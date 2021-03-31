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ЗСУ скорочують кількість військовослужбовців строкової служби, - Генштаб

ЗСУ скорочують кількість військовослужбовців строкової служби, - Генштаб

Збройні сили України скорочують кількість військовослужбовців строкової служби.

Про це сьогодні, 31 березня, на онлайн-брифінгу заявив начальник управління організації комплектування рядового та сержантського складу Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Валерій Дендебера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, з 1 квітня відповідно до Указу Президента України в нашій державі розпочинається призов на військову строкову службу. Так, у період з квітня по червень цього року буде призвано на строкову військову службу 14 246 осіб. Зокрема, до Збройних сил України – 6500 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4646 осіб, Державної прикордонної служби – 2500 осіб.

"Для порівняння, минулого року на строкову військову службу до Збройних сил України призвано у травні-липні 9000 осіб та у жовтні-грудні - 7500 осіб. Показники цьогорічного призову до Збройних сил зменшено до 6500 осіб у зв’язку зі збільшенням чисельності військовослужбовців військової служби за контрактом та з метою недопущення перевищення граничних показників чисельності Збройних сил. Отже, до лав Збройних сил України призивають дедалі меншу кількість строковиків, водночас деякі інші військові формування, навпаки, наростили їхню чисельність", - зазначив Дендебера.

Також читайте: В Україні на строкову службу в квітні-червні 2021 року призвуть 14,2 тис. осіб, - постанова Кабміну

За його словами, в умовах пандемії COVID-19 призов відбуватиметься з дотриманням вимог та обмежень встановлених відповідною постановою Кабінету Міністрів України. Незалежно від рівня епідемічної небезпеки, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки повинні забезпечити дотримання низки заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції.

"Відповідно до Дорожньої карти проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках призовники не включені до пріоритетних груп для вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19, яким проводяться щеплення на перших етапах вакцинації. Проте під час перебування в Збройних силах України вони матимуть нагоду отримати щеплення проти COVID-19, так як військовослужбовці належать до пріоритетних груп населення, яким рекомендовано провести щеплення на третьому етапі вакцинації", - уточнив полковник Валерій Дендебера.

Крім цього він уточнив, що після їхнього прибуття до військової частини будуть проведені обсерваційні заходи.

"Варто зазначити, що військовослужбовці строкової служби, навіть за власним бажанням, в район проведення операції Об’єднаних сил не направляються", - підсумували в Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (6618) призов (432) військовий обов’язок (92)


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Топ коментарі
+18
А колличество квартир у генералов сокращать не будут? Вот к примеру есть такой себе молодожён и четырёхквартирный хенерал ХОМяков,не понизять ли его до трёх или двухквартирного?
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31.03.2021 12:33
+11
Мова про армію.
І скільки квартир в Баканова, якщо ви вирішили про це поговорити?
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31.03.2021 12:41
+10
Ну правильно конечно, РФ скапливает на границе войска - нужно срочно сокращать свои - "защитники" ж пришли
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31.03.2021 12:33
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А колличество квартир у генералов сокращать не будут? Вот к примеру есть такой себе молодожён и четырёхквартирный хенерал ХОМяков,не понизять ли его до трёх или двухквартирного?
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31.03.2021 12:33 Відповісти
Будуть, але почнуть з тих, у кого більше квартир.
Скажімо, у депутата ПЄС з Київради і колишнього генерала СБУ зі вчорашньої новини про "наружку" - 5 квартир.
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31.03.2021 12:36 Відповісти
Мова про армію.
І скільки квартир в Баканова, якщо ви вирішили про це поговорити?
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31.03.2021 12:41 Відповісти
У Баканова? 3, згідно декларації.
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31.03.2021 12:44 Відповісти
А у його дружини кацапки?
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31.03.2021 12:46 Відповісти
Там ще земельні ділянки, будинок, парк автомобілів і т.д...

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_49c45b4f-519b-4413-a97b-d13406f3bfde
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31.03.2021 12:46 Відповісти
Ага, так само як і в простого депутата-колишнього генерала від ПЄСу, в нього теж і земельні ділянки є, і декілька автомобілів.
То кого будемо "раскулачівать" першими - зебільних злодіїв чи потужних патріотів?
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31.03.2021 12:51 Відповісти
Нехай Баканов займається своїми обов'язками, бореться з ворогами України, а не "розкулачує", дзержинський недороблений.
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31.03.2021 12:55 Відповісти
тобто все-таки ми бачимо в чужому оці щепку, а у власному - колоди....ні-ні
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31.03.2021 12:57 Відповісти
Дуже точний опис прихильників попередньої влади. Ось у цього і цього багато квартир, а ось в "нашого" - і тут відразу голову в пісок
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31.03.2021 13:03 Відповісти
та добре - і в нашого багато квартир.....алеж то - бариги і крадії? чи не так? а в бідних і чесних звідки взялись? нажились на війні? той хто бореться з корупцією - завжди починає зі свого оточення, інакше - такий самий барига як і його попередник, з єдиною суттєвою відмінністю - ТУПІСТЮ.
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31.03.2021 15:56 Відповісти
А сколько квартир у нашего говнокомандующего? Вам из окна посольства Параши в США не видно? Недвижемость в оккупированном Крыму, за которую он платит ежемесячно коммуналку в казну оккупантам, в счёт не берём.
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31.03.2021 12:57 Відповісти
Ну правильно конечно, РФ скапливает на границе войска - нужно срочно сокращать свои - "защитники" ж пришли
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31.03.2021 12:33 Відповісти
так в маскве решили, генеральный штаб только исполняет, кто что слышал расейская инспекция была на передовой или ещё не согласовали время?
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31.03.2021 12:39 Відповісти
Так она всегда на передовой! ОБСЕ наполовину из расеянцев состоит
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31.03.2021 12:49 Відповісти
В миссии ОБСЕ в Украине - 35 россиян
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31.03.2021 12:50 Відповісти
Что-бы меньше сдавали коррупционеров.
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31.03.2021 12:34 Відповісти
А не вредительство ли это учитывая нынешнюю ситуейшен ?
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31.03.2021 12:40 Відповісти
Отставить зраду. Кто-нибудь статью осилил?
"Показатели нынешнего призыва в Вооруженные Силы уменьшены до 6500 человек в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту"
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31.03.2021 13:14 Відповісти
а як і хто буде проводити початкову підготовку резерву для ЗСУ?
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31.03.2021 12:43 Відповісти
Під час війни ?
Кому служите товафаріщі ахвіцери?
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31.03.2021 12:45 Відповісти
Помню, в свое время, вообще нахватала военнослужащих срочной службы. Сейчас зарплаты подняли по 25000 гривен. А теперь пилят военнослужащих, чтобы судьям зарплаты поднять
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31.03.2021 13:01 Відповісти
Реально ? В нас контрачів дохріна ? А де їх ховають ?
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31.03.2021 13:14 Відповісти
Через армию должны пройти все. Без исключения. Альтернативщики тоже, в стройбате. 1 год, как в цивилизованных странах. И только в пехоте, нигде больше. Чтобы научились физо, строевой, стрелять, и чистить автомат. Чтобы в случае войны все знали что делать и куда бежать. Все остальное - сложные механизмы, техника - контрактники.
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31.03.2021 13:18 Відповісти
и это во время войны, дурдом 95...слов нету
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31.03.2021 13:26 Відповісти
уже всех победили?
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31.03.2021 13:38 Відповісти
Наша строкова військова служба це рабство і не справедливість.Забирають тільки бідноту з сіл і райцентрів.В мене багато знайомих.які через неї Україну зненавиділи.І багато хто виїхав закордон.щоб не йти на строкову.Має бути контракт,бо військова служба це професія.І не потрібні байки розповідати про Ізраїль.В них вороги не ядерні держави.Як ви взагалі думаєте воювати? Методами жукова чи що? В нас немає зброї,щоб забезпечити мільйон солдат.Щоки надувати не потрібно.А потрібно мізки включати.
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31.03.2021 13:38 Відповісти
Что за хрень я прочитал?
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31.03.2021 16:38 Відповісти
Как бы там небыло с той строчной но это подрыв ьоеспособности ВСУ хоть какие то кадры должны быть
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31.03.2021 13:45 Відповісти
Потрібно мотивувати людей.щоб вони йшли на контракт.Бо багато хто хотів бути військовим.З під палки не змусиш людей любити і захищати країну.
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31.03.2021 23:03 Відповісти
 
 