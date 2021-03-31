Рассчитываем получить 4,9 млн доз вакцины от COVID-19 в апреле-мае, - Степанов
Украина в апреле-мае текущего года ожидает поставку 4,9 млн доз вакцины против COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе сегодняшнего заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хотел бы сообщить о заключенных договорах, которые есть на сегодняшний день, и сроки поставок которых или уже наступили, или ближайший месяц-два, то есть апрель-май. Согласно заключенным договорам, мы должны получить 4,9 млн доз вакцин. Кроме того, потенциально у нас есть еще 1,5 млн доз вакцин – это договоренности с ЕС относительно вакцин, которые обещают отправить в Украину в ближайшем времени",- заявил он.
Кроме этого он уточнил, что Украина намерена законтрактовать еще 15 млн доз, помимо 22 млн доз, уже законтрактованных. Все эти вакцины, по словам Степанова, будут получены в течение 2021 года.
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Теперь осталось поймать 5 миллионов человек, готовых уколоться.
денег, вакцину никто не даст.."
Но тест-систем так и нет, а вот курточка за пол-лимона - вот она.
степашка, глаза протри! утром ляшко выступал! вы бы договорились между собой одинаково брехать