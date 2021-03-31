РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11623 посетителя онлайн
Новости
905 16

В Раде работают над законопроектом об отзыве нардепов, - Стефанчук

В Раде работают над законопроектом об отзыве нардепов, - Стефанчук

В Верховной Раде работают над законопроектом, который позволяет отозвать нардепов, сейчас разрабатываются изменения в Конституцию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Да, Конституция не предусматривает для народных депутатов форму отзыва, но мы разрабатываем и изменения в Конституцию, и законопроект по "реколлу", а дальше будем определяться", - отметил Стефанчук.

По словам первого вице-спикера, если фракция "Слуга народа" может гарантировать принятие законов в 226 голосов, то она не может гарантировать принятие изменений в Конституцию, потому что там нужно 300 голосов.

"Если нам удастся ввести такую форму как изменения в Конституцию в этом направлении, то будем идти по этому пути. Если нет - мы должны действовать в рамках Конституции, потому что можем рассчитывать на своих почти 250 депутатов, которые у нас есть", - объяснил Стефанчук.

Читайте: Вопрос о рынке земли может быть не поставлен на всеукраинском референдуме: все зависит от того, какая форма будет выбрана инициатором, - Стефанчук

Автор: 

ВР (29252) отзыв (30) Стефанчук Руслан (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
И будет то же самое, что с импичментом: толку ноль.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:38
+4
Зате, скорочують кількість строковиків. Резерв для армії готувати не планують. Пліснява "реформа".
показать весь комментарий
31.03.2021 12:48
+3
Спасибо, вы уже на днях загнали резервистов в рабство.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не примут..
показать весь комментарий
31.03.2021 12:37 Ответить
Само по себе словосочетание ,В РАДЕ РАБОТАЮТ ,вызывает саркастическую улыбку .
показать весь комментарий
31.03.2021 12:38 Ответить
Нельзя всех под одну гребенку. Есть же там электрики, айтишники, уборщицы наконец! Я представляю, сколько работы в столовке Рады. Депутаты отлично кушают! Творить такоую хе...ню можно только основательно подкрепившись.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:42 Ответить
И будет то же самое, что с импичментом: толку ноль.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:38 Ответить
У Раді працюють над законопроєктом про відкликання нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1801
показать весь комментарий
31.03.2021 13:12 Ответить
Да неужто примете?! Не верю. Но даже если осилите такое, пропишите в законе, чтобы Киву обязательно в Раде оставить. Рада без Кивы шо деревня без дурака.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:38 Ответить
Давно пора, особливо це стосується мажоритарщиків.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:39 Ответить
Без повної мажоритарної системи з імперативним мандатом (зелений "реколл") корупція буде процвітати завжди. Першопричина корупції в державі і дерибану державної власності - пропорційна система. Списки т. з. партій формують за внесками, кабмін формують зі своїх партійних корупціонерів, як і усі держструктури з метою грабежу бюджетів усіх рівнів і державних активів
показать весь комментарий
31.03.2021 14:13 Ответить
Спасибо, вы уже на днях загнали резервистов в рабство.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:40 Ответить
Зате, скорочують кількість строковиків. Резерв для армії готувати не планують. Пліснява "реформа".
показать весь комментарий
31.03.2021 12:48 Ответить
Сейчас начнется...Все друг друга начнут отзывать. Мало хаоса, нужен еще. А за хаосом известно что следует: руина.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:40 Ответить
Выборы раз в год - и никакого отзыва или импичмента не потребуется.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:17 Ответить
ублюдки сократите эту сраную раду до 50 дармоедов....
показать весь комментарий
31.03.2021 15:35 Ответить
Над лишением неприкосновенности уже поработали. Следите за напёрстками
показать весь комментарий
31.03.2021 15:44 Ответить
От этой работы рожи лопаются и на жопе мозоли вылазят как грибы. Работники ножа и топора, романтики с большой дороги.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:07 Ответить
 
 