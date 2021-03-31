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Новини Коронавірус і карантин
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Учні 5-11 класів у Черкасах переходять на дистанційне навчання, - мер

Учні 5-11 класів у Черкасах переходять на дистанційне навчання, - мер

Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Черкасах ухвалила рішення перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.

Молодші класи можуть продовжити навчання в школах. Про це заявив у відеозверненні мер Черкас Анатолій Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З 1 по 10 квітня учні 5-11 класів Черкас переходять на дистанційне навчання. Однак, вихованці дитячих садків і учні 1-4 класів продовжать відвідувати освітні установи", - повідомив він.

Раніше він також заявив, що влада Черкас не планує припиняти роботу ТРЦ і забороняти відвідувати парки, адже це загрожує великими фінансовими втратами.

Також читайте: Влада Черкас не заборонятиме людям відвідувати парки і ТРЦ навіть у разі потрапляння в "червону" зону, - мер Бондаренко

Автор: 

карантин (18172) Черкаси (552) Бондаренко Анатолій (58) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кто помнит как всегда говорили - на след. неделю - Каникулы!
и кто прыгнул ниже парты - тот запомнить должен был, от радости шо он с рюкзаком прыгал.
зато весело было, а тут - весело от вируса уже частенько - завидую блин.....
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31.03.2021 15:50 Відповісти
 
 