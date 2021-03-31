Дії України щодо "Мотор Січі" і "ПриватБанку" обнадіюють, - Квін

У США вважають обнадійливими кроки України щодо ПАТ "Мотор Січ" і притягнення до відповідальності колишніх керівників "ПриватБанку".

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримали кроки з впровадження санкцій проти Віктора Медведчука, Тараса Козака. Вони роками використовували свої медіаактиви для підриву суверенітету і територіальної цілісності України. Обнадійливими для нас були обмежувальні заходи щодо китайської компанії, яка намагається неналежним чином отримати контроль над стратегічно важливою технологією АТ "Мотор Січ". Нещодавно висунуті звинувачення проти колишніх керівників ПриватБанку є важливим першим кроком до притягнення до відповідальності олігархів, обвинувачених у розкраданні мільярдів у українського народу. Обнадійливими для нас також стали кроки із притягнення до відповідальності осіб, причетних до втручання у вибори в США", - сказала Квін.

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Вона також зазначила, що варто визнати для початку, наскільки складною є боротьба з корупцією, тому що впливові кола з вузькокорисливими інтересами докладають зусиль не тільки для того, щоб підірвати реформи, а й дискредитувати порядку денного реформ нескінченним потоком дезінформації і фальшивої риторики.

"Врешті-решт, не Сполученим Штатам судити, чи є реформи "достатніми", а українському народові. На цій ідеї президент Зеленський проводив свою виборчу кампанію, коли балотувався в президенти. Саме він і люди, які за нього проголосували вважають, що потрібно робити більше, і ми раді підтримати його в цих зусиллях. Саме ці реформи будуть гарантувати для України міцну, успішну демократію і приведуть до повної інтеграції з НАТО і Європейським Союзом", - підкреслила Квін.