ответить
как бы Госдеп намекает.. арбитраж китайских инвесторов против Украины закончится громким проигрышем..
показать весь комментарий
31.03.2021 12:19 Ответить
Мне кажется, шо ЗЕРКАЛЬ могла бы выиграть эти дела
показать весь комментарий
31.03.2021 12:28 Ответить
Не надлежащим образом это как? Китайцы купили акции как это принято во всем мире.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:45 Ответить
Звідки інфа, що законно купили?
показать весь комментарий
31.03.2021 13:04 Ответить
Йому прямо з крємля по телеграмканалу іпашать
показать весь комментарий
31.03.2021 13:49 Ответить
такой чувак из тоталитарной страны, как ты, будет еще что-то вякать о тех правилах, которые действуют в свободном мире???
показать весь комментарий
31.03.2021 14:24 Ответить
И не только по Привату.
'Антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф - 4,7 млрд грн' . Источник: решение Комитета от 30 марта.4 ч. назад
показать весь комментарий
31.03.2021 12:46 Ответить
Ого, у нас, виявляється, є-таки антимонопольний комитет! Чи ведмідь опам'ятався після зимової сплячки?
показать весь комментарий
31.03.2021 13:44 Ответить
И не говорите. Ещё бы кто ахметку прижучил
показать весь комментарий
31.03.2021 15:00 Ответить
Кто ж его посадит, он же памятник!
показать весь комментарий
31.03.2021 15:10 Ответить
 
 