Ученики 5-11 классов в Черкассах переходят на дистанционное обучение, - мэр
Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черкассах приняла решение перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.
Младшие классы могут продолжить обучение в школах. Об этом заявил в видеообращении мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"С 1 по 10 апреля учащиеся 5-11 классов Черкасс переходят на дистанционное обучение. Однако, воспитанники детских садов и ученики 1-4 классов продолжат посещать образовательные учреждения", - сообщил он.
Ранее он также заявил, что власти Черкасс не планируют прекращать работу ТРЦ и запрещать посещать парки, ведь это грозит большими финансовыми потерями.
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и кто прыгнул ниже парты - тот запомнить должен был, от радости шо он с рюкзаком прыгал.
зато весело было, а тут - весело от вируса уже частенько - завидую блин.....