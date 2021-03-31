Подавляющее большинство украинцев будет вакцинировано в течение 2021 года, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует обеспечить бесплатный доступ к вакцинам от коронавируса для большинства взрослых граждан Украины в течение 2021 года.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава заявил, что по оптимистическому сценарию в министерстве планируют подписать контракты о поставке минимум 15 млн доз вакцины от коронавируса.

"В Украине подавляющее большинство людей будет вакцинировано в течение 2021 года. Будет предоставлен бесплатный доступ к вакцинам", - подчеркнул Степанов.

Ранее сообщалось, что в Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хмельнитчина может попасть в "красную" зону карантина уже в ближайшие дни, - Степанов