Подавляющее большинство украинцев будет вакцинировано в течение 2021 года, - Степанов
Министерство здравоохранения планирует обеспечить бесплатный доступ к вакцинам от коронавируса для большинства взрослых граждан Украины в течение 2021 года.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.
Глава Минздрава заявил, что по оптимистическому сценарию в министерстве планируют подписать контракты о поставке минимум 15 млн доз вакцины от коронавируса.
"В Украине подавляющее большинство людей будет вакцинировано в течение 2021 года. Будет предоставлен бесплатный доступ к вакцинам", - подчеркнул Степанов.
Ранее сообщалось, что в Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок.
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ведь степанов пару дней назад признался что "максимум что получит Украина в 2021 году это 8 млн. доз вакцин.. " - если выделят деньги конечно))
Ребят, тут уже случай когда надо:
На даний час - немає. Індійський шмурдяк до уваги не беремо.