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Дії України щодо "Мотор Січі" і "ПриватБанку" обнадіюють, - Квін

Дії України щодо

У США вважають обнадійливими кроки України щодо ПАТ "Мотор Січ" і притягнення до відповідальності колишніх керівників "ПриватБанку".

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримали кроки з впровадження санкцій проти Віктора Медведчука, Тараса Козака. Вони роками використовували свої медіаактиви для підриву суверенітету і територіальної цілісності України. Обнадійливими для нас були обмежувальні заходи щодо китайської компанії, яка намагається неналежним чином отримати контроль над стратегічно важливою технологією АТ "Мотор Січ". Нещодавно висунуті звинувачення проти колишніх керівників ПриватБанку є важливим першим кроком до притягнення до відповідальності олігархів, обвинувачених у розкраданні мільярдів у українського народу. Обнадійливими для нас також стали кроки із притягнення до відповідальності осіб, причетних до втручання у вибори в США", - сказала Квін.

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Вона також зазначила, що варто визнати для початку, наскільки складною є боротьба з корупцією, тому що впливові кола з вузькокорисливими інтересами докладають зусиль не тільки для того, щоб підірвати реформи, а й дискредитувати порядку денного реформ нескінченним потоком дезінформації і фальшивої риторики.

"Врешті-решт, не Сполученим Штатам судити, чи є реформи "достатніми", а українському народові. На цій ідеї президент Зеленський проводив свою виборчу кампанію, коли балотувався в президенти. Саме він і люди, які за нього проголосували вважають, що потрібно робити більше, і ми раді підтримати його в цих зусиллях. Саме ці реформи будуть гарантувати для України міцну, успішну демократію і приведуть до повної інтеграції з НАТО і Європейським Союзом", - підкреслила Квін.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Мотор Січ (325) США (22979) Приватбанк (2434) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+6
Мне кажется, шо ЗЕРКАЛЬ могла бы выиграть эти дела
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31.03.2021 12:28
+4
одним словом - или поступай как Порох - или мы тебя не поддержим ( да да - я индеец - а кто это ценит?)))
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31.03.2021 12:16
+3
как бы Госдеп намекает.. арбитраж китайских инвесторов против Украины закончится громким проигрышем..
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31.03.2021 12:19
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одним словом - или поступай как Порох - или мы тебя не поддержим ( да да - я индеец - а кто это ценит?)))
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31.03.2021 12:16 Відповісти
порох не только не ввел санкции против медведчука, а напротив - позволил ему купить эти три канала
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31.03.2021 14:23 Відповісти
как бы Госдеп намекает.. арбитраж китайских инвесторов против Украины закончится громким проигрышем..
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31.03.2021 12:19 Відповісти
Мне кажется, шо ЗЕРКАЛЬ могла бы выиграть эти дела
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31.03.2021 12:28 Відповісти
Не надлежащим образом это как? Китайцы купили акции как это принято во всем мире.
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31.03.2021 12:45 Відповісти
Звідки інфа, що законно купили?
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31.03.2021 13:04 Відповісти
Йому прямо з крємля по телеграмканалу іпашать
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31.03.2021 13:49 Відповісти
такой чувак из тоталитарной страны, как ты, будет еще что-то вякать о тех правилах, которые действуют в свободном мире???
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31.03.2021 14:24 Відповісти
И не только по Привату.
'Антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф - 4,7 млрд грн' . Источник: решение Комитета от 30 марта.4 ч. назад
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31.03.2021 12:46 Відповісти
Ого, у нас, виявляється, є-таки антимонопольний комитет! Чи ведмідь опам'ятався після зимової сплячки?
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31.03.2021 13:44 Відповісти
И не говорите. Ещё бы кто ахметку прижучил
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31.03.2021 15:00 Відповісти
Кто ж его посадит, он же памятник!
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31.03.2021 15:10 Відповісти
 
 