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Адміністрація Байдена вивчає способи розширення фінпідтримки України, - посольство США

Адміністрація Байдена вивчає способи розширення фінпідтримки України, - посольство США

Україна в результаті реформ після Майдану в останні роки змогла ефективно отримати доступ до світових ринків капіталу для задоволення своїх потреб у запозиченнях, і успішна програма реформ тільки поліпшить ринковий стан України і знизить витрати на запозичення, вважає економічна радниця посольства США в Україні Меган Боулдін.

"Нова адміністрація вивчає багато способів, як може розширити підтримку України, але Сполучені Штати не пропонують такого виду гарантії вже кілька років", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Боулдін зазначила, що Україна продовжує мати доступ до значних обсягів недорогого фінансування шляхом своїх угод з МВФ, Світовим банком і ЄС.

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"Щоб отримувати це фінансування, Україні треба буде продовжувати ті реформи, які ми обговорювали щодо антикорупційних установ, судової влади, енергетичного сектору, земельної реформи, бюджету та центрального банку", - наголосила вона.

Міністр фінансів Сергій Марченко 30 березня заявив, що початок роботи нової адміністрації Білого дому дає змогу порушити питання про надання США у 2021 році нових гарантій за єврооблігаціями України на $1 млрд, що дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.

"…ми отримали можливість знову порушити це питання в частині переговорів із нашими міжнародними партнерами. І тільки-но в нас буде якийсь результат, ми вам повідомимо окремо", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок.

Як повідомлялося, Україна 23 вересня 2016 року розмістила п'ятирічні євробонди на $1 млрд під гарантії США за найнижчою в історії країни ставкою в 1,471%. Організатори розміщення - Citi, JP Morgan та Morgan Stanley.

Перед цим Україна та США в червні того самого року підписали угоду про надання країні третього траншу кредитних гарантій на $1 млрд. Кошти планувалося використати на соціальну підтримку найуразливіших верств населення.

Перший випуск п'ятирічних євробондів на $1 млрд під гарантії США Україна розмістила в травні 2014 року. Дохідність тоді на 28 базисних пунктів перевищила дохідність держоблігацій США і становила 1,844% річних. Організаторами стали JP Morgan та Morgan Stanley.

Через рік, у травні 2015 року, Україна знову розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під гарантії США із дохідністю, що перевищує аналогічні американські держоблігації на 32 базисні пункти. Організаторами операції стали Citi, JP Morgan та Morgan Stanley.

Згідно з даними агентства, у період адміністрації Дональда Трампа спроби домогтися надання таких гарантій для рефінансування перших двох випусків завершилися безрезультатно. Їх було погашено вчасно та в повному обсязі

Автор: 

допомога (8368) США (23009) фінанси (339)


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Топ коментарі
+10
Дааа.
Тут есть над чем подумать - как финансово помочь Украине и подпустить к этому ЗЕ-власть.
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31.03.2021 12:45
+7
Главный способ финподдержки Украины это арест и депортация бородатых бабушек, национализация всего награбленного непосильным трудом. Разрушение монополий и картельных связей. Суд над судьями и бакановыми всех мастей.
Только кто будет судить судей, если они все будут на скамье подсудимых?
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31.03.2021 12:47
+6
Значит так: наиболее эффективный путь финподдержки Украины - это отмена этой самой финподдержки. Других эффективных методов нет. По крайней мере пока при власти эти воры. Просто и дешево, но будет очень эффективно. Если и это не поможет, то тут уже ничего не поможет.
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31.03.2021 12:44
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Значит так: наиболее эффективный путь финподдержки Украины - это отмена этой самой финподдержки. Других эффективных методов нет. По крайней мере пока при власти эти воры. Просто и дешево, но будет очень эффективно. Если и это не поможет, то тут уже ничего не поможет.
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31.03.2021 12:44 Відповісти
тут не фінпідтримка потрібна, а замінити всю правоохоронну та судову системи, хоча б на деякий час, на американьску
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31.03.2021 12:53 Відповісти
населення змінити тільки - більше варіантів не бачу
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31.03.2021 14:44 Відповісти
ну, це практично неможливо
а ось виховати існуюче думаю можна, тіки треба ж щось робити!
а так московська гівнопропаганда засірає мізки і ніхто не звертає на це уваги
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31.03.2021 14:48 Відповісти
Дааа.
Тут есть над чем подумать - как финансово помочь Украине и подпустить к этому ЗЕ-власть.
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31.03.2021 12:45 Відповісти
НЕ подпустить ЗЕ-власть
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31.03.2021 12:49 Відповісти
та поняли, не надо косить под индейца, я ведь есть))
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31.03.2021 13:08 Відповісти
А що вивчає Офіс зеленої плісняви??? Як далі пиляти держбюджет !!!)))
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31.03.2021 12:45 Відповісти
Как взять денег взаймы у Германии и Франции взамен за сдачу интересов страны в войне с Рашей. Больше никто не дает или под дурные проценты ОВГЗ.
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31.03.2021 12:48 Відповісти
Чтобы дать денег под жестким контролем в обход шаловливых рук Бениных кукол. Иначе деньги на ветер.
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31.03.2021 12:46 Відповісти
В черговий раз називають кредити під відсотки і додаткові умови - фінансовою допомогою
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31.03.2021 12:46 Відповісти
Кацапи дадуть "на шару". Під український суверенітет. Ви ж цього прагнете?
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31.03.2021 12:51 Відповісти
А як це - під український суверенітет?
Це типу якийсь кацап буде телефонувати президенту України і радити якого прокурора йому знімати, і якого прем'єра призначати?
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31.03.2021 12:53 Відповісти
Хай вам янукович пояснить, якщо до цих пір не дійшло.
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31.03.2021 13:02 Відповісти
Главный способ финподдержки Украины это арест и депортация бородатых бабушек, национализация всего награбленного непосильным трудом. Разрушение монополий и картельных связей. Суд над судьями и бакановыми всех мастей.
Только кто будет судить судей, если они все будут на скамье подсудимых?
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31.03.2021 12:47 Відповісти
Вчора зе- беніна рада розблокувала "велику прихватизацію", а ви націоналізація.
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31.03.2021 12:52 Відповісти
Доставайте чистый листок альбом и начинайте записывать все, что приватизирует Беня через своих шавок после "большой прихватизации". С этого и начнем, как только адекватная команда к власти придет.
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31.03.2021 13:05 Відповісти
У мене великий сумнів, що ця пліснява потолоч віддасть владу. Швидше задуть країну фуйлу, щоб залишитися при владі.
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31.03.2021 13:07 Відповісти
Маю ті самі побоювання. Але регулярно помічаю: щойно якась сівоха щось непевне бовкне, як знаходиться людина, яка кине його на підлогу. Таких "людин" стає дедалі більше щодня. Зенаволоч так яскраво підсвітила прокацапські опорні точки в Україні, що здравим людям залишиться лише пройтись по ним з наручниками. Фонд для обміну полонених українців буде розкішний та величезний.
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31.03.2021 13:17 Відповісти
В этом воппросе поможет уход Украины под юрисдикцию лондонского суда. На 25 лет.
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31.03.2021 12:54 Відповісти
Оно-то так, конечно... только что об этом скажет Лондонский суд? Оно ему надо?
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31.03.2021 12:58 Відповісти
Ну, другие то страны ушли под его юрисдикцию, и лондонский суд был не против.
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31.03.2021 13:00 Відповісти
Чтобы Лондонский суд взялся за наши авгиевы конюшни, придется ему огромную взятку давать!
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31.03.2021 13:07 Відповісти
Бриты трудностей не бояться. Разгребут ЗЕвгиевые конюшни.
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31.03.2021 13:14 Відповісти
Вот мы им спасибо скажем! И даже деньги Полуботков простим! Нехай забирают за работу.
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31.03.2021 13:26 Відповісти
Не України, а слуг. Не треба нам вашої допомоги. Краще позабирайте візи і паспорти у наши гореправителів, більше толку буде.
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31.03.2021 12:50 Відповісти
Простой и действенный способ оказания финансовой поддержки Украине, - арест и возврат средств на счётах кипрского офшора ТОВ "Квартал 95".
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31.03.2021 12:53 Відповісти
Во Львове убили 19 летнюю студентку университета из Днепра,которая пропала сутки назад...,такая красивая девочка,бедные родители...,а по закону если чел пропал надо ждать 3 суток...,или я ошибаюсь...потом только начинают искать...дебилизм...
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31.03.2021 13:01 Відповісти
уже урода нашли
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31.03.2021 13:09 Відповісти
Поки ви думаєте як фінансувати у нас уже давно знають як вкрасти.
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31.03.2021 13:05 Відповісти
Разворуют - и все дела. Сначала надо в консерватории что-то подправить...
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31.03.2021 13:06 Відповісти
Средства в долларовом эквиваленте контролирует новый министр финансов США Джанет Йелен,а эта Леди очень скрупулезная и найдет все что украл Бенямойский за последние 20 лет...Зуб даю...
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31.03.2021 13:09 Відповісти
Главное изучить, пройдет не мало годиков и мы заживем, верьте паны, слуги нас не подведут. Партнеры не дремлют, спидню белезну уже не носят.
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31.03.2021 13:09 Відповісти
Зеля а пошел бы ты лесом осинку себе подыскивать, скоро понадобится.
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31.03.2021 13:18 Відповісти
Вырезали суки, за зиму спалили, если есть лишняя подкинь. Вижу заготовил, гад.
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31.03.2021 13:21 Відповісти
Недавно хвастались сколько миллиардов помощи дала Америка, а теперь оказалось что Трамп злодей вообще не помогал.
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31.03.2021 13:10 Відповісти
Кому дала .?
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31.03.2021 13:16 Відповісти
еще раз - действуйе как Порох и будет вам счастье - а мы можем сравнить ,реально
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31.03.2021 13:10 Відповісти
6,5 миллиарда долларов выделяется коалицией стран ( не кремлёвской ордой ,а ЕС)спонсоров Сирии на восстановление. И какие-то 250 миллионов -Украине .МВФ вообще обложил Украину красными флажками.
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31.03.2021 13:12 Відповісти
Правильно делают. Они воруют а мы отдавать будем. Помыть стенку 2000000грн !
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31.03.2021 13:14 Відповісти
И.......
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31.03.2021 13:21 Відповісти
Не Украину. Беню с зелей.
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31.03.2021 13:31 Відповісти
Повесьте огромный замок на ОП и окна заколотите.
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31.03.2021 13:12 Відповісти
Мавзолейному Быдло ничего не светит в ближайшие 4 года,Байден подарит Плешивому Мудаку не убийце юбилейную банку тушонки Рузвельта где есть оттиск даты изготовления : 22 июня 1941 года...
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31.03.2021 13:14 Відповісти
Ну если объективно смотреть,то администрация Трампа выделила Украине финансовой помощи с 2014 в сумме 5 ярдов долляров,это все можно на сайте Кабмина..а для особо одаренных скажу...,Банк ***** Всемирный банк дополнительно давали кредиты Яценюку и Гройсману на военные нужды...Хрюкните что Гройсман все скомуниздил... а я вам поверю...
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31.03.2021 13:21 Відповісти
Пока олигархов и мафию их не уничтожить, то до тех с коррупцией в Украине ничего не поделать! Хоть 1000 создадут органов антикоррупционных, но работать они не будет, пока есть олигархи. США нужно помочь уничтожить Украинских олигархов, тогда Украина быстро начнет развиваться!
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31.03.2021 13:31 Відповісти
Никто Украине ничего делать не будет.Забудьте...,сами только сами,сами себя за чуб и вылазьте из Совкового Болота Могу дать 100 долларов
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31.03.2021 13:37 Відповісти
тем времене членограй пересчитывает два ляма
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31.03.2021 13:50 Відповісти
Ничего этой власти не давать, они все спи#дят, а нам отдавать.
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31.03.2021 14:00 Відповісти
не надо ничего расширять, просто пришлите Пиночета на трон
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31.03.2021 15:02 Відповісти
Це помилка, не треба допомагати Зеленському. Все буде вкрадено та просрано
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31.03.2021 18:36 Відповісти
 
 