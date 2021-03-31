Переважну більшість українців буде вакциновано протягом 2021 року, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити безкоштовний доступ до вакцин від коронавірусу для більшості дорослих громадян України протягом 2021 року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив у ході засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ заявив, що за оптимістичним сценарієм у міністерстві планують підписати контракти про постачання мінімум 15 млн доз вакцини від коронавірусу.

"В Україні переважну більшість людей буде вакциновано протягом 2021 року. Буде надано безкоштовний доступ до вакцин", - підкреслив Степанов.

Раніше повідомлялося, що в Україні немає можливостей для введення платної вакцинації від коронавірусу для всіх охочих, оскільки виробники сьогодні не поставляють вакцини на комерційний ринок.

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