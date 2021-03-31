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ВСУ сокращают количество военнослужащих срочной службы, - Генштаб

ВСУ сокращают количество военнослужащих срочной службы, - Генштаб

Вооруженные Силы Украины сокращают количество военнослужащих срочной службы.

Об этом сегодня, 31 марта в ходе онлайн-брифинга заявил начальник управления организации комплектования рядового и сержантского состава Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Валерий Дендебера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В частности, с 1 апреля в соответствии с указом президента Украины в Украине начинается призыв на военную срочную службу. Так, в период с апреля по июнь текущего года будут призваны на срочную военную службу 14 246 человек. В частности, в Вооруженные Силы Украины - 6500 человек, Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальную гвардию - 4646 человек, Государственную пограничную службу - 2500 человек.

"Для сравнения, в прошлом году на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины были призваны в мае-июле 9000 человек и в октябре-декабре - 7500 человек. Показатели нынешнего призыва в Вооруженные Силы уменьшены до 6500 человек в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности Вооруженных Сил. Следовательно, в ряды Вооруженных Сил Украины призывают все меньшее количество срочников, в то же время некоторые другие военные формирования наоборот нарастили их численность, - отметил Дендебера.

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По его словам, в условиях пандемии COVID-19 призыв будет проходить с соблюдением требований и ограничений, установленных соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины. Независимо от уровня эпидемической опасности, территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны обеспечить соблюдение ряда мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"Согласно Дорожной карты проведения массовой вакцинации, в Украине в 2021-2022 годах призывники не включены в приоритетные группы для вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Однако, во время пребывания в Вооруженных Силах Украины они будут иметь возможность получить прививку против COVID-19, так как военнослужащие относятся к приоритетным группам населения, которым рекомендовано провести прививки на третьем этапе вакцинации, - уточнил Дендебера.

Кроме этого он уточнил, что после их прибытия в воинскую часть, будут проведены обсервационные мероприятия.

"Стоит отметить, что военнослужащие срочной службы, даже по собственному желанию, в район проведения операции Объединенных сил не направляются", - подытожили в Генштабе.

Автор: 

Генштаб ВС (6314) призыв (743) воинская повинность (77)


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Топ комментарии
+18
А колличество квартир у генералов сокращать не будут? Вот к примеру есть такой себе молодожён и четырёхквартирный хенерал ХОМяков,не понизять ли его до трёх или двухквартирного?
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31.03.2021 12:33
+11
Мова про армію.
І скільки квартир в Баканова, якщо ви вирішили про це поговорити?
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31.03.2021 12:41
+10
Ну правильно конечно, РФ скапливает на границе войска - нужно срочно сокращать свои - "защитники" ж пришли
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31.03.2021 12:33
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А колличество квартир у генералов сокращать не будут? Вот к примеру есть такой себе молодожён и четырёхквартирный хенерал ХОМяков,не понизять ли его до трёх или двухквартирного?
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31.03.2021 12:33 Ответить
Будуть, але почнуть з тих, у кого більше квартир.
Скажімо, у депутата ПЄС з Київради і колишнього генерала СБУ зі вчорашньої новини про "наружку" - 5 квартир.
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31.03.2021 12:36 Ответить
Мова про армію.
І скільки квартир в Баканова, якщо ви вирішили про це поговорити?
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31.03.2021 12:41 Ответить
У Баканова? 3, згідно декларації.
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31.03.2021 12:44 Ответить
А у його дружини кацапки?
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31.03.2021 12:46 Ответить
Там ще земельні ділянки, будинок, парк автомобілів і т.д...

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_49c45b4f-519b-4413-a97b-d13406f3bfde
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31.03.2021 12:46 Ответить
Ага, так само як і в простого депутата-колишнього генерала від ПЄСу, в нього теж і земельні ділянки є, і декілька автомобілів.
То кого будемо "раскулачівать" першими - зебільних злодіїв чи потужних патріотів?
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31.03.2021 12:51 Ответить
Нехай Баканов займається своїми обов'язками, бореться з ворогами України, а не "розкулачує", дзержинський недороблений.
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31.03.2021 12:55 Ответить
тобто все-таки ми бачимо в чужому оці щепку, а у власному - колоди....ні-ні
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31.03.2021 12:57 Ответить
Дуже точний опис прихильників попередньої влади. Ось у цього і цього багато квартир, а ось в "нашого" - і тут відразу голову в пісок
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31.03.2021 13:03 Ответить
та добре - і в нашого багато квартир.....алеж то - бариги і крадії? чи не так? а в бідних і чесних звідки взялись? нажились на війні? той хто бореться з корупцією - завжди починає зі свого оточення, інакше - такий самий барига як і його попередник, з єдиною суттєвою відмінністю - ТУПІСТЮ.
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31.03.2021 15:56 Ответить
А сколько квартир у нашего говнокомандующего? Вам из окна посольства Параши в США не видно? Недвижемость в оккупированном Крыму, за которую он платит ежемесячно коммуналку в казну оккупантам, в счёт не берём.
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31.03.2021 12:57 Ответить
Ну правильно конечно, РФ скапливает на границе войска - нужно срочно сокращать свои - "защитники" ж пришли
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31.03.2021 12:33 Ответить
так в маскве решили, генеральный штаб только исполняет, кто что слышал расейская инспекция была на передовой или ещё не согласовали время?
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31.03.2021 12:39 Ответить
Так она всегда на передовой! ОБСЕ наполовину из расеянцев состоит
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31.03.2021 12:49 Ответить
В миссии ОБСЕ в Украине - 35 россиян
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31.03.2021 12:50 Ответить
Что-бы меньше сдавали коррупционеров.
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31.03.2021 12:34 Ответить
А не вредительство ли это учитывая нынешнюю ситуейшен ?
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31.03.2021 12:40 Ответить
Отставить зраду. Кто-нибудь статью осилил?
"Показатели нынешнего призыва в Вооруженные Силы уменьшены до 6500 человек в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту"
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31.03.2021 13:14 Ответить
а як і хто буде проводити початкову підготовку резерву для ЗСУ?
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31.03.2021 12:43 Ответить
Під час війни ?
Кому служите товафаріщі ахвіцери?
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31.03.2021 12:45 Ответить
Помню, в свое время, вообще нахватала военнослужащих срочной службы. Сейчас зарплаты подняли по 25000 гривен. А теперь пилят военнослужащих, чтобы судьям зарплаты поднять
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31.03.2021 13:01 Ответить
Реально ? В нас контрачів дохріна ? А де їх ховають ?
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31.03.2021 13:14 Ответить
Через армию должны пройти все. Без исключения. Альтернативщики тоже, в стройбате. 1 год, как в цивилизованных странах. И только в пехоте, нигде больше. Чтобы научились физо, строевой, стрелять, и чистить автомат. Чтобы в случае войны все знали что делать и куда бежать. Все остальное - сложные механизмы, техника - контрактники.
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31.03.2021 13:18 Ответить
и это во время войны, дурдом 95...слов нету
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31.03.2021 13:26 Ответить
уже всех победили?
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31.03.2021 13:38 Ответить
Наша строкова військова служба це рабство і не справедливість.Забирають тільки бідноту з сіл і райцентрів.В мене багато знайомих.які через неї Україну зненавиділи.І багато хто виїхав закордон.щоб не йти на строкову.Має бути контракт,бо військова служба це професія.І не потрібні байки розповідати про Ізраїль.В них вороги не ядерні держави.Як ви взагалі думаєте воювати? Методами жукова чи що? В нас немає зброї,щоб забезпечити мільйон солдат.Щоки надувати не потрібно.А потрібно мізки включати.
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31.03.2021 13:38 Ответить
Что за хрень я прочитал?
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31.03.2021 16:38 Ответить
Как бы там небыло с той строчной но это подрыв ьоеспособности ВСУ хоть какие то кадры должны быть
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31.03.2021 13:45 Ответить
Потрібно мотивувати людей.щоб вони йшли на контракт.Бо багато хто хотів бути військовим.З під палки не змусиш людей любити і захищати країну.
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31.03.2021 23:03 Ответить
 
 