Адміністрація Байдена вивчає способи розширення фінпідтримки України, - посольство США
Україна в результаті реформ після Майдану в останні роки змогла ефективно отримати доступ до світових ринків капіталу для задоволення своїх потреб у запозиченнях, і успішна програма реформ тільки поліпшить ринковий стан України і знизить витрати на запозичення, вважає економічна радниця посольства США в Україні Меган Боулдін.
"Нова адміністрація вивчає багато способів, як може розширити підтримку України, але Сполучені Штати не пропонують такого виду гарантії вже кілька років", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Боулдін зазначила, що Україна продовжує мати доступ до значних обсягів недорогого фінансування шляхом своїх угод з МВФ, Світовим банком і ЄС.
"Щоб отримувати це фінансування, Україні треба буде продовжувати ті реформи, які ми обговорювали щодо антикорупційних установ, судової влади, енергетичного сектору, земельної реформи, бюджету та центрального банку", - наголосила вона.
Міністр фінансів Сергій Марченко 30 березня заявив, що початок роботи нової адміністрації Білого дому дає змогу порушити питання про надання США у 2021 році нових гарантій за єврооблігаціями України на $1 млрд, що дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.
"…ми отримали можливість знову порушити це питання в частині переговорів із нашими міжнародними партнерами. І тільки-но в нас буде якийсь результат, ми вам повідомимо окремо", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок.
Як повідомлялося, Україна 23 вересня 2016 року розмістила п'ятирічні євробонди на $1 млрд під гарантії США за найнижчою в історії країни ставкою в 1,471%. Організатори розміщення - Citi, JP Morgan та Morgan Stanley.
Перед цим Україна та США в червні того самого року підписали угоду про надання країні третього траншу кредитних гарантій на $1 млрд. Кошти планувалося використати на соціальну підтримку найуразливіших верств населення.
Перший випуск п'ятирічних євробондів на $1 млрд під гарантії США Україна розмістила в травні 2014 року. Дохідність тоді на 28 базисних пунктів перевищила дохідність держоблігацій США і становила 1,844% річних. Організаторами стали JP Morgan та Morgan Stanley.
Через рік, у травні 2015 року, Україна знову розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під гарантії США із дохідністю, що перевищує аналогічні американські держоблігації на 32 базисні пункти. Організаторами операції стали Citi, JP Morgan та Morgan Stanley.
Згідно з даними агентства, у період адміністрації Дональда Трампа спроби домогтися надання таких гарантій для рефінансування перших двох випусків завершилися безрезультатно. Їх було погашено вчасно та в повному обсязі
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а ось виховати існуюче думаю можна, тіки треба ж щось робити!
а так московська гівнопропаганда засірає мізки і ніхто не звертає на це уваги
Тут есть над чем подумать - как финансово помочь Украине и подпустить к этому ЗЕ-власть.
Це типу якийсь кацап буде телефонувати президенту України і радити якого прокурора йому знімати, і якого прем'єра призначати?
Только кто будет судить судей, если они все будут на скамье подсудимых?
листокальбом и начинайте записывать все, что приватизирует Беня через своих шавок после "большой прихватизации". С этого и начнем, как только адекватная команда к власти придет.