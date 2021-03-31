ВСУ сокращают количество военнослужащих срочной службы, - Генштаб

Вооруженные Силы Украины сокращают количество военнослужащих срочной службы.

Об этом сегодня, 31 марта в ходе онлайн-брифинга заявил начальник управления организации комплектования рядового и сержантского состава Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Валерий Дендебера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В частности, с 1 апреля в соответствии с указом президента Украины в Украине начинается призыв на военную срочную службу. Так, в период с апреля по июнь текущего года будут призваны на срочную военную службу 14 246 человек. В частности, в Вооруженные Силы Украины - 6500 человек, Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальную гвардию - 4646 человек, Государственную пограничную службу - 2500 человек.

"Для сравнения, в прошлом году на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины были призваны в мае-июле 9000 человек и в октябре-декабре - 7500 человек. Показатели нынешнего призыва в Вооруженные Силы уменьшены до 6500 человек в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности Вооруженных Сил. Следовательно, в ряды Вооруженных Сил Украины призывают все меньшее количество срочников, в то же время некоторые другие военные формирования наоборот нарастили их численность, - отметил Дендебера.

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По его словам, в условиях пандемии COVID-19 призыв будет проходить с соблюдением требований и ограничений, установленных соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины. Независимо от уровня эпидемической опасности, территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны обеспечить соблюдение ряда мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"Согласно Дорожной карты проведения массовой вакцинации, в Украине в 2021-2022 годах призывники не включены в приоритетные группы для вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Однако, во время пребывания в Вооруженных Силах Украины они будут иметь возможность получить прививку против COVID-19, так как военнослужащие относятся к приоритетным группам населения, которым рекомендовано провести прививки на третьем этапе вакцинации, - уточнил Дендебера.

Кроме этого он уточнил, что после их прибытия в воинскую часть, будут проведены обсервационные мероприятия.

"Стоит отметить, что военнослужащие срочной службы, даже по собственному желанию, в район проведения операции Объединенных сил не направляются", - подытожили в Генштабе.