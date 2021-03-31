Действия Украины по "Мотор Сичи" и "ПриватБанку" являются обнадеживающими, - Квин

В США считают обнадеживающими шаги Украины относительно ПАО "Мотор Сич" и привлечения к ответственности бывших руководителей ПриватБанка.

Об этом временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин сказала интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поддержали шаги по внедрению санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака. Они годами использовали свои медиа активы для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Обнадеживающими для нас были ограничительные меры по китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важной технологией АО "Мотор Сич". Недавно выдвинутые обвинения против бывших руководителей ПриватБанка являются важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов, обвиняемых в краже миллиардов у украинского народа. Обнадеживающими для нас также стали шаги по привлечению к ответственности лиц, причастных за вмешательство в выборы в США", - сказала Квин.

Она также отметила, что следует признать для начала, насколько сложной является борьба с коррупцией, потому что влиятельные круги с узкокорыстными интересами прилагают усилия не только для того, чтобы подорвать реформы, но и дискредитировать повестку дня реформ бесконечным потоком дезинформации и фальшивой риторикой.

"В конце концов, не Соединенным Штатам судить, являются ли реформы "достаточными", а украинскому народу. На этой идее президент Зеленский проводил свою избирательную кампанию, когда баллотировался в президенты. Именно он и люди, которые за него проголосовали считают, что нужно делать больше, и мы рады поддержать его в этих усилиях. Именно эти реформы будут гарантировать для Украины прочную, успешную демократию и приведут к полной интеграции с НАТО и Европейским Союзом", - подчеркнула Квин.

Читайте также: Нет сомнений, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским произойдет, - временная поверенная в делах США Квин