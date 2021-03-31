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Новини Боротьба з коронавірусом
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Переважну більшість українців буде вакциновано протягом 2021 року, - Степанов

Переважну більшість українців буде вакциновано протягом 2021 року, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити безкоштовний доступ до вакцин від коронавірусу для більшості дорослих громадян України протягом 2021 року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив у ході засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ заявив, що за оптимістичним сценарієм у міністерстві планують підписати контракти про постачання мінімум 15 млн доз вакцини від коронавірусу.

"В Україні переважну більшість людей буде вакциновано протягом 2021 року. Буде надано безкоштовний доступ до вакцин", - підкреслив Степанов.

Раніше повідомлялося, що в Україні немає можливостей для введення платної вакцинації від коронавірусу для всіх охочих, оскільки виробники сьогодні не поставляють вакцини на комерційний ринок.

Також читайте: МОЗ розповів про ефективність китайської COVID-вакцини Sinovac: на 50% запобігає зараженню, на 100% - тяжкі випадки і госпіталізації

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Про 300% надбавок медикам, лечащим от ковид, все уже слышали.
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31.03.2021 13:32
+2
а тех которых не подавят в течении года? будут в конце декабря по любому план выполнять?
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31.03.2021 13:32
+2
При существующих темпах (данные известны) для вакцинации 20 млн человек в Украине потребуется 3 года (это 36 месяцев). Чтобы провести вакцинацию этого количества за оставшиеся 9 месяцев года темпы вакцинации необходимо увеличить в 36/9 = 4 раза. Степанов, типа, говорит, что это реально, а мы, типа, ему верим.
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31.03.2021 13:45
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а тех которых не подавят в течении года? будут в конце декабря по любому план выполнять?
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31.03.2021 13:32 Відповісти
"подавляющее большинство" это менее 4 млн чел))
ведь степанов пару дней назад признался что "максимум что получит Украина в 2021 году это 8 млн. доз вакцин.. " - если выделят деньги конечно))
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31.03.2021 13:36 Відповісти
та он через пару часов уже не помнит, шо ляпал. а то за пару дней )))
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31.03.2021 13:40 Відповісти
Харош ж*пу чесать, делом займись.
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31.03.2021 13:32 Відповісти
Про 300% надбавок медикам, лечащим от ковид, все уже слышали.
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31.03.2021 13:32 Відповісти
Стебанов купил еще и пулемет?
Ребят, тут уже случай когда надо:
Подавляющее большинство украинцев будет вакцинировано в течение 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 3069
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31.03.2021 13:33 Відповісти
Степанов, если шо, это нынешний, текущий год. Ты побыстрей, *******, схемы выстраивай, а то мы передохнем все тут, тебе не на ком зарабатывать будет!
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31.03.2021 13:33 Відповісти
он уже и так неплохо заработал. свалит за бугор. там по декларации только официально вкладов в банках почти на миллион долларов
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31.03.2021 13:35 Відповісти
Вот честно, я бы лично с парой толковых ребят поехал за бугор, за который свалит степанов, имея в багаже утюг и паяльник. И заполненный бланк дарственной в пользу государства Украина.
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31.03.2021 13:41 Відповісти
где ж их столько взять? это как минимум полк отправлять надо)))
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31.03.2021 13:45 Відповісти
Среди фронтовиков насобирается.
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31.03.2021 14:05 Відповісти
эх, мечты-мечты.... я б и сам не прочь поучаствовать в такой "акции"
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31.03.2021 14:08 Відповісти
Опа... а я не одинок! Буду иметь в виду!
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31.03.2021 14:12 Відповісти
Это легко проверить, сколько там до декабря осталось. Это как экономический рост в 40%, и зарплаты учителей по 4000$...
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31.03.2021 13:34 Відповісти
ох и *****...лживый, циничный Гандон
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31.03.2021 13:35 Відповісти
При существующих темпах (данные известны) для вакцинации 20 млн человек в Украине потребуется 3 года (это 36 месяцев). Чтобы провести вакцинацию этого количества за оставшиеся 9 месяцев года темпы вакцинации необходимо увеличить в 36/9 = 4 раза. Степанов, типа, говорит, что это реально, а мы, типа, ему верим.
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31.03.2021 13:45 Відповісти
Ну, типа, да!
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31.03.2021 14:06 Відповісти
3 процента легко задавят остальные 97.
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31.03.2021 13:45 Відповісти
Звичайно що будуть........... якщо буде чим вакцинуватись.
На даний час - немає. Індійський шмурдяк до уваги не беремо.
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31.03.2021 13:49 Відповісти
к куртке нужны штаны и тухли
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31.03.2021 14:03 Відповісти
Ну раз Степашка сказал то так оно и будет ....
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31.03.2021 14:16 Відповісти
Настало время окуітєльних історій від стєпашки
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31.03.2021 14:17 Відповісти
В країні настає ЖОПА, а прозебільні Г+Г та їм подібні своєю брехнею заколисують суспільство. Подлякові боти (зокрема тут, на цензорі) - допомагають.
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31.03.2021 16:00 Відповісти
Ох уж эти сказочники ..
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31.03.2021 16:10 Відповісти
Степашке уже пора начинать писать книгу "как разводить лохов"...
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31.03.2021 16:57 Відповісти
 
 