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Администрация Байдена изучает способы расширения финподдержки Украины, - посольство США

Администрация Байдена изучает способы расширения финподдержки Украины, - посольство США

Украина в результате реформ после Майдана в последние годы смогла эффективно получить доступ к мировым рынкам капитала для удовлетворения своих потребностей в заимствованиях, и успешная программа реформ только улучшит рыночное состояние Украины и снизит затраты на заимствования, считает экономическая советница посольства США в Украине Меган Боулдин.

"Новая администрация изучает много способов, как может расширить поддержку Украине, но Соединенные Штаты не предоставляют такого вида гарантии уже несколько лет", – сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Боулдин отметила, что Украина продолжает иметь доступ к значительным объемам недорогого финансирования путем своих сделок с МВФ, Всемирным банком и ЕС.

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"Чтобы получать это финансирование, Украине нужно будет продолжать те реформы, которые мы обсуждали в отношении антикоррупционных учреждений, судебной власти, энергетического сектора, земельной реформы, бюджета и центрального банка", – подчеркнула она.

Министр финансов Сергей Марченко 30 марта заявил, что начало работы новой администрации Белого дома дает возможность поднять вопрос о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.

"(…) Мы получили возможность снова поднять этот вопрос в части переговоров с нашими международными партнерами. И как только у нас будет какой-то результат, мы вам сообщим отдельно", – сказал министр на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Как сообщалось, Украина 23 сентября 2016 года разместила пятилетние евробонды на $1 млрд под гарантии США по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%. Организаторы размещения - Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Перед этим Украина и США в июне того же года подписали соглашение о предоставлении стране третьего транша кредитных гарантий на $1 млрд. Средства намечено было использовать на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Первый выпуск пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пункта превысила доходность гособлигаций США и составила 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley.

Через год, в мае 2015 года, Украина вновь разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта. Организаторами сделки выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Согласно данным агентства, в период администрации Дональда Трампа попытки добиться выделения таких гарантий для рефинансирования первых двух выпусков завершились безрезультатно. Они были погашены в срок и в полном объеме.

Автор: 

помощь (7816) США (26791) финансы (345)


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Топ комментарии
+10
Дааа.
Тут есть над чем подумать - как финансово помочь Украине и подпустить к этому ЗЕ-власть.
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31.03.2021 12:45
+7
Главный способ финподдержки Украины это арест и депортация бородатых бабушек, национализация всего награбленного непосильным трудом. Разрушение монополий и картельных связей. Суд над судьями и бакановыми всех мастей.
Только кто будет судить судей, если они все будут на скамье подсудимых?
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31.03.2021 12:47
+6
Значит так: наиболее эффективный путь финподдержки Украины - это отмена этой самой финподдержки. Других эффективных методов нет. По крайней мере пока при власти эти воры. Просто и дешево, но будет очень эффективно. Если и это не поможет, то тут уже ничего не поможет.
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31.03.2021 12:44
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Значит так: наиболее эффективный путь финподдержки Украины - это отмена этой самой финподдержки. Других эффективных методов нет. По крайней мере пока при власти эти воры. Просто и дешево, но будет очень эффективно. Если и это не поможет, то тут уже ничего не поможет.
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31.03.2021 12:44 Ответить
тут не фінпідтримка потрібна, а замінити всю правоохоронну та судову системи, хоча б на деякий час, на американьску
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31.03.2021 12:53 Ответить
населення змінити тільки - більше варіантів не бачу
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31.03.2021 14:44 Ответить
ну, це практично неможливо
а ось виховати існуюче думаю можна, тіки треба ж щось робити!
а так московська гівнопропаганда засірає мізки і ніхто не звертає на це уваги
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31.03.2021 14:48 Ответить
Дааа.
Тут есть над чем подумать - как финансово помочь Украине и подпустить к этому ЗЕ-власть.
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31.03.2021 12:45 Ответить
НЕ подпустить ЗЕ-власть
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31.03.2021 12:49 Ответить
та поняли, не надо косить под индейца, я ведь есть))
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31.03.2021 13:08 Ответить
А що вивчає Офіс зеленої плісняви??? Як далі пиляти держбюджет !!!)))
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31.03.2021 12:45 Ответить
Как взять денег взаймы у Германии и Франции взамен за сдачу интересов страны в войне с Рашей. Больше никто не дает или под дурные проценты ОВГЗ.
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31.03.2021 12:48 Ответить
Чтобы дать денег под жестким контролем в обход шаловливых рук Бениных кукол. Иначе деньги на ветер.
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31.03.2021 12:46 Ответить
В черговий раз називають кредити під відсотки і додаткові умови - фінансовою допомогою
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31.03.2021 12:46 Ответить
Кацапи дадуть "на шару". Під український суверенітет. Ви ж цього прагнете?
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31.03.2021 12:51 Ответить
А як це - під український суверенітет?
Це типу якийсь кацап буде телефонувати президенту України і радити якого прокурора йому знімати, і якого прем'єра призначати?
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31.03.2021 12:53 Ответить
Хай вам янукович пояснить, якщо до цих пір не дійшло.
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31.03.2021 13:02 Ответить
Главный способ финподдержки Украины это арест и депортация бородатых бабушек, национализация всего награбленного непосильным трудом. Разрушение монополий и картельных связей. Суд над судьями и бакановыми всех мастей.
Только кто будет судить судей, если они все будут на скамье подсудимых?
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31.03.2021 12:47 Ответить
Вчора зе- беніна рада розблокувала "велику прихватизацію", а ви націоналізація.
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31.03.2021 12:52 Ответить
Доставайте чистый листок альбом и начинайте записывать все, что приватизирует Беня через своих шавок после "большой прихватизации". С этого и начнем, как только адекватная команда к власти придет.
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31.03.2021 13:05 Ответить
У мене великий сумнів, що ця пліснява потолоч віддасть владу. Швидше задуть країну фуйлу, щоб залишитися при владі.
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31.03.2021 13:07 Ответить
Маю ті самі побоювання. Але регулярно помічаю: щойно якась сівоха щось непевне бовкне, як знаходиться людина, яка кине його на підлогу. Таких "людин" стає дедалі більше щодня. Зенаволоч так яскраво підсвітила прокацапські опорні точки в Україні, що здравим людям залишиться лише пройтись по ним з наручниками. Фонд для обміну полонених українців буде розкішний та величезний.
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31.03.2021 13:17 Ответить
В этом воппросе поможет уход Украины под юрисдикцию лондонского суда. На 25 лет.
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31.03.2021 12:54 Ответить
Оно-то так, конечно... только что об этом скажет Лондонский суд? Оно ему надо?
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31.03.2021 12:58 Ответить
Ну, другие то страны ушли под его юрисдикцию, и лондонский суд был не против.
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31.03.2021 13:00 Ответить
Чтобы Лондонский суд взялся за наши авгиевы конюшни, придется ему огромную взятку давать!
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31.03.2021 13:07 Ответить
Бриты трудностей не бояться. Разгребут ЗЕвгиевые конюшни.
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31.03.2021 13:14 Ответить
Вот мы им спасибо скажем! И даже деньги Полуботков простим! Нехай забирают за работу.
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31.03.2021 13:26 Ответить
Не України, а слуг. Не треба нам вашої допомоги. Краще позабирайте візи і паспорти у наши гореправителів, більше толку буде.
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31.03.2021 12:50 Ответить
Простой и действенный способ оказания финансовой поддержки Украине, - арест и возврат средств на счётах кипрского офшора ТОВ "Квартал 95".
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31.03.2021 12:53 Ответить
Во Львове убили 19 летнюю студентку университета из Днепра,которая пропала сутки назад...,такая красивая девочка,бедные родители...,а по закону если чел пропал надо ждать 3 суток...,или я ошибаюсь...потом только начинают искать...дебилизм...
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31.03.2021 13:01 Ответить
уже урода нашли
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31.03.2021 13:09 Ответить
Поки ви думаєте як фінансувати у нас уже давно знають як вкрасти.
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31.03.2021 13:05 Ответить
Разворуют - и все дела. Сначала надо в консерватории что-то подправить...
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31.03.2021 13:06 Ответить
Средства в долларовом эквиваленте контролирует новый министр финансов США Джанет Йелен,а эта Леди очень скрупулезная и найдет все что украл Бенямойский за последние 20 лет...Зуб даю...
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31.03.2021 13:09 Ответить
Главное изучить, пройдет не мало годиков и мы заживем, верьте паны, слуги нас не подведут. Партнеры не дремлют, спидню белезну уже не носят.
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31.03.2021 13:09 Ответить
Зеля а пошел бы ты лесом осинку себе подыскивать, скоро понадобится.
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31.03.2021 13:18 Ответить
Вырезали суки, за зиму спалили, если есть лишняя подкинь. Вижу заготовил, гад.
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31.03.2021 13:21 Ответить
Недавно хвастались сколько миллиардов помощи дала Америка, а теперь оказалось что Трамп злодей вообще не помогал.
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31.03.2021 13:10 Ответить
Кому дала .?
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31.03.2021 13:16 Ответить
еще раз - действуйе как Порох и будет вам счастье - а мы можем сравнить ,реально
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31.03.2021 13:10 Ответить
6,5 миллиарда долларов выделяется коалицией стран ( не кремлёвской ордой ,а ЕС)спонсоров Сирии на восстановление. И какие-то 250 миллионов -Украине .МВФ вообще обложил Украину красными флажками.
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31.03.2021 13:12 Ответить
Правильно делают. Они воруют а мы отдавать будем. Помыть стенку 2000000грн !
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31.03.2021 13:14 Ответить
И.......
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31.03.2021 13:21 Ответить
Не Украину. Беню с зелей.
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31.03.2021 13:31 Ответить
Повесьте огромный замок на ОП и окна заколотите.
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31.03.2021 13:12 Ответить
Мавзолейному Быдло ничего не светит в ближайшие 4 года,Байден подарит Плешивому Мудаку не убийце юбилейную банку тушонки Рузвельта где есть оттиск даты изготовления : 22 июня 1941 года...
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31.03.2021 13:14 Ответить
Ну если объективно смотреть,то администрация Трампа выделила Украине финансовой помощи с 2014 в сумме 5 ярдов долляров,это все можно на сайте Кабмина..а для особо одаренных скажу...,Банк ***** Всемирный банк дополнительно давали кредиты Яценюку и Гройсману на военные нужды...Хрюкните что Гройсман все скомуниздил... а я вам поверю...
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31.03.2021 13:21 Ответить
Пока олигархов и мафию их не уничтожить, то до тех с коррупцией в Украине ничего не поделать! Хоть 1000 создадут органов антикоррупционных, но работать они не будет, пока есть олигархи. США нужно помочь уничтожить Украинских олигархов, тогда Украина быстро начнет развиваться!
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31.03.2021 13:31 Ответить
Никто Украине ничего делать не будет.Забудьте...,сами только сами,сами себя за чуб и вылазьте из Совкового Болота Могу дать 100 долларов
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31.03.2021 13:37 Ответить
тем времене членограй пересчитывает два ляма
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31.03.2021 13:50 Ответить
Ничего этой власти не давать, они все спи#дят, а нам отдавать.
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31.03.2021 14:00 Ответить
не надо ничего расширять, просто пришлите Пиночета на трон
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31.03.2021 15:02 Ответить
Це помилка, не треба допомагати Зеленському. Все буде вкрадено та просрано
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31.03.2021 18:36 Ответить
 
 