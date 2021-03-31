РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5531 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 460 20

Рассчитываем получить 4,9 млн доз вакцины от COVID-19 в апреле-мае, - Степанов

Рассчитываем получить 4,9 млн доз вакцины от COVID-19 в апреле-мае, - Степанов

Украина в апреле-мае текущего года ожидает поставку 4,9 млн доз вакцины против COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе сегодняшнего заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы сообщить о заключенных договорах, которые есть на сегодняшний день, и сроки поставок которых или уже наступили, или ближайший месяц-два, то есть апрель-май. Согласно заключенным договорам, мы должны получить 4,9 млн доз вакцин. Кроме того, потенциально у нас есть еще 1,5 млн доз вакцин – это договоренности с ЕС относительно вакцин, которые обещают отправить в Украину в ближайшем времени",- заявил он.

Кроме этого он уточнил, что Украина намерена законтрактовать еще 15 млн доз, помимо 22 млн доз, уже законтрактованных. Все эти вакцины, по словам Степанова, будут получены в течение 2021 года.

Читайте также: Подавляющее большинство украинцев будет вакцинировано в течение 2021 года, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Рассчитываем получить 4,9 млн доз вакцины от COVID-19 в апреле-мае, - Степанов - Цензор.НЕТ 2550
показать весь комментарий
31.03.2021 14:56
+4
вау, отэто поворот. Значит, когда вы верили про "Порошенко вбив свого брата", "Свинарчуки" - то московская лапша вам заходила на ура, без вопросов. До сих пор с этой лапшой на ослиных ушах ходите))) А как только стало известно про вашу банду - тут же "не верю"? Так раззуй очки - есть куча фоток Степанова в этом пальто. А потом зайти на сайт "Kiton", и посмотри сам, сколько стоит такое пальто.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:18
+2
Так ожидать вы можете хоть 50 млн, хоть 500 млн. Другое дело - сколько вам, ворюги в пальто за 23 000 доллларов, дадут той вакцины.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А они уже нужны? Вон опять новый штамм обнаружили. И хз вообще помогут ли эти вакцины от него. Это как за собственной тенью гоняться. Вакцины бессильны против ковида в виду его активной мутации.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:53 Ответить
треба хоч про щось говорити...
показать весь комментарий
31.03.2021 14:55 Ответить
Рассчитываем получить 4,9 млн доз вакцины от COVID-19 в апреле-мае, - Степанов - Цензор.НЕТ 2550
показать весь комментарий
31.03.2021 14:56 Ответить
Так ожидать вы можете хоть 50 млн, хоть 500 млн. Другое дело - сколько вам, ворюги в пальто за 23 000 доллларов, дадут той вакцины.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:57 Ответить
А що за пальто, можна дізнатись назву бренду і як воно виглядає на Степанові?
показать весь комментарий
31.03.2021 14:59 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/442398-ministr_zdravoohranenija_stepanov_kupil_paljto_za_620_tysjach__smi
показать весь комментарий
31.03.2021 15:03 Ответить
Дивно, а давно у нас анонімні текстові повідомлення в телеграм-чаті стали беззаперечними доказами?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:14 Ответить
вау, отэто поворот. Значит, когда вы верили про "Порошенко вбив свого брата", "Свинарчуки" - то московская лапша вам заходила на ура, без вопросов. До сих пор с этой лапшой на ослиных ушах ходите))) А как только стало известно про вашу банду - тут же "не верю"? Так раззуй очки - есть куча фоток Степанова в этом пальто. А потом зайти на сайт "Kiton", и посмотри сам, сколько стоит такое пальто.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:18 Ответить
Kiton
показать весь комментарий
31.03.2021 15:04 Ответить
Теплішає на вулиці, стєпашці потрібна нова куртка за 600тис і новий кабріолет за 5 млн
показать весь комментарий
31.03.2021 14:58 Ответить
Рассчитываем получить 4,9 млн доз вакцины от COVID-19 в апреле-мае, - Степанов

Теперь осталось поймать 5 миллионов человек, готовых уколоться.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:59 Ответить
"У тебя скучное лицо, тебе денег, вакцину никто не даст.."
показать весь комментарий
31.03.2021 15:00 Ответить
Рассчитываем получить 4,9 млн доз вакцины от COVID-19 в апреле-мае-июне-июле-августе-...-январе 2043 года.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:06 Ответить
Розрахуїтельно!
показать весь комментарий
31.03.2021 15:08 Ответить
Год назад примерна такая "пестня" была про тест-системы
Но тест-систем так и нет, а вот курточка за пол-лимона - вот она.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:11 Ответить
а эти клоуны все будущие поставки считают. кто больше...
степашка, глаза протри! утром ляшко выступал! вы бы договорились между собой одинаково брехать
показать весь комментарий
31.03.2021 15:16 Ответить
В мае, так рано? А чо не в декабре?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:28 Ответить
Вот теперь Степашка заживет! Ему новое пальто уже не надо, будет хатынку покупать.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:45 Ответить
 
 