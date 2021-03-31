В Раде работают над законопроектом об отзыве нардепов, - Стефанчук

В Верховной Раде работают над законопроектом, который позволяет отозвать нардепов, сейчас разрабатываются изменения в Конституцию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Да, Конституция не предусматривает для народных депутатов форму отзыва, но мы разрабатываем и изменения в Конституцию, и законопроект по "реколлу", а дальше будем определяться", - отметил Стефанчук.

По словам первого вице-спикера, если фракция "Слуга народа" может гарантировать принятие законов в 226 голосов, то она не может гарантировать принятие изменений в Конституцию, потому что там нужно 300 голосов.

"Если нам удастся ввести такую форму как изменения в Конституцию в этом направлении, то будем идти по этому пути. Если нет - мы должны действовать в рамках Конституции, потому что можем рассчитывать на своих почти 250 депутатов, которые у нас есть", - объяснил Стефанчук.

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