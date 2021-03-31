У Раді працюють над законопроєктом про відкликання нардепів, - Стефанчук
У Верховній Раді працюють над законопроєктом, який дозволяє відкликати нардепів, зараз розробляються зміни до Конституції України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.
"Так, Конституція не передбачає для народних депутатів форму відкликання, але ми напрацьовуємо і зміни до Конституції, і законопроєкт щодо "реколлу", а далі будемо визначатися", - зазначив Стефанчук.
За словами першого віцеспікера, якщо фракція "Слуга народу" може гарантувати ухвалення законів у 226 голосів, то вона не може гарантувати ухвалення змін до Конституції, бо там треба 300 голосів.
"Якщо нам вдасться запровадити таку форму як зміни до Конституції в цьому напрямку, то будемо йти цим шляхом. Якщо ні – ми повинні діяти в межах Конституції, тому що можемо розраховувати на своїх майже 250 депутатів, які в нас є", - пояснив Стефанчук.
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