ЗСУ скорочують кількість військовослужбовців строкової служби, - Генштаб

Збройні сили України скорочують кількість військовослужбовців строкової служби.

Про це сьогодні, 31 березня, на онлайн-брифінгу заявив начальник управління організації комплектування рядового та сержантського складу Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Валерій Дендебера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, з 1 квітня відповідно до Указу Президента України в нашій державі розпочинається призов на військову строкову службу. Так, у період з квітня по червень цього року буде призвано на строкову військову службу 14 246 осіб. Зокрема, до Збройних сил України – 6500 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4646 осіб, Державної прикордонної служби – 2500 осіб.

"Для порівняння, минулого року на строкову військову службу до Збройних сил України призвано у травні-липні 9000 осіб та у жовтні-грудні - 7500 осіб. Показники цьогорічного призову до Збройних сил зменшено до 6500 осіб у зв’язку зі збільшенням чисельності військовослужбовців військової служби за контрактом та з метою недопущення перевищення граничних показників чисельності Збройних сил. Отже, до лав Збройних сил України призивають дедалі меншу кількість строковиків, водночас деякі інші військові формування, навпаки, наростили їхню чисельність", - зазначив Дендебера.

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За його словами, в умовах пандемії COVID-19 призов відбуватиметься з дотриманням вимог та обмежень встановлених відповідною постановою Кабінету Міністрів України. Незалежно від рівня епідемічної небезпеки, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки повинні забезпечити дотримання низки заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції.

"Відповідно до Дорожньої карти проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках призовники не включені до пріоритетних груп для вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19, яким проводяться щеплення на перших етапах вакцинації. Проте під час перебування в Збройних силах України вони матимуть нагоду отримати щеплення проти COVID-19, так як військовослужбовці належать до пріоритетних груп населення, яким рекомендовано провести щеплення на третьому етапі вакцинації", - уточнив полковник Валерій Дендебера.

Крім цього він уточнив, що після їхнього прибуття до військової частини будуть проведені обсерваційні заходи.

"Варто зазначити, що військовослужбовці строкової служби, навіть за власним бажанням, в район проведення операції Об’єднаних сил не направляються", - підсумували в Генштабі.