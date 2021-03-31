Розраховуємо отримати 4,9 млн доз вакцини проти COVID-19 у квітні-травні, - Степанов
Україна у квітні-травні поточного року очікує поставку 4,9 млн доз вакцини проти COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час сьогоднішнього засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хотів би повідомити про укладені договори, які є на сьогодні, і терміни поставок яких або вже настали, або найближчий місяць-два, тобто квітень-травень. Згідно з укладеними договорами, ми маємо отримати 4,9 млн доз вакцин. Крім того, потенційно в нас є ще 1,5 млн доз вакцин - це домовленості з ЄС щодо вакцин, які обіцяють відправити в Україну найближчим часом", - заявив він.
Крім цього він уточнив, що Україна має намір законтрактувати ще 15 млн доз, крім 22 млн вже законтрактованих доз. Усі ці вакцини, за словами Степанова, будуть отримані протягом 2021 року.
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Теперь осталось поймать 5 миллионов человек, готовых уколоться.
денег, вакцину никто не даст.."
Но тест-систем так и нет, а вот курточка за пол-лимона - вот она.
степашка, глаза протри! утром ляшко выступал! вы бы договорились между собой одинаково брехать