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Новини Коронавірус і карантин
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Розраховуємо отримати 4,9 млн доз вакцини проти COVID-19 у квітні-травні, - Степанов

Розраховуємо отримати 4,9 млн доз вакцини проти COVID-19 у квітні-травні, - Степанов

Україна у квітні-травні поточного року очікує поставку 4,9 млн доз вакцини проти COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час сьогоднішнього засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хотів би повідомити про укладені договори, які є на сьогодні, і терміни поставок яких або вже настали, або найближчий місяць-два, тобто квітень-травень. Згідно з укладеними договорами, ми маємо отримати 4,9 млн доз вакцин. Крім того, потенційно в нас є ще 1,5 млн доз вакцин - це домовленості з ЄС щодо вакцин, які обіцяють відправити в Україну найближчим часом", - заявив він.

Крім цього він уточнив, що Україна має намір законтрактувати ще 15 млн доз, крім 22 млн вже законтрактованих доз. Усі ці вакцини, за словами Степанова, будуть отримані протягом 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переважну більшість українців буде вакциновано протягом 2021 року, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Рассчитываем получить 4,9 млн доз вакцины от COVID-19 в апреле-мае, - Степанов - Цензор.НЕТ 2550
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31.03.2021 14:56
+4
вау, отэто поворот. Значит, когда вы верили про "Порошенко вбив свого брата", "Свинарчуки" - то московская лапша вам заходила на ура, без вопросов. До сих пор с этой лапшой на ослиных ушах ходите))) А как только стало известно про вашу банду - тут же "не верю"? Так раззуй очки - есть куча фоток Степанова в этом пальто. А потом зайти на сайт "Kiton", и посмотри сам, сколько стоит такое пальто.
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31.03.2021 15:18
+2
Так ожидать вы можете хоть 50 млн, хоть 500 млн. Другое дело - сколько вам, ворюги в пальто за 23 000 доллларов, дадут той вакцины.
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31.03.2021 14:57
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А они уже нужны? Вон опять новый штамм обнаружили. И хз вообще помогут ли эти вакцины от него. Это как за собственной тенью гоняться. Вакцины бессильны против ковида в виду его активной мутации.
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31.03.2021 14:53 Відповісти
треба хоч про щось говорити...
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31.03.2021 14:55 Відповісти
Рассчитываем получить 4,9 млн доз вакцины от COVID-19 в апреле-мае, - Степанов - Цензор.НЕТ 2550
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31.03.2021 14:56 Відповісти
Так ожидать вы можете хоть 50 млн, хоть 500 млн. Другое дело - сколько вам, ворюги в пальто за 23 000 доллларов, дадут той вакцины.
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31.03.2021 14:57 Відповісти
А що за пальто, можна дізнатись назву бренду і як воно виглядає на Степанові?
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31.03.2021 14:59 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/442398-ministr_zdravoohranenija_stepanov_kupil_paljto_za_620_tysjach__smi
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31.03.2021 15:03 Відповісти
Дивно, а давно у нас анонімні текстові повідомлення в телеграм-чаті стали беззаперечними доказами?
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31.03.2021 15:14 Відповісти
вау, отэто поворот. Значит, когда вы верили про "Порошенко вбив свого брата", "Свинарчуки" - то московская лапша вам заходила на ура, без вопросов. До сих пор с этой лапшой на ослиных ушах ходите))) А как только стало известно про вашу банду - тут же "не верю"? Так раззуй очки - есть куча фоток Степанова в этом пальто. А потом зайти на сайт "Kiton", и посмотри сам, сколько стоит такое пальто.
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31.03.2021 15:18 Відповісти
Kiton
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31.03.2021 15:04 Відповісти
Теплішає на вулиці, стєпашці потрібна нова куртка за 600тис і новий кабріолет за 5 млн
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31.03.2021 14:58 Відповісти
Рассчитываем получить 4,9 млн доз вакцины от COVID-19 в апреле-мае, - Степанов

Теперь осталось поймать 5 миллионов человек, готовых уколоться.
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31.03.2021 14:59 Відповісти
"У тебя скучное лицо, тебе денег, вакцину никто не даст.."
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31.03.2021 15:00 Відповісти
Рассчитываем получить 4,9 млн доз вакцины от COVID-19 в апреле-мае-июне-июле-августе-...-январе 2043 года.
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31.03.2021 15:06 Відповісти
Розрахуїтельно!
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31.03.2021 15:08 Відповісти
Год назад примерна такая "пестня" была про тест-системы
Но тест-систем так и нет, а вот курточка за пол-лимона - вот она.
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31.03.2021 15:11 Відповісти
а эти клоуны все будущие поставки считают. кто больше...
степашка, глаза протри! утром ляшко выступал! вы бы договорились между собой одинаково брехать
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31.03.2021 15:16 Відповісти
В мае, так рано? А чо не в декабре?
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31.03.2021 15:28 Відповісти
Вот теперь Степашка заживет! Ему новое пальто уже не надо, будет хатынку покупать.
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31.03.2021 15:45 Відповісти
 
 