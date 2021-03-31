Ученики 5-11 классов в Черкассах переходят на дистанционное обучение, - мэр

Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черкассах приняла решение перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

Младшие классы могут продолжить обучение в школах. Об этом заявил в видеообращении мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С 1 по 10 апреля учащиеся 5-11 классов Черкасс переходят на дистанционное обучение. Однако, воспитанники детских садов и ученики 1-4 классов продолжат посещать образовательные учреждения", - сообщил он.

Ранее он также заявил, что власти Черкасс не планируют прекращать работу ТРЦ и запрещать посещать парки, ведь это грозит большими финансовыми потерями.