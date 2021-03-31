Мужчина погиб от взрыва на территории школы на Львовщине, - источник

Местный житель пытался разобрать на территории школы неустановленный предмет, который взорвался у него в руках.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв случился около половины шестого вечера в селе Хоросно Львовского района.

Местный житель пытался на территории школы разобрать неустановленный предмет. Предмет взорвался у него в руках, и мужчина погиб.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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