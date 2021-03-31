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Новости Борьба с коронавирусом
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Подавляющее большинство украинцев будет вакцинировано в течение 2021 года, - Степанов

Подавляющее большинство украинцев будет вакцинировано в течение 2021 года, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует обеспечить бесплатный доступ к вакцинам от коронавируса для большинства взрослых граждан Украины в течение 2021 года.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава заявил, что по оптимистическому сценарию в министерстве планируют подписать контракты о поставке минимум 15 млн доз вакцины от коронавируса.

"В Украине подавляющее большинство людей будет вакцинировано в течение 2021 года. Будет предоставлен бесплатный доступ к вакцинам", - подчеркнул Степанов.

Ранее сообщалось, что в Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хмельнитчина может попасть в "красную" зону карантина уже в ближайшие дни, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Про 300% надбавок медикам, лечащим от ковид, все уже слышали.
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31.03.2021 13:32
+2
а тех которых не подавят в течении года? будут в конце декабря по любому план выполнять?
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31.03.2021 13:32
+2
При существующих темпах (данные известны) для вакцинации 20 млн человек в Украине потребуется 3 года (это 36 месяцев). Чтобы провести вакцинацию этого количества за оставшиеся 9 месяцев года темпы вакцинации необходимо увеличить в 36/9 = 4 раза. Степанов, типа, говорит, что это реально, а мы, типа, ему верим.
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31.03.2021 13:45
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а тех которых не подавят в течении года? будут в конце декабря по любому план выполнять?
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31.03.2021 13:32 Ответить
"подавляющее большинство" это менее 4 млн чел))
ведь степанов пару дней назад признался что "максимум что получит Украина в 2021 году это 8 млн. доз вакцин.. " - если выделят деньги конечно))
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31.03.2021 13:36 Ответить
та он через пару часов уже не помнит, шо ляпал. а то за пару дней )))
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31.03.2021 13:40 Ответить
Харош ж*пу чесать, делом займись.
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31.03.2021 13:32 Ответить
Про 300% надбавок медикам, лечащим от ковид, все уже слышали.
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31.03.2021 13:32 Ответить
Стебанов купил еще и пулемет?
Ребят, тут уже случай когда надо:
Подавляющее большинство украинцев будет вакцинировано в течение 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 3069
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31.03.2021 13:33 Ответить
Степанов, если шо, это нынешний, текущий год. Ты побыстрей, *******, схемы выстраивай, а то мы передохнем все тут, тебе не на ком зарабатывать будет!
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31.03.2021 13:33 Ответить
он уже и так неплохо заработал. свалит за бугор. там по декларации только официально вкладов в банках почти на миллион долларов
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31.03.2021 13:35 Ответить
Вот честно, я бы лично с парой толковых ребят поехал за бугор, за который свалит степанов, имея в багаже утюг и паяльник. И заполненный бланк дарственной в пользу государства Украина.
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31.03.2021 13:41 Ответить
где ж их столько взять? это как минимум полк отправлять надо)))
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31.03.2021 13:45 Ответить
Среди фронтовиков насобирается.
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31.03.2021 14:05 Ответить
эх, мечты-мечты.... я б и сам не прочь поучаствовать в такой "акции"
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31.03.2021 14:08 Ответить
Опа... а я не одинок! Буду иметь в виду!
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31.03.2021 14:12 Ответить
Это легко проверить, сколько там до декабря осталось. Это как экономический рост в 40%, и зарплаты учителей по 4000$...
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31.03.2021 13:34 Ответить
ох и *****...лживый, циничный Гандон
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31.03.2021 13:35 Ответить
При существующих темпах (данные известны) для вакцинации 20 млн человек в Украине потребуется 3 года (это 36 месяцев). Чтобы провести вакцинацию этого количества за оставшиеся 9 месяцев года темпы вакцинации необходимо увеличить в 36/9 = 4 раза. Степанов, типа, говорит, что это реально, а мы, типа, ему верим.
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31.03.2021 13:45 Ответить
Ну, типа, да!
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31.03.2021 14:06 Ответить
3 процента легко задавят остальные 97.
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31.03.2021 13:45 Ответить
Звичайно що будуть........... якщо буде чим вакцинуватись.
На даний час - немає. Індійський шмурдяк до уваги не беремо.
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31.03.2021 13:49 Ответить
к куртке нужны штаны и тухли
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31.03.2021 14:03 Ответить
Ну раз Степашка сказал то так оно и будет ....
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31.03.2021 14:16 Ответить
Настало время окуітєльних історій від стєпашки
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31.03.2021 14:17 Ответить
В країні настає ЖОПА, а прозебільні Г+Г та їм подібні своєю брехнею заколисують суспільство. Подлякові боти (зокрема тут, на цензорі) - допомагають.
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31.03.2021 16:00 Ответить
Ох уж эти сказочники ..
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31.03.2021 16:10 Ответить
Степашке уже пора начинать писать книгу "как разводить лохов"...
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31.03.2021 16:57 Ответить
 
 