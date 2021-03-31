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У Раді працюють над законопроєктом про відкликання нардепів, - Стефанчук

У Раді працюють над законопроєктом про відкликання нардепів, - Стефанчук

У Верховній Раді працюють над законопроєктом, який дозволяє відкликати нардепів, зараз розробляються зміни до Конституції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.

"Так, Конституція не передбачає для народних депутатів форму відкликання, але ми напрацьовуємо і зміни до Конституції, і законопроєкт щодо "реколлу", а далі будемо визначатися", - зазначив Стефанчук.

За словами першого віцеспікера, якщо фракція "Слуга народу" може гарантувати ухвалення законів у 226 голосів, то вона не може гарантувати ухвалення змін до Конституції, бо там треба 300 голосів.

"Якщо нам вдасться запровадити таку форму як зміни до Конституції в цьому напрямку, то будемо йти цим шляхом. Якщо ні – ми повинні діяти в межах Конституції, тому що можемо розраховувати на своїх майже 250 депутатів, які в нас є", - пояснив Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання про ринок землі може бути не поставлене на всеукраїнському референдумі: все залежить від того, яку форму обере ініціатор, - Стефанчук

Автор: 

ВР (14992) відкликання (53) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+5
И будет то же самое, что с импичментом: толку ноль.
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31.03.2021 12:38
+4
Зате, скорочують кількість строковиків. Резерв для армії готувати не планують. Пліснява "реформа".
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31.03.2021 12:48
+3
Спасибо, вы уже на днях загнали резервистов в рабство.
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31.03.2021 12:40
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не примут..
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31.03.2021 12:37 Відповісти
Само по себе словосочетание ,В РАДЕ РАБОТАЮТ ,вызывает саркастическую улыбку .
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31.03.2021 12:38 Відповісти
Нельзя всех под одну гребенку. Есть же там электрики, айтишники, уборщицы наконец! Я представляю, сколько работы в столовке Рады. Депутаты отлично кушают! Творить такоую хе...ню можно только основательно подкрепившись.
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31.03.2021 12:42 Відповісти
И будет то же самое, что с импичментом: толку ноль.
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31.03.2021 12:38 Відповісти
У Раді працюють над законопроєктом про відкликання нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1801
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31.03.2021 13:12 Відповісти
Да неужто примете?! Не верю. Но даже если осилите такое, пропишите в законе, чтобы Киву обязательно в Раде оставить. Рада без Кивы шо деревня без дурака.
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31.03.2021 12:38 Відповісти
Давно пора, особливо це стосується мажоритарщиків.
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31.03.2021 12:39 Відповісти
Без повної мажоритарної системи з імперативним мандатом (зелений "реколл") корупція буде процвітати завжди. Першопричина корупції в державі і дерибану державної власності - пропорційна система. Списки т. з. партій формують за внесками, кабмін формують зі своїх партійних корупціонерів, як і усі держструктури з метою грабежу бюджетів усіх рівнів і державних активів
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31.03.2021 14:13 Відповісти
Спасибо, вы уже на днях загнали резервистов в рабство.
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31.03.2021 12:40 Відповісти
Зате, скорочують кількість строковиків. Резерв для армії готувати не планують. Пліснява "реформа".
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31.03.2021 12:48 Відповісти
Сейчас начнется...Все друг друга начнут отзывать. Мало хаоса, нужен еще. А за хаосом известно что следует: руина.
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31.03.2021 12:40 Відповісти
Выборы раз в год - и никакого отзыва или импичмента не потребуется.
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31.03.2021 14:17 Відповісти
ублюдки сократите эту сраную раду до 50 дармоедов....
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31.03.2021 15:35 Відповісти
Над лишением неприкосновенности уже поработали. Следите за напёрстками
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31.03.2021 15:44 Відповісти
От этой работы рожи лопаются и на жопе мозоли вылазят как грибы. Работники ножа и топора, романтики с большой дороги.
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31.03.2021 18:07 Відповісти
 
 