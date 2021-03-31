Адміністрація Байдена вивчає способи розширення фінпідтримки України, - посольство США

Україна в результаті реформ після Майдану в останні роки змогла ефективно отримати доступ до світових ринків капіталу для задоволення своїх потреб у запозиченнях, і успішна програма реформ тільки поліпшить ринковий стан України і знизить витрати на запозичення, вважає економічна радниця посольства США в Україні Меган Боулдін.

"Нова адміністрація вивчає багато способів, як може розширити підтримку України, але Сполучені Штати не пропонують такого виду гарантії вже кілька років", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Боулдін зазначила, що Україна продовжує мати доступ до значних обсягів недорогого фінансування шляхом своїх угод з МВФ, Світовим банком і ЄС.

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"Щоб отримувати це фінансування, Україні треба буде продовжувати ті реформи, які ми обговорювали щодо антикорупційних установ, судової влади, енергетичного сектору, земельної реформи, бюджету та центрального банку", - наголосила вона.

Міністр фінансів Сергій Марченко 30 березня заявив, що початок роботи нової адміністрації Білого дому дає змогу порушити питання про надання США у 2021 році нових гарантій за єврооблігаціями України на $1 млрд, що дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.

"…ми отримали можливість знову порушити це питання в частині переговорів із нашими міжнародними партнерами. І тільки-но в нас буде якийсь результат, ми вам повідомимо окремо", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок.

Як повідомлялося, Україна 23 вересня 2016 року розмістила п'ятирічні євробонди на $1 млрд під гарантії США за найнижчою в історії країни ставкою в 1,471%. Організатори розміщення - Citi, JP Morgan та Morgan Stanley.

Перед цим Україна та США в червні того самого року підписали угоду про надання країні третього траншу кредитних гарантій на $1 млрд. Кошти планувалося використати на соціальну підтримку найуразливіших верств населення.

Перший випуск п'ятирічних євробондів на $1 млрд під гарантії США Україна розмістила в травні 2014 року. Дохідність тоді на 28 базисних пунктів перевищила дохідність держоблігацій США і становила 1,844% річних. Організаторами стали JP Morgan та Morgan Stanley.

Через рік, у травні 2015 року, Україна знову розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під гарантії США із дохідністю, що перевищує аналогічні американські держоблігації на 32 базисні пункти. Організаторами операції стали Citi, JP Morgan та Morgan Stanley.

Згідно з даними агентства, у період адміністрації Дональда Трампа спроби домогтися надання таких гарантій для рефінансування перших двох випусків завершилися безрезультатно. Їх було погашено вчасно та в повному обсязі