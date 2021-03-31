Переважну більшість українців буде вакциновано протягом 2021 року, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити безкоштовний доступ до вакцин від коронавірусу для більшості дорослих громадян України протягом 2021 року.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив у ході засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.
Глава МОЗ заявив, що за оптимістичним сценарієм у міністерстві планують підписати контракти про постачання мінімум 15 млн доз вакцини від коронавірусу.
"В Україні переважну більшість людей буде вакциновано протягом 2021 року. Буде надано безкоштовний доступ до вакцин", - підкреслив Степанов.
Раніше повідомлялося, що в Україні немає можливостей для введення платної вакцинації від коронавірусу для всіх охочих, оскільки виробники сьогодні не поставляють вакцини на комерційний ринок.
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ведь степанов пару дней назад признался что "максимум что получит Украина в 2021 году это 8 млн. доз вакцин.. " - если выделят деньги конечно))
Ребят, тут уже случай когда надо:
На даний час - немає. Індійський шмурдяк до уваги не беремо.