Учні 5-11 класів у Черкасах переходять на дистанційне навчання, - мер

Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Черкасах ухвалила рішення перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.

Молодші класи можуть продовжити навчання в школах. Про це заявив у відеозверненні мер Черкас Анатолій Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З 1 по 10 квітня учні 5-11 класів Черкас переходять на дистанційне навчання. Однак, вихованці дитячих садків і учні 1-4 класів продовжать відвідувати освітні установи", - повідомив він.

Раніше він також заявив, що влада Черкас не планує припиняти роботу ТРЦ і забороняти відвідувати парки, адже це загрожує великими фінансовими втратами.

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